El espectáculo musical ‘Morricone Rock Experience’ se estrenará en Almería el próximo 27 de marzo

El Auditorio recibirá a las 20.30 horas esta propuesta donde la fuerza del rock y la elegancia y épica de las composiciones de Ennio se unen en una experiencia musical de producción española y creada en Italia

Ennio Morricone es el músico que unió para siempre el paisaje de Almería con la historia del cine y, por ello, qué mejor que la capital almeriense para ser el lugar del estreno de ‘Morricone Rock Experience’, un espectáculo de producción española a cargo de DGB Producciones y creado en Italia, que se estrena en el Auditorio Municipal Maestro Padilla el próximo viernes, 27 de marzo, a las 20.30 horas y en el marco de la programación de primavera organizada por el Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería.

Sin duda, el cine no habría sido igual sin su música y ‘Morricone Rock Experience’ nace con el objetivo de revivir un espectacular viaje por el mundo cinematrográfico con toda la elegancia y épica de las composiciones del italiano y toda la fuerza y energía del rock, con el sabor especial de estrenarlo en Almería, lugar de inspiración del gran maestro de las bandas sonoras para muchas de las películas que llevaron su sello.

Las entradas se encuentran disponibles tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo como en la página web habitual https://almeriaculturaentradas.es/. También lo estarán en la taquilla del Auditorio desde una hora antes del inicio del espectáculo. Tienen un precio único de 28 euros.

La fuerte vinculación entre Morricone y Almería viene dada por ser el autor de las bandas sonoras de la imponente trilogía de Sergio Leone: ‘Por Un Puñado de Dólares’, ‘La Muerte Tenía Un Precio’ y ‘El Bueno, El Feo y El Malo’ en la década de los sesenta, que pasaron a la historia no sólo del género western sino de todo el séptimo arte. Después, el compositor italiano sería eterno con otras películas como ‘Days of Heaven’, ‘La Misión’, ‘Cinema Paradiso’, ‘Érase Una Vez América’, ‘Los Intocables de Eliot Ness’ o ‘Bugsy’.

Ennio Morricone, en suma, es considerado el mejor compositor de cine del mundo, una leyenda cuyo trabajo ha llegado mucho más allá de los paisajes desiertos de Almería y las aguas tumultuosas de las Cataratas del Iguazú. Muy buscado por los cineastas de todo el mundo por su versatilidad y productividad inigualables, su carácter innovador y la gama verdaderamente completa de estilos musicales han completado prácticamente todos los géneros de películas que existen.

Sin embargo, no solo se ha limitado a la pantalla grande, sino que creó algunas piezas distintivas notables también para radio y teatro, junto con extensas incursiones en la música absoluta. Morricone, llamado cariñosamente maestro por sus compañeros, era solo eso: un maestro de su arte, un verdadero virtuoso, que entrelaza sin esfuerzo estilos contrastantes para producir la música más sublime de nuestro tiempo.