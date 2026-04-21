VERDIBLANCA, ANFITRIONA EUROPEA DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LA DISCAPACIDAD CON ‘INCLUSIVR@WORK’

La entidad recibe al resto de entidades multidisciplinares del proyecto: Alemania, Portugal, Irlanda y Chipre

La Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca está siendo anfitriona esta semana de la reunión de seguimiento de trabajo del proyecto europeo de cooperación ‘InclusiVR@Work’ del que forma parte junto con otras cinco entidades multidisciplinares de otros cuatro países de la Unión Europea: dos socios alemanes (IHKPG e International Bund), uno chipriota (Centre of Excellence), otro irlandés (Future in perspective) y el portugués ISQ e-learning.

Financiado por la UE dentro del programa Erasmus +, se trata de un proyecto internacional cuyo objetivo es crear entornos laborales más inclusivos a través de la realidad virtual, para ofrecer experiencias inmersivas que fomenten la sensibilidad, la empatía y, sobre todo, expongan la importancia de las adaptaciones de los puestos de trabajo para las personas con discapacidad.

El presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, les ha dado la bienvenida a Almería en la primera de las reuniones de trabajo que se extenderán hasta el próximo jueves y que han comenzado esta mañana en el Espacio municipal Alma.

“Para Verdiblanca es un honor que seamos esta semana el epicentro internacional de un proyecto que está financiado por la Unión Europea. Llevamos ya trabajando más de un año y terminaremos a finales del presente 2026. Hoy continuamos con los trabajos que hacemos periódicamente de equipo y lo más importante es que los socios que estamos participando en este proyecto son de distintos ámbitos. Hay empresas del espectro de la informática y programación, una universidad y entidades del tercer sector, todo ello con el objetivo de aplicar las nuevas tecnologías, como la realidad virtual, en departamentos de recursos humanos o dirección de empresas, de cara a insertar a personas con discapacidad en el mundo laboral”, ha explicado Sánchez de Amo.

El coordinador del proyecto Nicolás Martín, de origen argentino y que forma parte de la entidad alemana Internationaler Bund IB Mitte, ha señalado que “en las primeras fases estudiamos cómo es la situación en espacios laborales para las personas con discapacidad o con diferentes dificultades. Para elevar la empatía de las cargas gerenciales y del sector de recursos humanos, la idea es crear estas experiencias virtuales que vamos a testear estos días, donde hay diferentes desafíos de forma que estos departamentos comprendan y vivan de primera mano a través de la Realidad Virtual todos los aspectos que afectan e inciden en la inserción laboral de la discapacidad”.

La directora del Área de Gestión Social de Verdiblanca, Verónica Navarro, detalla que “a través de estas simulaciones de Realidad Virtual se espera modificar las actitudes y sensibilidad hacia las personas con discapacidad mejorando la inclusión en los entornos de trabajo, concienciando a través de la formación al personal responsable laboral y entornos de trabajo, situándoles en condiciones reales diseñadas para que experimenten lo que es tener una discapacidad”.

Verdiblanca refuerza así su trabajo por conseguir el objetivo de la plena inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, en este caso volviendo a traspasar las fronteras nacionales a través de este proyecto europeo. “En los últimos años hemos participado o liderado más de media docena de proyectos europeos. Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y que vamos a tener la posibilidad de poder seguir ampliando fronteras para impulsar iniciativas que en definitiva vienen a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad o aquellas que están en riesgo de exclusión social”, recuerda Sánchez de Amo.

Un proyecto con múltiples líneas de actividad

Habrá un total de cuatro paquetes de trabajo a realizar de forma grupal, en la que realizar desde la gestión integral del proyecto que cumpla los criterios de calidad, a la gestión de riesgos y evaluación del impacto que genera en los diferentes países miembros. Entre las actividades está la realización de cuatro simulaciones de realidad virtual con contenidos formativos inclusivos para personas con discapacidad que presentarán el potencial de esta tecnología en cuanto a estimulación cognitiva y sensorial para promover la empatía y la comprensión de la discapacidad.

Asimismo, utilizando los procesos aceptados de gestión del talento, el equipo del proyecto colaborará en la creación de una nueva guía y lista de comprobación del proyecto para que las empresas empleadoras comprendan y apliquen soluciones de adaptación razonable en el lugar de trabajo para la contratación, incorporación y retención de las personas con discapacidad en el lugar de trabajo. Finalmente, se realizará una promoción y difusión integral del proyecto para garantizar el acceso local, regional y de la UE y evaluar así el impacto de los resultados del proyecto.

La idea es crear un conjunto de cuatro simulaciones de realidad virtual para que quienes reclutan sean más conscientes de las diferencias y los obstáculos que existen y que puedan pasarles desapercibidos. Las seis entidades socias se unen mediante este proyecto para la creación de lugares de trabajo adaptados, creando así espacios inclusivos laborales para todas las personas.