El Gobierno ha resuelto ya 39M€ para financiar el 100% de la reconstrucción de infraestructuras dañadas por las borrascas en 27 municipios de Almería

Real Decreto-ley ayudas temporal

José María Martín destaca el “intenso trabajo realizado por el Gobierno para responder a las necesidades de los ayuntamientos”

El subdelegado explica que se ha puesto a disposición de los ayuntamientos “un mecanismo extraordinario para que puedan reparar los daños de forma inmediata y devolver cuanto antes la normalidad a los vecinos”

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha anunciado hoy que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ya ha resuelto la concesión de 39M€ destinados a 27 municipios de Almería para la reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales dañadas por el temporal de borrascas que azotó Andalucía entre noviembre y febrero.

Martín ha destacado que “el Gobierno de España reaccionó de manera inmediata ante una situación extraordinaria, primero para la protección de las personas, y cuando finalizó la emergencia, el 7 de febrero, se destinó una cantidad récord para ello, 7.000 M€ en ayudas para todos los sectores afectados”. Ha explicado que “las ayudas van desde particulares a autónomos pasando por ayuntamientos”, en el marco del Real Decreto-ley 5/2026, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.

Martín ha afirmado que “estamos ante un mecanismo extraordinario de anticipación de fondos pensado para que los ayuntamientos afectados puedan empezar a actuar sin tener que esperar meses a la resolución completa del expediente.” Según sus palabras, gracias a esta ayuda “el Gobierno de España adelanta el dinero para que los municipios no pierdan tiempo y puedan empezar ya a reparar los daños”.

Los ayuntamientos de la provincia cuya concesión ya ha sido resuelta son: Abrucena, Albox, Alhabia, Almócita ,Alsodux, Antas, Arboleas, Adra,Balanegra, Berja, Canjáyar, Cantoria, Carboneras, Cuevas del Almanzora, Dalías, El Ejido, Enix, Fiñana, Fondón, Huércal de Almería, Instinción, Laujar de Andarax, Las Tres Villas, Paterna del Río, Pulpí, Tahal y Vícar.

Actuaciones financiadas

El subdelegado ha detallado que “estas ayudas irán destinadas a la reparación de carreteras y caminos, reparación y construcción de instalaciones, edificios y equipamientos públicos dañados; restitución y reconstrucción de escolleras y muros de contención; así como a obras de prevención, tales como encauzamiento de ramblas que atraviesan poblaciones, desvío de cauces, o separación de pluviales”.

En este sentido, ha subrayado que “supondrá un impulso a la economía municipal y local, ya que serán los propios ayuntamientos quienes promueven los procedimientos de contratación desde la inmediatez con su propio territorio, lo que previsiblemente supondrá un revulsivo económico y de generación de empleo”.

Entre las novedades introducidas en estas subvenciones, además de cubrir de forma extraordinaria el 100% de la actuación, “permitiendo que las entidades locales no tengan que afrontar gasto alguno”,Martín ha destacado que los municipios recibirán un anticipo del 100% de la subvención “para evitar menoscabo en su tesorería”, y tendrán la posibilidad de incorporar daños y ejecutar las obras de prevención “que hagan más preparado al municipio de cara a futuras borrascas”.También se incluye la posibilidad de impulsar “infraestructuras históricas de difícil encaje por el importe” y se amplía el período de ejecución a tres años, “lo que refuerza la empatía del Gobierno de España con los municipios, especialmente con los más pequeños a quienes les cuesta más llevar un proyecto de gran magnitud”, ha concluido.

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