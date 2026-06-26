La Junta invierte más de 120.000 euros en la mejora del camino rural Jalix en Canjáyar

GabinetedePrensa junio 26, 2026 0
Camino rural Jalix I

La actuación, incluida en el plan Itínere rural, mejorará la seguridad y el acceso a las explotaciones agracias del municipio

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Almería, Antonio Mena, ha visitado las obras de mejora que se ejecutan en el camino rural Jalix, en el municipio de Canjáyar, una actuación incluida en el Plan Itínere Rural que cuenta con una inversión de 121.282 euros. Durante la visita ha estado acompañado por la alcaldesa de Canjáyar, Antonia Urrutia.

Antonio Mena ha destacado que “la mejora de los caminos rurales constituye una actuación prioritaria para facilitar el trabajo de agricultores y ganaderos, mejorar la seguridad de los desplazamientos y contribuir al desarrollo económico de nuestros municipios”. Asimismo, ha señalado que “estas inversiones permiten reforzar las infraestructuras agrarias y favorecer la competitividad del sector, al tiempo que contribuyen a fijar población en el medio rural”.

El camino Jalix, con una longitud de 2.600 metros y una anchura de entre cuatro y cuatro metros y medio, presentaba un importante deterioro como consecuencia de las lluvias y de la erosión provocada por las escorrentías, circunstancias que habían afectado tanto al firme como a los sistemas de drenaje y dificultaban la circulación por esta vía.

Por su parte, la alcaldesa de Canjáyar, Antonia Urrutia, ha señalado que este tipo de actuaciones “contribuyen a la dinamización del mundo rural y mejoran la conectividad de nuestros municipios, ya que estos caminos no solo sirven de acceso a las explotaciones agrícolas, sino que también comunican distintas zonas rurales de la comarca y prestan un servicio fundamental para favorecer el mantenimiento de la población en el territorio”.

Las obras contemplan la limpieza y desbroce de los márgenes del camino, la reconstrucción y perfilado de cunetas, el fresado superficial del firme existente y la mejora de las infraestructuras de drenaje transversal y longitudinal. Asimismo, se renovará la capa de rodadura para incrementar la seguridad y la durabilidad de la vía frente a las condiciones meteorológicas y el tráfico habitual. Además, se está ejecutando una escollera destinada a estabilizar el talud y mejorar el drenaje del terreno.

Antonio Mena ha recordado que el Plan Itínere Rural ha permitido actuar ya en 45 caminos rurales de la provincia de Almería, con una inversión cercana a los cinco millones de euros, mejorando infraestructuras esenciales para facilitar el acceso a las explotaciones agrarias y favorecer el desarrollo de los municipios con mayores limitaciones territoriales.

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