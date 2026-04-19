La Banda Municipal de Almería viaja por los clásicos del cine en el inicio de su ciclo de primavera

El público disfrutó de este concierto matinal, dirigido por José Solá, que se enmarca en la programación trimestral del Área de Cultura

En esta mañana soleada, unos han preferido relajar mente y cuerpo en la playa, otros han paseado y conocido a sus autores preferidos en la Feria del Libro, y un tercer grupo, muy numeroso, se han embarcado en un viaje musical por la edad de oro del cine de las grandes producciones, con la Banda Municipal de Música de Almería, que ha estrenado el ciclo de primavera con un concierto en el Teatro Apolo.

Bajo la dirección de José Solá Palmer, la formación ha ofrecido el programa ‘Una mirada a la música de cine clásico’, un repertorio que ha puesto en valor la riqueza sinfónica de compositores que han marcado la historia del séptimo arte. La selección incluyó obras de Basil Poledouris, Miklós Rózsa, Malcolm Arnold y Ennio Morricone.

El concierto transitó por algunas de las partituras más reconocibles del cine épico y clásico, con referencias a títulos como Ben-Hur, Conan el Bárbaro o El puente sobre el río Kwai, en una interpretación que combinó momentos de gran intensidad orquestal con pasajes más líricos y evocadores, y que rememoró la época en la que algunos de esos títulos, como Conan, se rodaron en la provincia almeriense.

El concierto comenzó con ese sonido constante que va creciendo en intensidad como es la banda sonora de ‘El Puente sobre el Río Kwai’, continuó con ‘Ben-hur’, se adentró en ‘Érase una vez América’ y se ha recreado en ‘Conan el bárbaro’.

La respuesta del público ha sido especialmente cálida, con prolongados aplausos al término de varias piezas, en un ambiente que confirmó el atractivo de la música cinematográfica dentro del repertorio bandístico. La dirección de Solá apostó por una lectura equilibrada, cuidando tanto la expresividad como la precisión sonora de la agrupación.

Con este concierto, la banda da inicio a un ciclo de primavera que tendrá continuidad cada mes, con nuevas propuestas que alternarán el protagonismo de solistas de la propia formación y un recorrido final por la música del siglo XIX.

La cita volvió a poner de manifiesto el papel de la Banda Municipal como uno de los pilares de la programación cultural de la ciudad, capaz de acercar repertorios diversos a públicos amplios en un formato accesible y consolidado.