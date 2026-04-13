El Grupo Popular propone reubicar la finca experimental de La Hoya y rebajar el IVA de los alimentos básicos

En el Pleno Ordinario correspondiente al mes de abril

El Partido Popular defenderá en el Pleno medidas para mejorar el bienestar animal, la planificación urbana y aliviar la economía de las familias ante el actual contexto social

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Almería elevará al próximo Pleno ordinario, que se celebrará este miércoles, sendas mociones centradas en la mejora de la planificación urbana, el bienestar animal y el alivio económico de las familias, ha anunciado la portavoz municipal, Sacramento Sánchez.

Entre las iniciativas destaca, en primer lugar, la petición de reubicación de la finca experimental de la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC), actualmente situada en La Hoya. El Grupo Popular considera que el crecimiento urbano y la transformación del entorno han convertido esta ubicación en inadecuada para el desarrollo óptimo de los programas científicos y de conservación que allí se realizan.

En este sentido, la moción plantea instar al Gobierno de España, a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a iniciar los trámites necesarios para trasladar estas instalaciones a un emplazamiento más adecuado, fuera del casco urbano.

El texto subraya que la finca, que en su origen se encontraba en una zona periférica, está hoy plenamente integrada en un entorno urbano de alto valor patrimonial, junto a enclaves como la Alcazaba o el Cerro de San Cristóbal, lo que dificulta garantizar las condiciones de tranquilidad, espacio y bioseguridad necesarias para el bienestar de las especies y el desarrollo científico.



Asimismo, el Grupo Popular recuerda que el Ayuntamiento, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ya ha ofrecido al CSIC una parcela alternativa en el paraje de “El Calcetín”, en Retamar, que permitiría triplicar la superficie disponible, mejorar las condiciones de bienestar animal y favorecer el desarrollo de los programas de conservación a largo plazo.

Rebaja del IVA

Junto a esta iniciativa, el Grupo Municipal Popular eleva al Pleno para su debate y aprobación una segunda moción, esta de carácter económico, en la que solicita al Gobierno de España la rebaja del IVA de los productos de alimentación básicos, frescos y conservas, con el objetivo de aliviar la carga económica que soportan las familias.

La propuesta plantea reducir de forma inmediata el IVA de los alimentos básicos al 5% mientras persista el actual contexto económico, así como aplicar posteriormente una rebaja temporal hasta el 0% en productos esenciales como huevos, leche o alimentos frescos, y del 10% al 4% en carnes, pescados y conservas.

Según recoge la moción, el incremento acumulado de los precios de los alimentos en los últimos años ha tenido un impacto directo en el poder adquisitivo de los hogares, agravando situaciones de vulnerabilidad y dificultando el acceso a una alimentación saludable.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Almería, Sacramento Sánchez, ha explicado que “ambas iniciativas responden al objetivo de impulsar medidas que, desde el ámbito local, contribuyan a mejorar tanto la calidad de vida de los ciudadanos como las condiciones para el desarrollo científico y la protección del patrimonio urbano en la ciudad de Almería”.