CSIF valora que Almería por primera vez en mucho tiempo baje de los 40.000 desempleados, pero recuerda que esta reducción continuada del paro debe aprovecharse para impulsar un modelo menos dependiente de la estacionalidad

Almería registra una reducción de 813 personas respecto al mes de mayo, lo que supone un descenso del en términos interanuales superior al 9%

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Almería valora positivamente los datos de desempleo correspondientes al mes de junio de 2026 publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que reflejan una nueva reducción del paro en la provincia. En concreto, Almería contabiliza 39.808 personas desempleadas, lo que supone 813 parados menos que en mayo, consolidando la tendencia descendente iniciada durante la primavera. Asimismo, en términos interanuales, la provincia registra un descenso superior al 9%, confirmando una evolución positiva del mercado laboral almeriense.

CSIF considera que estos datos son una buena noticia para la provincia, especialmente porque permiten situar el número de desempleados por debajo de la barrera de las 40.000 personas, un umbral que no se alcanzaba desde hace años. Sin embargo, el sindicato recuerda que estas cifras deben analizarse con prudencia. La llegada del verano impulsa tradicionalmente la contratación en sectores como la hostelería, el turismo y buena parte de los servicios, por lo que una parte importante de esta mejora responde a factores estacionales que todavía no permiten hablar de una recuperación plenamente consolidada.

En cuanto a la evolución por sectores económicos, el desempleo ha descendido en todos los ámbitos de actividad durante el mes de junio. El mayor descenso corresponde nuevamente al sector servicios, con 606 personas desempleadas menos, seguido de la agricultura, que reduce el paro en 81 personas; la construcción, con 49 desempleados menos; la industria, con 32 personas menos; y el colectivo de personas sin empleo anterior, que registra un descenso de 45 desempleados.

No obstante, el sector servicios continúa concentrando el mayor volumen de desempleo de la provincia, con 25.966 personas inscritas, lo que representa aproximadamente el 65% del total. Le siguen la agricultura, con 4.886 desempleados; el colectivo de personas sin empleo anterior, con 3.777; la construcción, con 2.869; y la industria, con 2.310 desempleados. Estos datos ponen de manifiesto que, aunque la recuperación del empleo alcanza a todos los sectores, la economía almeriense sigue mostrando una elevada dependencia de actividades estacionales y continúa necesitando una mayor diversificación que permita generar empleo estable durante todo el año.

Para la sindical también llama la atención sobre la situación de las mujeres en el mercado laboral. A pesar de la mejora general de los datos, las mujeres continúan representando cerca del 60% del total del desempleo registrado en la provincia, una circunstancia que evidencia que persisten importantes desigualdades en el acceso y permanencia en el empleo. Por ello, el sindicato considera imprescindible reforzar las políticas activas de empleo, impulsar medidas efectivas de conciliación y favorecer la igualdad de oportunidades para reducir esta brecha estructural.

Además, la central sindical recuerda que la creación de empleo debe ir acompañada de una mejora en la calidad de los puestos de trabajo. La estabilidad laboral, la reducción de la temporalidad, unas condiciones salariales dignas y el fortalecimiento de la negociación colectiva deben convertirse en prioridades para que la recuperación del empleo sea verdaderamente sostenible y beneficie al conjunto de los trabajadores.

CSIF considera que la reducción continuada del paro debe aprovecharse para impulsar un modelo productivo más diversificado, menos dependiente de la estacionalidad y capaz de generar empleo estable durante todo el año. Solo así será posible consolidar la recuperación del mercado laboral y ofrecer oportunidades reales de desarrollo profesional a los trabajadores y trabajadoras almerienses.

Según explica la presidenta del sindicato, Aima Serrano, “valoramos positivamente los datos de desempleo correspondientes al mes de junio publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal, que reflejan una nueva reducción del paro en la provincia, en concreto 813 parados menos que en mayo”, pero matiza que a pesar de que “esto es una buena noticia, especialmente porque permite situar el número de desempleados por debajo de la barrera de las 40.000 personas, vemos que estas cifras deben analizarse con prudencia”.

En este sentido, la presidenta señala que “el sector servicios continúa concentrando el mayor volumen de desempleo en la provincia con 25.966 personas inscritas, lo que representa aproximadamente el 65% del total”. Así, los datos ponen de manifiesto que “aunque la recuperación del empleo alcanza a todos los sectores, la economía almeriense sigue mostrando una elevada dependencia de actividades estacionales y continúa necesitando una mayor diversificación que permita generar empleo estable durante todo el año para los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Almería”, concluye.

Desde una perspectiva autonómica, CSIF también ha calificado como “positivo” que Andalucía lidere la caída del paro por tercer mes consecutivo, pero ha avisado de que “la creación de empleo sigue ligada a la estacionalidad y no se traduce en una mejora real de los servicios públicos”. Los datos indican que 11.597 personas salieron de las listas del paro en Andalucía, lo que deja la cifra de personas desempleadas en la comunidad en 536.523, con un descenso del 2,12% respecto al mes anterior.

La sindical considera una buena noticia que “miles de andaluces y andaluzas encuentren trabajo, pero debemos tener una mirada más amplia para analizar el contexto de esta bajada”. En este sentido, ha señalado que el descenso del paro se ha producido mayoritariamente en el sector servicios (con 9.303 desempleados menos), “por lo que a nadie se le escapa que la creación de empleo tiene que ver con el papel protagonista que tienen el turismo y la hostelería en el mercado laboral andaluz, una realidad aún más notoria durante la temporada de verano”.

Así, la Central Sindical considera “imprescindible” que “Andalucía dé un salto cualitativo a la hora de hablar de empleo. La precariedad y la temporalidad no pueden ser lo que caracterice nuestro modelo productivo, por lo que las administraciones deben impulsar políticas que permitan hablar de trabajo estable y de condiciones laborales de calidad”.

Respecto a la contratación, CSIF destaca que, del total de 306.504 contratos registrados en Andalucía durante el mes de junio, el 61,2% fue de carácter temporal y el 38,8 % tuvo carácter indefinido, “lo que viene a demostrar que la temporalidad en la tónica que impera en el mercado laboral andaluz”.

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