El Gobierno acelera la recuperación de la desaladora del Bajo Almanzora I

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José María Martín destaca el avance de unos trabajos “estratégicos” para reforzar la seguridad hídrica del Levante almeriense y garantizar 15 hectómetros cúbicos de agua desalada

La Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (AcuaMed) es la encargada de ejecutar la reparación de la planta desaladora por un importe de 18.201.208,39 euros



El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha visitado junto al alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández Liria, el presidente de Acuamed, Francisco Baratech y el gerente territorial de la empresa pública, Javier Alcántara, las obras de reparación de la planta desaladora del Bajo Almanzora I para comprobar sobre el terreno el avance de unos trabajos llamados a devolver a esta infraestructura un papel decisivo en el abastecimiento hídrico del Levante almeriense.

La planta, ubicada en la pedanía cuevana de Villaricos y fuera de servicio desde las graves inundaciones registradas en septiembre de 2012, avanza en su recuperación conforme al calendario previsto por Acuamed.

Las obras, iniciadas a comienzos de este año, cuentan con un presupuesto de 18,2 millones de euros y tienen como objetivo devolver a la desaladora una capacidad de producción de 15 hectómetros cúbicos de agua al año, fundamentales para garantizar recursos hídricos a una de las zonas agrícolas más dinámicas de la provincia.

Durante la visita, los responsables institucionales han podido comprobar el desarrollo de unos trabajos complejos que han requerido, previamente, una actuación imprescindible de protección de la planta frente al riesgo de futuras inundaciones. Solo una vez que estas obras alcanzaron un grado suficiente de ejecución fue posible iniciar la reparación integral de la infraestructura con plenas garantías de seguridad.

En concreto, los trabajos preventivos han permitido blindar la instalación ante posibles episodios extremos asociados a nuevas borrascas, evitando acumulaciones de agua que pudieran comprometer de nuevo una infraestructura estratégica para el Levante almeriense. Estas actuaciones de protección se han convertido, así, en la condición indispensable para recuperar una planta desaladora que permanecía inutilizada desde hace más de una década.

El subdelegado del Gobierno ha destacado el buen ritmo de ejecución de las obras y ha puesto en valor el compromiso del Ejecutivo central con la suficiencia hídrica de la provincia.

“Estamos ante una infraestructura decisiva para el presente y el futuro de esta comarca. Estas obras avanzan conforme a lo previsto y nos permiten mirar con confianza a un horizonte muy esperado: volver a disponer, en los próximos meses, de 15 hectómetros cúbicos de agua desalada para reforzar la seguridad hídrica de una tierra que necesita el agua para seguir generando riqueza, empleo y oportunidades”, ha señalado José María Martín.

Martín ha subrayado además que la recuperación de la desaladora del Bajo Almanzora I simboliza una forma de entender la política hídrica basada en la planificación y en las inversiones reales.

“El Gobierno de España tiene una posición clara: garantizar agua para garantizar futuro. Y eso se demuestra con hechos, recuperando infraestructuras esenciales, modernizando sistemas y poniendo en marcha inversiones históricas para que Almería tenga más capacidad, más resiliencia y más seguridad frente a la escasez hídrica”, ha afirmado.

La planta desaladora del Bajo Almanzora I quedó fuera de servicio tras las graves inundaciones de la riada de San Wenceslao, el 28 de septiembre de 2012, cuando el agua anegó gran parte de las instalaciones y dejó inutilizados equipos esenciales para su funcionamiento. Más de una década después, su recuperación encara ya una fase decisiva.

Más de 250M€ para reforzar el sistema hídrico de Almería

La visita ha servido también para repasar el importante volumen inversor que la sociedad estatal Acuamed ejecuta en la provincia hasta 2030, con actuaciones que superan los 250 millones de euros para fortalecer el sistema hídrico almeriense.

Entre ellas destacan la nueva desaladora del Bajo Almanzora II, que aportará otros 30 hectómetros cúbicos de agua desalada; la mejora de la eficiencia energética de la planta de Carboneras; las obras de vertido derivadas del cierre de la central térmica; la ampliación de la desaladora del Campo de Dalías, que incrementará su capacidad de 30 a 40 hectómetros cúbicos, así como las actuaciones para reforzar el sistema de distribución en alta y garantizar el abastecimiento desde la desaladora del Campo de Dalías hasta Adra, incorporando además nuevos sistemas de almacenamiento de reserva.

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