Inicio / Música / Marwán compartirá confidencias y canciones  con el público almeriense este domingo en el Teatro Apolo

marzo 12, 2026 9:18 pm

‘Un encuentro más allá de las canciones’ es el formato de una velada en la que el cantautor improvisará, recitará y conversará en otra nueva cita del Área de Cultura a punto del ‘entradas agotadas’

Una tarde de domingo llena de confidencias, conversaciones distendidas, improvisación musical y poesía. El Teatro Apolo será escenario este próximo 15 de marzo, a las 20.00 horas, de una nueva cita con la programación del Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería de la mano de ‘Un encuentro más allá de las canciones’, la gira con la que el cantautor y poeta Marwán se acerca a su público como nunca antes había hecho.

Mientras da forma a las canciones de su próximo disco, Marwán se ha embarcado en esta gira en la que ofrece veladas muy especiales y que estima como algo puntual, pensada como una experiencia de cercanía y conexión real. Son conciertos de aforo reducido en los que el artista irá más allá del formato habitual: cantará, recitará y conversará con el público, compartiendo historias, curiosidades y dinámicas que transforman cada cita en un encuentro irrepetible. Cada ciudad cuenta con momentos y acciones creadas expresamente para su contexto y su gente, haciendo que ningún concierto sea igual a otro.

Un formato íntimo, a solas, cara a cara con el público y con un repertorio exclusivo, que llega a Almería con la producción local de Crash Music. Las entradas se están vendiendo a un ritmo alto y todo apunta a que volverán a agotarse en los próximos días. Por el momento se encuentran a la venta a través de los canales habituales como son tanto la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo como en la plataforma web https://almeriaculturaentradas.es/ por un precio único de 35 euros.

Convertido en uno de los cantautores y poetas más apreciados de la escena musical independiente, consolidado ya como uno de los letristas más inspirados y reconocidos de su generación, esta gira se desarrolla mientras Marwán compone y graba su próximo disco de estudio. Una oportunidad única para descubrir al artista en estado puro antes del lanzamiento del nuevo álbum, previsto para finales de 2026, y del arranque de su próxima gran gira por salas y festivales.

Más sobre Marwán

Marwán nace en Madrid el 5 de marzo de 1979, fruto del amor de un palestino y una española. A los 15 años se compra una guitarra para tocar música con sus amigos. Pronto los discos de Serrat, Silvio Rodríguez y Sabina que siempre sonaron en casa y cantautores de la generación de los 90 como Ismael Serrano, Jorge Drexler o Carlos Chaouen hacen que se acabe orientando en esta línea. Posteriormente bebe de las más diversas influencias: Manu Chao, Calamaro, Damien Rice, Nach, Glen Hansard, Iván Ferreiro o Bebe.

Marwán ha conseguido convertirse en uno de los cantautores más reconocidos, primero en el circuito de salas de España, con llenos en todas las ciudades, después en grandes recintos y con unos números espectaculares también en algunas ciudades de Latinoamérica, a pesar de ser un artista independiente que comenzó sin ayuda de ningún sello discográfico. También ha sido nombrado «Músico por la Paz» en el Parlamento Europeo.

