 ESPÁRRAGO MUSIC AND SOUND se prepara para disfrutar de todo un día de música

marzo 12, 2026
 
 
  El festival abrirá sus puertas este sábado a las 13.30h con diferentes franjas horarias donde habrá conciertos, sesiones de música, entretenimiento, gastronomía y mucha diversión en Huétor Tájar

El Pabellón Mutiusos de la localidad granadina de Huétor Tájar se prepara ya y ultima los detalles para que este sábado 14 de marzo se convierta en el salón perfecto para disfrutar de toda una jornada de buena música independiente en buena compañía y con todos los servicios posibles accesibles y asequibles.

Desde bien temprano +Espárrago Festival Music & Sound abrirá sus puertas, será a las 13:30h para calentar motores y coger fuerzas desde primera hora del mediodía, a las 14.30h llegará la primera actuación del festival. De 17:00h a 20:00h se reserva para LA HORA CANALLA, cuando el sonido aprieta y el cuerpo pide jaleo. De 22:00h – 01:00h EL CLÍMAX con LOS PLATOS FUERTES, noche sin tregua y con mucha marcha. Y a las 01:20h aprox llegará EL CIERRE, para los que se resisten a que la noche acabe. Durante todas estas franjas horarias sonarán los ritmos más cardiacos de SUPERHÉROES DE BARRIO, ARRECÍO, QUENTÍN GAS Y LOS ZÍNGAROS, la esperada actuación de PONCHO K, la potencia bestial de HORA ZULÚ, la maestría de DEF CON DOS, la malasangre de LA GORE y la energía punk de BALA.

Y para que no te preocupes nada más que de pasarlo bien, la organización ha previsto, para aquell@s que no quieren coger el coche o no tienen medio de transporte, autobuses de ida y vuelta con salida desde Granada (regreso a Granada sobre las 03:00h.). También hay parking gratuito para todos los asistentes, espacio habilitado para pernoctar y precios de avituallamiento muy honestos con el bolsillo. Además los menores de 12 años no pagan entrada para que las familias puedan pasar el día con los suyos y sin maltratar demasiado la economía.
 Venta de entradas con bus y sin bus online.https://entradium.com/events/esparrago-music-and-sound-festival 
Servicio bus oficial: Punto de salida C.C.Neptuno, dirección a circunvalación, junto a Foster´s Hollywood. Hora de salida: 12h, recomendamos estar 20 minutos antes. Regreso a las 03h al finalizar el festival. 
Contacto zona pernoctación festival: infomasesparrago@gmail.com 
Venta de entradas:
https://entradium.com/events/esparrago-music-and-sound-festival
GabinetedePrensa

