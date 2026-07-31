El Castillo lanza su Queso Crema Profesional para reforzar su presencia en el canal HORECA

La marca impulsa su propuesta para restauración con un producto diseñado para responder a las necesidades operativas y tendencias actuales del sector

El Castillo, marca láctea nacida en 1932, anuncia el lanzamiento de Queso Crema El Castillo Profesional, una nueva referencia dirigida al canal HORECA, desarrollada para responder a las demandas actuales de la restauración, que combina textura cremosa, sabor fresco y alto rendimiento en cocina.

El nuevo producto ha sido concebido para cubrir las necesidades de obradores, restaurantes, hoteles y cafeterías, ofreciendo una alta versatilidad de uso tanto en frío como en caliente, lo que permite su aplicación tanto en elaboraciones dulces como en saladas.

Entre sus usos más habituales Queso Crema El Castillo Profesional destaca en preparaciones como la tarta de queso — bien sea en versiones cocidas como frías—, así como en recetas vinculadas al crecimiento de ocasiones de consumo como el brunch o los desayunos salados, una de las franjas de mayor crecimiento en la restauración actual.

El lanzamiento responde a una evolución del sector hacia propuestas gastronómicas que combinan sabor, experiencia y percepción de equilibrio nutricional, junto con la necesidad de garantizar eficiencia operativa y consistencia en los resultados en cocina. En este contexto, el producto ofrece un perfil que facilita su integración en múltiples recetas, sin enmascarar al resto de los ingredientes, mientras que su cremosidad aporta valor añadido en elaboraciones que requieren una textura suave y estable.

Queso Crema El Castillo Profesional se presenta en formatos de 2 kg y 10 kg, específicamente diseñados para el canal profesional, con el objetivo de optimizar la operativa en la cocina y de adaptarse a distintos volúmenes de producción.

Con este lanzamiento, El Castillo continúa desarrollando su propuesta para el canal profesional, trasladando su experiencia en el ámbito quesero a soluciones adaptadas a las nuevas dinámicas de consumo fuera del hogar.



Sobre El Castillo

Con más de nueve décadas de trayectoria, El Castillo mantiene su compromiso con la calidad, el sabor y la innovación, desarrollando soluciones adaptadas a los distintos canales del mercado, con especial foco en el entorno profesional.

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