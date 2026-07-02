El paro desciende en junio en 813 personas y la Seguridad Social se sitúa en 338.094 afiliados en Almería

Datos mensuales

La cifra total de personas desempleadas durante el pasado mes se sitúa en 39.808, el dato más bajo de parados en un mes dejunio desde el año 2007

En comparación con los datos de hace un año, hay registrados en Almería–4.613parados menos, que supone un descenso de–10,38%

En el mes de junio, la tasa de contratación indefinida se ha situado en el 55,10% del total de contratos suscritos en el año

La cantidad total que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha destinado a la protección de personas desempleadas en Almería ha sido de 37,40millones de euros, que han beneficiado a un total de 35.682personas

El número de personas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Almería, al finalizar el mes dejunio,disminuye en 813personas, en relación con el mes de mayo de 2026(-2,00%); situándose la cifra total de personas desempleadas en 39.808.

Esta cifra es la más baja registrada en un mes de juniodesdeel año 2007,cuando se registraron 31.410 personas desempleadas.Si tenemos en cuenta los datos interanuales, hay hoy – 4.613personas en el desempleo menos que enjuniode 2025, es decir hace exactamente un año, lo que supone un descenso del10,38%.

Por sexos, el paro masculino se ha situado en junio en 16.436 hombres en paro, mientras que el total de mujeres desempleadas fue de 23.372. Por edades, la cifra del paro juvenil, es decir, de menores de 25 años, es de 3.357 parados. Entre los mayores de 25 años el número de desempleados es de 36.451. Del total de personas desempleadas, 8.389 son ciudadanos extranjeros.

El paro por sectores

Por sectores económicos, el paro registrado desciende en todos los sectores de servicios (-606), colectivo sin empleo anterior (-187), industria (-38) y agricultura (-3)salvo en el sector de la construcción,que aumenta (21).

La estructura por sectores del desempleo en la provincia de Almería es la siguiente: sector servicios 25.966, colectivo sin empleo anterior 5.055, agricultura 3.787, construcción 3.393e industria 1.607.

Contratos firmados

El número total de contratos registrados durante el mes de junio en Almería ha sido de 26.161, lo que suponen 4.406 contratos más que en el mes de mayo (20,25%) y 3.349 contratos más que en el mes de junio de 2025 (14,68%).

Del total de contratos,17.896se han suscrito en el sector servicios, 5.735 en la agricultura, 1.493 en la construccióny1.037 en la industria.Los contratos que han suscrito ciudadanos extranjeros son10.508.

En lo que va de año se han suscrito en Almería121.454contratos, de los que 66.927(55,10%) han sido indefinidos y el resto,54.527 (44,90%)de carácter temporal.

Prestaciones por desempleo (datos de mayo 2026)

El número de personas beneficiarias de la protección que otorga el sistema de prestaciones por desempleo financiadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Almería durante el mes de mayofue de35.682.

De este total, 16.929 percibieron prestación contributiva por desempleo, 17.511subsidio por desempleo, 8 renta activa de inserción y 1.234 subsidio de eventuales agrarios.Los ciudadanos extranjeros que perciben alguna prestación por desempleo ascienden a 11.883, lo que representa el 5,56% del total. De ellos, 9.645son de países no comunitarios y 2.238 de países comunitarios.

La cantidad total que el SEPE ha destinado a financiar las prestaciones por desempleo en el mes de mayo en Almería asciende a 37,40millones de euros.Por otra parte, la cuantía media de la prestación contributiva percibida por beneficiario es de 1.019,4euros al mes, y el plazo medio de reconocimiento de la prestación de 2,75días.

Afiliación a la Seguridad Social

La afiliación media del mes dejunio ha sido de 338.094 trabajadores afiliados, lo que supone una disminuciónde 6.079afiliados respecto amayo (-1,77%). En términos interanuales, hay hoy 10.769afiliados más que hace un año, es decir, enjuniode 2025, lo que porcentualmente es un 3,29% más.

En la actualidad, en Almería se encuentran afiliados en el Régimen General272.450 trabajadores, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) 64.613, y en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, 1.032.Del total de trabajadores afiliados al Régimen General de la Seguridad Social,50.877trabajadores están afiliados al Sistema Especial Agrario y 2.364al Sistema Especial para Empleados del Hogar.

En cuanto a la afiliación de extranjeros, según los últimos datos de mediames de mayo de 2026,se registraron en Almería 86.852 ciudadanos extranjeros afiliados a la Seguridad Social.Esta cifra representa un 25,24% sobre el número total de personas afiliadas en la provincia registrado en el mes de mayo (344.173).Los trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en Almería son 57.220 hombres y 29.632 mujeres. Por otra parte, 68.985 son nacionales de países no comunitarios y 17.867 nacionales de países comunitarios.

Por sectores, 39.343están afiliados al Sistema Especial Agrario, 37.350 al Régimen General, 8.982 son autónomos, 1.040están afiliados al Sistema Especial de Trabajadores del Hogar y 138 al Régimen del Mar.

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