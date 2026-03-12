Marwán compartirá confidencias y canciones  con el público almeriense este domingo en el Teatro Apolo

‘Un encuentro más allá de las canciones’ es el formato de una velada en la que el cantautor improvisará, recitará y conversará en otra nueva cita del Área de Cultura a punto del ‘entradas agotadas’

Una tarde de domingo llena de confidencias, conversaciones distendidas, improvisación musical y poesía. El Teatro Apolo será escenario este próximo 15 de marzo, a las 20.00 horas, de una nueva cita con la programación del Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería de la mano de ‘Un encuentro más allá de las canciones’, la gira con la que el cantautor y poeta Marwán se acerca a su público como nunca antes había hecho.

Mientras da forma a las canciones de su próximo disco, Marwán se ha embarcado en esta gira en la que ofrece veladas muy especiales y que estima como algo puntual, pensada como una experiencia de cercanía y conexión real. Son conciertos de aforo reducido en los que el artista irá más allá del formato habitual: cantará, recitará y conversará con el público, compartiendo historias, curiosidades y dinámicas que transforman cada cita en un encuentro irrepetible. Cada ciudad cuenta con momentos y acciones creadas expresamente para su contexto y su gente, haciendo que ningún concierto sea igual a otro.

Un formato íntimo, a solas, cara a cara con el público y con un repertorio exclusivo, que llega a Almería con la producción local de Crash Music. Las entradas se están vendiendo a un ritmo alto y todo apunta a que volverán a agotarse en los próximos días. Por el momento se encuentran a la venta a través de los canales habituales como son tanto la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo como en la plataforma web https://almeriaculturaentradas.es/ por un precio único de 35 euros.

Convertido en uno de los cantautores y poetas más apreciados de la escena musical independiente, consolidado ya como uno de los letristas más inspirados y reconocidos de su generación, esta gira se desarrolla mientras Marwán compone y graba su próximo disco de estudio. Una oportunidad única para descubrir al artista en estado puro antes del lanzamiento del nuevo álbum, previsto para finales de 2026, y del arranque de su próxima gran gira por salas y festivales.

Más sobre Marwán

Marwán nace en Madrid el 5 de marzo de 1979, fruto del amor de un palestino y una española. A los 15 años se compra una guitarra para tocar música con sus amigos. Pronto los discos de Serrat, Silvio Rodríguez y Sabina que siempre sonaron en casa y cantautores de la generación de los 90 como Ismael Serrano, Jorge Drexler o Carlos Chaouen hacen que se acabe orientando en esta línea. Posteriormente bebe de las más diversas influencias: Manu Chao, Calamaro, Damien Rice, Nach, Glen Hansard, Iván Ferreiro o Bebe.

Marwán ha conseguido convertirse en uno de los cantautores más reconocidos, primero en el circuito de salas de España, con llenos en todas las ciudades, después en grandes recintos y con unos números espectaculares también en algunas ciudades de Latinoamérica, a pesar de ser un artista independiente que comenzó sin ayuda de ningún sello discográfico. También ha sido nombrado «Músico por la Paz» en el Parlamento Europeo.