CSIF exige a la Junta que reactive inmediatamente el teletrabajo en todas las sedes judiciales de Andalucía ante las altas temperaturas

· El sindicato reitera las graves deficiencias de climatización tras un episodio de estrés térmico acontecido en el Servicio Común de Ejecución del Tribunal de Instancia de Fuengirola

· En Almería, cuando ha trascurrido un año y pese a muchas reclamaciones, el aire de la sede judicial en El Ejido sigue sin funcionar

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha exigido a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública la reactivación inmediata del teletrabajo en las sedes judiciales de toda Andalucía como medida de protección de la salud de las y los trabajadores ante las altas temperaturas que se alcanzan en diversos puntos de la comunidad en esta fecha y el resto del período estival.

Esta petición de CSIF se produce tras la suspensión temporal de la actividad presencial en el Servicio Común de Ejecución del Tribunal de Instancia de Fuengirola (Málaga) como consecuencia de un episodio de estrés térmico. La situación vivida en esta sede judicial, donde la Administración se ha visto obligada a autorizar la suspensión de la jornada presencial y a contemplar expresamente la prestación de servicio mediante teletrabajo, vuelve a poner de manifiesto las graves deficiencias de climatización que CSIF lleva años denunciando en numerosos edificios judiciales.

La medida se adoptó después de la denuncia presentada por CSIF y de las comprobaciones realizadas por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, que acreditaron la existencia de unas condiciones ambientales incompatibles con el normal desarrollo de la actividad laboral. Para la Central Sindical, este episodio confirma la necesidad de disponer de mecanismos ágiles que permitan mantener la actividad judicial sin poner en riesgo la salud de las empleadas y empleados públicos.

En Almería, esta situación también se da, y aunque todavía no se ha activado protocolo, el año pasado sí que fue activado en El Ejido por avería del aire. Cuando ha trascurrido un año y pese a muchas reclamaciones, el aire de la sede judicial ejidense “sigue sin funcionar, así que previsiblemente este verano haya que activar también el protocolo”, señalan desde el sector. Situación parecida tiene el Palacio de Justicia de Almería, “con ventanas y sistemas de refrigeración arcaicas”, apuntan desde el sindicato, concluyendo que “en Almería, y especialmente en El Ejido, se puede dar perfectamente el caso de Fuengirola”.

Para el sector de Justicia de CSIF, “lo sucedido en Fuengirola demuestra que el teletrabajo no es únicamente una medida de conciliación o modernización administrativa, sino una herramienta imprescindible para garantizar la continuidad del servicio público cuando concurren circunstancias que impiden desarrollar el trabajo presencial en condiciones adecuadas”. Además, “las altas temperaturas ya comienzan a afectar a numerosas sedes judiciales y todo apunta a que la situación puede repetirse en otros partidos judiciales si no se adoptan medidas preventivas de manera inmediata”, han señalado.

Ante esta realidad, CSIF ha registrado un escrito dirigido a la Secretaría General de Servicios Judiciales en el que solicita que se reactiven de inmediato las autorizaciones de teletrabajo y se resuelvan las solicitudes que permanecen pendientes; asimismo, ha reclamado que esta modalidad de trabajo pueda activarse automáticamente en aquellos supuestos que afecten a la salud laboral, incluidos los episodios de estrés térmico.

El sindicato también considera necesario que el teletrabajo se incorpore como una medida organizativa habitual para garantizar la continuidad del servicio público ante averías de climatización y otras incidencias que imposibiliten el trabajo presencial, al tiempo que exige una evaluación urgente del estado de los sistemas de climatización de las sedes judiciales andaluzas con el fin de prevenir nuevas situaciones de riesgo.

“Resulta incomprensible que, después de las experiencias acumuladas en los últimos años y de las posibilidades que ofrecen los medios tecnológicos actuales, la Administración siga sin aprovechar plenamente una herramienta que permite proteger a los trabajadores y mantener la actividad judicial con normalidad”, han añadido desde la sindical.

CSIF ha recordado que la protección de la salud de las empleadas y empleados públicos constituye una obligación legal de la Administración y que las deficiencias en las infraestructuras judiciales no pueden seguir trasladándose a los trabajadores ni repercutiendo en la prestación del servicio a la ciudadanía.

Por todo ello, el sindicato continuará exigiendo soluciones estructurales para los problemas de climatización que afectan a numerosos edificios judiciales de Andalucía y seguirá defendiendo la implantación efectiva del teletrabajo como una medida eficaz para avanzar hacia una Administración de Justicia más moderna, segura y preparada para responder ante cualquier incidencia que comprometa el normal funcionamiento de los órganos judiciales.

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