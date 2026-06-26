La Dirección General de la Policía y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar firman el protocolo general para la implantación de la Policía Nacional en la localidad

Una plantilla prevista de 210 agentes

§ Ha sido suscrito esta mañana por el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y el alcalde del municipio, Gabriel Amat Ayllón, en un acto celebrado en el Museo Casa Anita de la localidad almeriense

§ El convenio establece un marco de colaboración para impulsar y coordinar las actuaciones jurídicas, técnicas y materiales orientadas a la adaptación del edificio municipal destinado a este fin, que será compartido con la Jefatura de la Policía Local

El director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y el alcalde del municipio almeriense de Roquetas de Mar, Gabriel Amat Ayllón, han firmado este mañana en Museo Casa Anita el protocolo general de actuación entre ambas instituciones para el establecimiento de un marco de colaboración institucional para la implantación de la Policía Nacional en la localidad.

Durante su intervención, el director general de la Policía ha sostenido que “hoy se da el primer paso para que la Policía Nacional esté presente en Roquetas de Mar”, y ha anunciado que prestarán servicio en la localidad al menos 210 agentes.

Este protocolo tiene como objetivo establecer un marco de colaboración para impulsar y coordinar las actuaciones jurídicas, técnicas y materiales orientadas a la adaptación del edificio municipal situado en avenida de Alicún, que ha ofrecido el Ayuntamiento para albergar, respectivamente, dependencias de la Jefatura de la Policía Local y de la Comisaría de Policía Nacional. “Lo cierto es que va a ser un placer compartir las instalaciones con la Policía Local para seguir sumando esfuerzos y ofrecer un servicio público cercano y útil a los roqueteros y roqueteras”, ha señalado Pardo Piqueras.

Para cumplir esta finalidad, una vez aprobado este protocolo, se suscribirán por ambas partes un convenio patrimonial que regulará la alteración de la titularidad de una parte del edificio de dominio público municipal a favor de la Dirección General de la Policía, un convenio de colaboración que instrumentará la encomienda de gestión para la adaptación del edifico a los fines previstos, y un acuerdo de cesión temporal de un local para la implantación inicial de la comisaría.

“El proyecto que hoy emprendemos refleja el compromiso que compartimos en el Ministerio del Interior y en la Policía Nacional con esta tierra: es el compromiso de acercar los servicios públicos a los ciudadanos para contribuir a su bienestar y al progreso de todos”, ha afirmado el director general de la Policía.

Se reduce la criminalidad en la provincia desde 2025

Pardo Piqueras ha dado a conocer durante este evento que en la provincia de Almería los delitos graves y menos graves han disminuido un 6,80% en lo que va de año en comparación con 2025, mientras que los delitos leves han caído un 17,78%. En total, las infracciones penales en la provincia registran este año una reducción del 11,74% respecto a 2025.

“Nuestro objetivo es claro: defender la paz y la libertad, contribuir al progreso, facilitar la vida de la gente. Aspiramos a ser una policía de proximidad, una institución que está presente en los momentos más difíciles, pero, sobre todo, en el día a día, acompañando al ciudadano”, ha defendido el director general de la Policía.

En estos momentos, en la provincia de Almería están destinados 812 policías, distribuidos entre la capital, El Ejido, Roquetas de Mar y la Unidad de Documentación de Huércal-Overa. En el conjunto de la provincia, el aumento es de 155 policías más desde 2018, lo que representa un 23,59% de incremento en ocho años.

Un paso muy importante para seguir mejorando la protección de los ciudadanos

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha asegurado que “hoy es un día importante para todos los vecinos de Roquetas de Mar, que demandan y merecen más seguridad en sus calles y en sus barrios. La firma de este convenio con la Dirección General de la Policía supone un paso muy importante para seguir mejorando la protección y la tranquilidad de nuestros ciudadanos”.

Amat ha destacado que las características de Roquetas de Mar hacen necesario seguir avanzando en un modelo de seguridad adaptado a la realidad del municipio. “Somos una ciudad de más de 115.000 habitantes registrados en el padrón municipal, cuya población se triplica durante los meses de verano. Contamos con una importante zona agrícola, más de 16 kilómetros de litoral y numerosos espacios naturales y rurales que requieren una atención específica y permanente”.

Por ello, el alcalde ha insistido en la necesidad de que el Gobierno de España estudie una demarcación compartida entre la Guardia Civil y la Policía Nacional. “Las necesidades específicas de nuestro territorio hacen imprescindible mantener y reforzar la presencia de la Guardia Civil para atender las zonas rurales y agrícolas, al mismo tiempo que avanzamos en la implantación de la Policía Nacional. Para nosotros, la seguridad de los ciudadanos es una prioridad absoluta y seguiremos trabajando para que Roquetas disponga de los recursos y efectivos que necesita”.

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