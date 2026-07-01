Cajamar y ALMUR firman un convenio de colaboración para impulsar los planes de igualdad en empresas de Almería

La iniciativa facilitará a pymes de menos de 30 trabajadores la implantación de planes de igualdad

La presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de la provincia de Almería (ALMUR), Amalia María Salvador, y el director de Negocio de la Dirección Territorial de Cajamar, Antonio Rubio, han firmado un convenio de colaboración para el desarrollo de información, asesoramiento, elaboración y seguimiento de planes de igualdad en Almería, dirigido a pymes de menos de 30 trabajadores.

Este proyecto tiene como objetivo facilitar a las pequeñas empresas herramientas y asesoramiento especializado para avanzar en la implantación de planes de igualdad, contribuyendo a mejorar su competitividad y sostenibilidad, así como a promover entornos laborales más justos e inclusivos.

En el marco de este convenio, Cajamar colaborará como entidad patrocinadora, participando en la difusión del proyecto y apoyando las acciones que ALMUR desarrolle para acercar estos recursos al conjunto de empresas de la provincia.

El director de Negocio de Cajamar, Antonio Rubio, ha destacado que “este acuerdo con ALMUR refleja nuestro compromiso con el desarrollo empresarial de Almería y, especialmente, con la promoción de la igualdad en las pymes, un factor clave para su crecimiento y adaptación a los nuevos retos”. Asimismo, ha añadido que “desde Cajamar seguimos impulsando iniciativas que generan impacto positivo en el territorio y contribuyen a avanzar hacia un entorno empresarial más competitivo e inclusivo”.

Por su parte, ALMUR será la encargada de ejecutar el proyecto, incluyendo acciones de información, asesoramiento y seguimiento, así como actividades de difusión para garantizar la máxima visibilidad entre las empresas potencialmente beneficiarias.

Con esta iniciativa, Cajamar y ALMUR refuerzan su colaboración en el impulso de la igualdad de oportunidades y el apoyo al emprendimiento femenino, contribuyendo al desarrollo económico y social de la provincia.

Relacionado