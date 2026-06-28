El valor de las exportaciones agroalimentarias de Andalucía sube casi un 4% en el primer cuatrimestre

La comunidad andaluza concentra el 24,7 por ciento del valor de las ventas a nivel nacional, es decir, uno de cada cuatro euros

El valor de las exportaciones agroalimentarias de Andalucía entre enero y abril de 2026 ha aumentado casi un cuatro por ciento más el registro de los mismos meses de 2025. Los datos analizados por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural apuntan concretamente a que Andalucía ha comercializado en el extranjero casi 2,7 millones de toneladas de alimentos y bebidas valorados en 6.580 millones de euros en el primer cuatrimestre de este año.

En relación al montante nacional, que supone 26.640 millones de euros, Andalucía concentra el 24,7% del valor y prácticamente uno de cada cuatro euros obtenidos en España por estas exportaciones se corresponde con la venta de productos agroalimentarios de este territorio.

Por provincias, un mes más, Almería se sitúa a la cabeza con ventas de casi 1,2 millones de toneladas por valor de 2.380 millones de euros en los primeros cuatro meses del año. Esto significa que el valor de las exportaciones en esta provincia sube casi un 20 por ciento y el peso más de un 5 por ciento con respecto al mismo periodo el año anterior.

En el caso de la provincia de Cádiz, durante este periodo se han vendido 163.245 toneladas por 322.724 millones de euros; mientras que en Córdoba han sido 214.392 toneladas por 498.024 millones de euros, lo que supone más de un 5 por ciento del peso y un tres por ciento del valor con respecto al año anterior en este espacio de tiempo.

De otro lado, en Granada, en estos meses se han exportado 129.868 toneladas de productos agroalimentarios por valor de más de 419,8 millones de euros; en Huelva, 262.418 toneladas valoradas en más de 1.037 millones de euros; y en Jaén, 27.752 toneladas de alimentos y bebidas que en el mercado han alcanzado los 129,2 millones de euros.

El territorio malagueño, por su parte, ha acumulado en los cuatro primeros meses de 2026 ventas internacionales de 177.998 toneladas por valor de 533.476 millones de euros; y, por último, desde Sevilla se han exportado en este período 513.914 toneladas valoradas en 1.257 millones de euros.

Un 13,7% más en legumbres y hortalizas

En cuanto a grupos de alimentos, destacan en primer lugar las legumbres y hortalizas frescas con más de 2.521 millones de euros en exportaciones en los cuatro primeros meses de 2026, una subida de 304.000 millones de euros, lo que supone 13,7 por ciento más que en el mismo periodo en 2025.

En segunda posición se encuentran las grasas y aceites de origen animal o vegetal, que superan los 1.522 millones de euros por ventas en mercados extranjeros en este mismo período; y tras estas transacciones, en tercer lugar, se posicionan las de frutas y frutos en fresco, que alcanzan los 1.483 millones de euros.

Alemania concentra el 20% de las ventas

En cuanto a los principales destinos de las exportaciones de alimentos y bebidas desde Andalucía, el país germano es el primero del ranking con el 20,4 por ciento del total de ventas en el sector agroalimentario a nivel andaluz. Durante este primer cuatrimestre se han vendido 1.341 millones de euros, lo que supone más de un 3 por ciento que en el mismo periodo el pasado año.

Seguido de Alemania, Francia ocupa el segundo lugar con ventas por valor de 762,9 millones de euros, es decir, el 11,6 por ciento del total de las exportaciones agroalimentarias andaluzas en los primeros cuatro meses del año. Por último, Italia ocupa el tercer lugar con ventas por 634 millones de euros, lo que implica un aumento del 10,6 por ciento con respecto al mismo periodo en 2025.

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