Miski Liu Suria

Las verdades más antiguas se convirtieron en mitos para que nadie se atreviera a buscarlas.

Apocalipsis cancelado

Puesta en escena

Final de la ilusión

Narrativas sesgadas

Disonancia cognitiva

Espera lo inesperado

Conformismo mental

Se desvanece la ilusión

Declaraciones contradictorias

Comienzan a encajar las piezas

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Lamento decepcionar a los catastrofistas. Se ha cancelado la tercera fiesta mundial. Es el final de la ilusión porque se ha anulado o revocado el apocalipsis del gran tablero de ajedrez mundial, según Michel Canon. Todo quedó decidido hace mucho tiempo. Se colocaron las piezas clave del juego geopolítico mundial mucho antes de que se hicieran públicos los acontecimientos actuales, según Paul White Gold Eagle.

Las tensiones, las declaraciones belicistas y los conflictos que dominan las pantallas no reflejan la realidad subyacente del equilibrio de poder. Todo lo que vemos en los medios tradicionales y se difunde en las redes sociales, constituye una puesta en escena orquestada cuidadosamente, que debe parecer creíble y realista para el éxito del plan divino.

Casi nadie está sobre el terreno para verificar de forma independiente la información difundida por los medios tradicionales. Quienes están presentes suelen percibir únicamente lo que la coalición decide mostrarles, mediante imágenes y acciones controladas, acceso limitado y narrativas sesgadas.

Precisamente por eso, presenciamos hoy una enorme disonancia cognitiva entre la población. Declaraciones contradictorias, información contradictoria y narrativas que cambian a diario sumen a muchas personas en una confusión profunda. Ya no se sabe en quién confiar ni qué versión creer de los hechos. Sin embargo, se barajan las cartas deliberadamente y se mantienen las apariencias para evitar una conmoción demasiado brutal y repentina para la población mundial. Una revelación precipitada podría provocar un caos incontrolable.

Mucha gente cae en la trampa del conformismo mental. No siempre es precisa la imagen que nos formamos de individuos, líderes o eventos. Debemos ejercer un discernimiento constante y aprender a mirar más allá de las apariencias, más allá de los titulares, de las declaraciones y de las imágenes que se difunden.

Se desvanece la ilusión poco a poco, y comienzan a encajar las piezas del rompecabezas de forma coherente. Los ciudadanos de a pie han pagado a menudo el precio de las estrategias aplicadas por quienes mueven los hilos entre bastidores, sin comprender necesariamente las consecuencias más profundas.

SORRY TO DISAPPOINT

WW3 Has Been Cancelled



🔥THE APOCALYPSE OF THE GREAT GLOBAL CHESSBOARD….THE END OF THE ILLUSION.



By Michel Canon



“We're Saving Israel for Last.” Q.



Donald Trump is often portrayed as an exceptional chess player, capable of anticipating several moves… pic.twitter.com/gP38u4XOIJ — Paul White Gold Eagle (@PaulGoldEagle) April 12, 2026

¿Anclaje o deriva? O te afianzas en la conciencia o te dejas llevar por la narrativa, dice KejRaj. Un camino se basa en la presencia, donde observas, eliges y respondes con claridad y compasión, elevando tu frecuencia y alineándote con aspectos más profundos de ti mismo. El otro se deja llevar por relatos, distracciones y pensamientos condicionados, donde está dispersa la atención y es fácilmente influenciable. Con el tiempo, esta elección moldea tu estado interior y tu experiencia de la realidad; ya sea elevándote a estados superiores de conciencia o manteniéndote atrapado en los patrones obsoletos y familiares de la matrix.

NOTICIAS DEL RESETEO

Resumen de Axios4B:

Colapsó el antiguo sistema financiero. Ya está aquí el nuevo. Regresa el patrón oro. No pueden detener lo que ya está construido. Estén atentos a los mercados del oro. Estén atentos al pánico en la Reserva Federal.

Te dirán que fracasaron las conversaciones. Lo llamarán un revés. Ese era el plan. Nadie puede decir que la puerta no estaba abierta.

El dólar acaba de alcanzar el 46% de las reservas mundiales. Su nivel más bajo en 26 años. Los bancos centrales no están cubriendo riesgos, sino evacuando.

acaba de alcanzar el 46% de las reservas mundiales. Su nivel más bajo en 26 años. Los bancos centrales no están cubriendo riesgos, sino evacuando. El oro se sitúa en 4.771 dólares. Tercera semana consecutiva de ganancias. Récord tras récord.

se sitúa en 4.771 dólares. Tercera semana consecutiva de ganancias. Récord tras récord. Se está derrumbando en tiempo real la antigua estructura financiera y los únicos que no lo ven son los que siguen viendo las noticias por cable.

en tiempo real la antigua estructura financiera y los únicos que no lo ven son los que siguen viendo las noticias por cable. Los países BRICS acumularon más oro en nueve meses que el que imprimió la Reserva Federal en nueve años. Eso no es una tendencia del mercado. Es una medida de reemplazo.

La guerra abrió las compuertas. Los archivos revelaron los nombres, y el dólar se está desangrando en las oficinas de todos los bancos centrales, desde Pekín hasta Brasilia.

se está desangrando en las oficinas de todos los bancos centrales, desde hasta Brasilia. Cada movimiento está conectado. Cada fracaso es premeditado. Cada titular es una distracción de la transformación que se produce en segundo plano.

El acuerdo nunca fue lo importante. El reinicio sí lo fue.

Entramos en la fase final esta semana. Espera lo inesperado. Nos vemos al otro lado.

https://t.me/AXIOS4B

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=267375

OPERACIONES

Según Mr. Pool , la coalición está llevando a cabo operaciones en varios continentes. Unidades especiales están asaltando redes de túneles subterráneos, incautando laboratorios de armas biológicas y desmontando redes de trata de personas.

, la coalición está llevando a cabo operaciones en varios continentes. Unidades especiales están asaltando redes de túneles subterráneos, incautando laboratorios de armas biológicas y desmontando redes de trata de personas. Fuentes de alto nivel confirman incursiones en antiguos sistemas de túneles en Oriente Medio , reutilizados por miembros de la camarilla. Las fuerzas aliadas están liberando a miles de víctimas, al tiempo que capturan tecnología exótica.

, reutilizados por miembros de la camarilla. Las fuerzas aliadas están liberando a miles de víctimas, al tiempo que capturan tecnología exótica. Los terremotos de gran profundidad evidencian las batallas subterráneas contra los reductos del lado oscuro. Las fuerzas positivas del interior de la Tierra ayudan a despejar portales y armas avanzadas dirigidas contra la población.

Cada redada confisca activos de proyectos secretos, prometiendo menores costos y una explosión de innovación.

Durante marzo y abril de 2026, la coalición intensificó las labores de desminado en túneles relacionados con el tráfico ilícito en más de cien países.

Se está recuperando la tecnología de energía libre a medida que los laboratorios pasan a estar bajo control ético, encaminándose hacia su aplicación pública para acabar con la escasez.

Se prueban con éxito prototipos de energía libre y prometen crear empleos bien remunerados y acabar con los monopolios.

La Fuerza Espacial protege desde la órbita, mientras naves benévolas contrarrestan las amenazas. Se están liberando de la flota oscura las bases de la Antártida , la Luna y Marte .

, la y . Se enfrentan a su destrucción definitiva las rutas de tráfico ilícito y los emplazamientos de armas biológicas. Los ciudadanos recuperan los recursos y la seguridad.

Fracasan las contramedidas del lado oscuro mientras los terremotos señalan victorias continuas.

La energía libre, la prosperidad y el gran despertar traen la victoria total.

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=267394

TÚNELES

Según Julian Assange, llega a su fin el imperio subterráneo del lado oscuro cuando el gran despertar trae justicia en 2026. El monte Rushmore está comprometido. Bajo las esculturas de Washington, Jefferson, Lincoln y Roosevelt, se extiende a cientos de kilómetros una extensa red de túneles y llega hasta Washington DC. Se trata de una autopista subterránea privada, construida con el dinero de los contribuyentes para proporcionar rutas de escape, centros de mando y líneas de suministro.

Los túneles comienzan detrás del salón de registros, excavados en granito. La bóveda sellada es un escenario. La construcción clasificada creó pozos verticales que se ramifican a través de pasajes reforzados para el movimiento a alta velocidad de personal y equipo.

La batalla se ha trasladado a las profundidades, pero los héroes actúan con rapidez. Se expondrán los túneles, se cortarán las conexiones y se destruirá el imperio subterráneo del lado oscuro cuando el gran despertar traiga justicia en 2026.

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=267390

PUERTAS ESTELARES

Gran parte del conflicto consistió en recuperar el décimo portal estelar bajo Irán, según Ismael Pérez. Los dos últimos portales bajo el Líbano y el norte de África fueron recuperados en las últimas horas. Se ha activado el camino de ascensión.

Parte del conflicto no tendría un carácter exclusivamente geopolítico, sino que estaría vinculado a la recuperación de un portal estelar. Este portal sería uno de varios puntos energéticos importantes del planeta, relacionados con la conciencia y las líneas temporales.

Dicho portal habría estado controlado durante miles de años por fuerzas negativas y habría sido recuperado recientemente por entidades descritas como positivas o guardianes. Otros portales situados en regiones como el Líbano y el norte de África habrían sido recuperados en un periodo muy reciente, lo que se presenta como parte de una operación coordinada a escala mundial.

A partir de estas recuperaciones, se habría activado un proceso denominado “camino de ascensión” entendido como un cambio en la conciencia humana y en la estructura de la realidad. Se describe este proceso como parte de una transformación mayor que implica la liberación de la humanidad y el colapso de los sistemas de control.

Estos acontecimientos forman parte de un conflicto multidimensional, en el que los eventos visibles son manifestaciones de dinámicas más profundas relacionadas con tecnología avanzada, conciencia y estructuras no visibles. El resultado de todo ello sería la activación de un proceso de ascensión.

CONEXIONES

El doctor Michael Salla opina que los conflictos de Oriente Medio tendrían un trasfondo distinto al geopolítico convencional, centrado en la existencia de tecnologías ancestrales, portales y estructuras ocultas en ese territorio. Estos elementos serían el verdadero foco de interés de distintas potencias.

El objetivo principal no sería el control de los recursos, sino el acceso a capacidades avanzadas asociadas a dichas tecnologías, como viajes interdimensionales y contacto con entidades de otros mundos. Esta interpretación redefine el conflicto como una disputa por conocimientos de carácter no convencional.

Tim Burchett afirmó que el gobierno reconoce la existencia de visitas extraterrestres y cierto nivel de interacción con los seres humanos. Esta afirmación se presenta como un cambio en el discurso institucional sobre el fenómeno ovni.

Asimismo, se citan comentarios de Eric Burlison sobre la protección legal a denunciantes que revelen información relacionada con ovnis ante el Congreso, aunque estén sujetos a acuerdos de confidencialidad, para que compartan información más personas vinculadas a programas clasificados.

Por otro lado, Michael Salla incluye críticas a programas espaciales públicos como Artemis II, que describe como una herramienta de comunicación que ocultaría la existencia de programas espaciales secretos con tecnologías más avanzadas. Dichos programas permitirían viajes más allá de la Luna de forma habitual.

ECONOMÍA

Los mercados redujeron el riesgo geopolítico.https://www.zerohedge.com/markets/markets-unwound-geopolitical-risk-ongoing-usiran-talks-keep-hopes-deal-alive-newsquawk-us

Wall Street recupera todo lo perdido desde que arrancó la guerra.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13864355/04/26/wall-street-recupera-todo-lo-perdido-desde-que-arranco-la-guerra-un-viaje-de-ida-y-vuelta-cargado-de-caos.html

NOTICIAS

Aumenta la tensión en Ormuz al entrar en vigor el bloqueo.https://www.iranintl.com/en/liveblog/202604067622

al entrar en vigor el bloqueo.https://www.iranintl.com/en/liveblog/202604067622 China afirma que protegerá a Irán de Israel y de EEUU.https://x.com/_MegaPolitics/status/2043247431257862371?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2043247431257862371%7Ctwgr%5E96878b93d2c2086f959dbb70a87a28d1396b9181%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rumormillnews.com%2Fcgi-bin%2Fforum.cgi%3Fread%3D267381

afirma que protegerá a Irán de Israel y de EEUU.https://x.com/_MegaPolitics/status/2043247431257862371?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2043247431257862371%7Ctwgr%5E96878b93d2c2086f959dbb70a87a28d1396b9181%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rumormillnews.com%2Fcgi-bin%2Fforum.cgi%3Fread%3D267381 Si se bloquea el estrecho de Ormuz , eso significaría menos petróleo y gas en el mercado mundial.https://x.com/TomLondon6/status/2043371552515752056?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2043371552515752056%7Ctwgr%5E96878b93d2c2086f959dbb70a87a28d1396b9181%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rumormillnews.com%2Fcgi-bin%2Fforum.cgi%3Fread%3D267381

, eso significaría menos petróleo y gas en el mercado mundial.https://x.com/TomLondon6/status/2043371552515752056?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2043371552515752056%7Ctwgr%5E96878b93d2c2086f959dbb70a87a28d1396b9181%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rumormillnews.com%2Fcgi-bin%2Fforum.cgi%3Fread%3D267381 Arabia Saudita restaura su oleoducto este-oeste, evitando el estrecho de Ormuz y bombeando siete millones de barriles diarios.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=267367

EUROPA

La oposición de Hungría vence a Orbán y logra una mayoría en el Parlamento.https://efe.com/euro-efe/2026-04-13/peter-magyar-ganador-elecciones-hungria-aliado-union-europea/

vence a y logra una mayoría en el Parlamento.https://efe.com/euro-efe/2026-04-13/peter-magyar-ganador-elecciones-hungria-aliado-union-europea/ Elon Musk declaró que «la organización de Soros se ha apoderado de Hungría ».https://ussanews.com/2026/04/13/soros-has-taken-over-hungary-musk/

declaró que «la organización de se ha apoderado de ».https://ussanews.com/2026/04/13/soros-has-taken-over-hungary-musk/ Según el Centro para los Derechos Fundamentales, al menos 153 organizaciones en Hungría se han beneficiado del apoyo financiero de Soros.https://abouthungary.hu/blog/sorosaid-funding-political-influence-in-hungary-a-report-by-the-center-for-fundamental-rights

ESPAÑA

Sánchez se acerca a China mientras tensiona la cuerda con Trump .https://esrt.press/actualidad/598988-sanchez-pulso-trump-visita-china

se acerca a mientras tensiona la cuerda con .https://esrt.press/actualidad/598988-sanchez-pulso-trump-visita-china España bota un nuevo buque militar para blindar los cables submarinos ante sabotajes.https://es.euronews.com/2026/04/13/espana-bota-nuevo-buque-militar-blindar-cables-submarinos-sabotajes

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

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Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

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El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.