El imponente legado musical de Los Brincos tomará el Auditorio este sábado con su gira del 60º aniversario

La colección de éxitos de una de las bandas más influyentes de los 60 en España será también un cálido homenaje a Miguel Morales, que entró en el grupo en 1968, fallecido en septiembre

‘Un sorbito de champagne’, ‘Flamenco’, ‘Borracho’, ‘Tú me dijiste adiós’, ‘Nadie te quiere ya’, ‘A mí con esas, ‘Lola’… Y un largo etcétera. El imponente legado musical de Los Brincos cobrará vida este sábado, 11 de octubre, a partir de las 20.30 horas y en el Auditorio Municipal Maestro Padilla con la banda que lleva girando con el nombre oficial del grupo desde hace más de veinte años. Se enmarca dentro de la gira de 60º aniversario de Los Brincos y, a la vez, será también un homenaje en toda regla a la figura de Miguel Morales, histórico componente desde 1968 –hermano de Antonio ‘Junior’ y de Ricky-, fallecido el pasado 19 de septiembre.

Fue en marzo de 1968 cuando entra en el grupo Miguel Morales. Cuarto de los cinco hermanos Morales, compositor de varios de los temas del grupo y figura imprescindible en la extraordinaria e importante trayectoria y éxitos de Los Brincos. El concierto será todo un homenaje a su figura.

En el año 2000, después de muchos años de recorrido y éxitos, Miguel Morales reorganizó el grupo y decidió regresar también al directo con un multitudinario concierto en A Coruña en la playa de Riazor ante más de 30.000 personas, al que le siguieron muchos más, recientemente con su aclamado concierto con más de 12.000 personas en el antes denominado Wizink Center de Madrid, y después de este éxito continuando con nuevos conciertos en vivo.

El concierto forma parte de la amplia y completa programación del ‘Otoño Cultural’ puesta en marcha por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y cuenta con la producción de Crash Music.

Las entradas están teniendo un alto ritmo de venta y se encuentran disponibles tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo como en la plataforma https://almeriaculturaentradas.es/ con un precio que oscila entre los 33 y 39 euros en función de la zona de asiento. También lo estarán, si todavía quedarán butacas, en la taquilla del propio Auditorio desde una hora antes del comienzo del concierto.

Los Brincos representan seis décadas de una gran historia y grandes éxitos que marcaron un nuevo estilo en la música de nuestro país, un grupo que revolucionó la escena musical española.

En una época en la que multitud de grupos hacían versiones de los éxitos de The Beatles, The Rolling Stones, The Kinks o The Animals, Los Brincos sorprenden e impactan desde sus inicios con su arrolladora personalidad y con canciones compuestas por ellos mismos, con un estilo auténticamente español que fueron auténticos bombazos en la escena musical. Sus temas son rápidamente número uno en las listas de ventas y de difusión y programación musical durante meses, y el gran público, especialmente el más joven, las disfrutaba y las hizo suyas.

Revolucionaron el mundo de la música en España y América con su imagen, personalidad, y calidad, y con canciones inolvidables que son grandes éxitos de oro del pop rock en español. Desde su primer disco en 1964 con Juan Pardo, Junior, Fernando Arbex y Vicente Martínez impactaron en el panorama musical español como ningún otro grupo, destacando por su arrolladora personalidad, con su cuidada imagen, con unas muy buenas composiciones y unas armonías vocales de enorme calidad.

Varias generaciones siguen disfrutando ahora de un concierto de calidad, con grandes emociones de un repertorio de canciones inolvidables que forman parte muy importante de la historia musical del país.