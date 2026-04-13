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El Sindicato Reformista de Policías afirma estar en contra de cánticos racistas y xenófobos

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abril 13, 2026 8:44 pm

«Desde el Sindicato Reformista de Policías (SRP), como organización sindical de ámbito policial firmemente comprometida con la defensa de los Derechos Humanos y la democracia, condenamos enérgicamente los bochornosos sucesos acaecidos durante el desarrollo de diversos encuentros deportivos que tienen lugar en nuestro país, y en los que numerosos individuos demuestran actitudes abiertamente xenófobas y racistas, normalmente contra personas de origen árabe o musulmán.

Es intolerable que en el seno de una sociedad que se dice democrática, seamos testigos de cómo incluso hasta en el ámbito del deporte, los movimientos reaccionarios y de extrema derecha hayan copado diversos espacios públicos hasta sentirse lo suficientemente seguros y cómodos como para expresar en ellos este tipo de conductas.

El deporte en todas sus manifestaciones ha servido históricamente como ejercicio de hermanamiento social entre pueblos y comunidades distintas, independientemente de su origen, y no debería servir en modo alguno de vehículo para la proliferación y esparcimiento de ideas abiertamente contrarias al respeto de los Derechos Humanos más básicos, que no hacen sino enturbiar enormemente la esencia propia y el fin último del deporte en sí.

Este hecho, lejos de ser un incidente puntual o aislado como algunos operadores sociales pretenden hacernos ver, responde a nuestro parecer a la profunda y paulatina deriva antidemocrática que afecta a todos los espacios y capas del tejido social no solo en nuestro país, sino en el resto de nuestro entorno, y que permea lenta pero inexorablemente en la estructura de la propia sociedad.

Por ello, exigimos a los poderes públicos una respuesta proporcional a la gravedad de los hechos a los que hacemos referencia, y a través de los cuales se criminaliza a ciertos sectores de la sociedad española que son atacados por su origen o creencias religiosas, manifestando conductas no solo abiertamente contrarias a las normas que regulan el desarrollo de las competiciones deportivas y el deporte, sino a la propia Constitución española, la cual recoge en su artículo 14 el principio de igualdad y la prohibición de cualquier discriminación, entre otras, por nacimiento, raza, religión o condición.»

GabinetedePrensa

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