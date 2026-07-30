El Ayuntamiento ahorra 64.000 euros anuales en la factura de la luz del Palacio de Congresos y del Pabellón de Deportes de El Toyo

Los concejales de Sostenibilidad Medioambiental y de Promoción de la Ciudad visitan el resultado de una actuación para la mejora de la eficiencia energética de ambas dependencias municipales

Se ha instalado un sistema pionero a nivel nacional de telegestión que permite controlar de forma remota el funcionamiento de la iluminación en las diferentes dependencias y espacios deportivos

Los concejales de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales Matilla, y de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, han visitado el resultado de los trabajos para la mejora de la eficiencia energética y la incorporación de energías renovables que el Ayuntamiento de Almería ha llevado a cabo en los últimos meses en el Palacio de Exposiciones y Congresos ‘Cabo de Gata-Ciudad de Almería’ y en el Pabellón Municipal de Deportes de El Toyo.

Se trata de una actuación ejecutada en un plazo de tres meses, que ha supuesto una inversión total de 529.865,40 euros, que está enmarcada íntegramente en el Plan de Sostenibilidad Turística del Destino Turístico de Almería ‘Cabo de Gata, Paraíso del Turismo Activo’ y que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, dentro del Componente 14 de modernización y competitividad del sector turístico.

Un proyecto que va a suponer un ahorro energético aproximadamente del 60% del consumo de los dos edificios juntos y que en términos económicos se traduce en un ahorro anual de unos 64.000 euros. Además, en términos energéticos, se estima un ahorro de 60.400 kilos de CO2 al año y de 356.000 kWh por año.

“Los trabajos se han centrado en la modernización energética del Palacio de Congresos y del Pabellón de Deportes de El Toyo, mediante la renovación de instalaciones eléctricas, la implantación de un sistema de generación y almacenamiento de energía mediante paneles fotovoltaicos y baterías, la sustitución integral de los sistemas de iluminación por tecnología LED de alta eficiencia y la incorporación de sistemas inteligentes de gestión y control energético”, ha explicado el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Antonio Urdiales, quien ha estado acompañado, además de por Pérez de la Blanca, de técnicos municipales y de representantes de las empresas adjudicatarias.

“Estas actuaciones suponen un antes y un después para la gestión de estos edificios municipales en su día a día. Hemos pasado de tener una eficiencia energética tipo C a tipo A, por lo tanto los consumos energéticos y la factura de la luz se va a reducir notablemente”, ha asegurado Urdiales, quien ha destacado que uno de los principales hitos del proyecto ha sido la instalación de una planta fotovoltaica con baterías sobre la cubierta del Palacio de Congresos de El Toyo. La nueva infraestructura cuenta con una potencia nominal de 60 kW y está compuesta por 100 módulos solares distribuidos sobre una superficie aproximada de 265 metros cuadrados.

Además, incorpora un sistema de almacenamiento mediante seis baterías que permite optimizar el aprovechamiento de la energía generada y adaptarla a los distintos perfiles de consumo del edificio. Se estima que esta instalación producirá alrededor de 108.859 kWh de energía renovable al año, contribuyendo de forma significativa a la reducción del consumo eléctrico procedente de fuentes convencionales.

Renovación 900 luminarias

La actuación también ha supuesto una renovación integral de los sistemas de iluminación interior y exterior del Palacio de Congresos y del Pabellón de Deportes. En total, se han sustituido cerca de 900 luminarias por nuevos equipos LED de alta eficiencia energética. En los espacios interiores se han instalado aproximadamente 850 luminarias, logrando una reducción de la potencia instalada cercana al 70%, mientras que en las pistas deportivas se han incorporado 54 nuevos puntos de luz que mejoran los niveles de iluminación existentes y permiten reducir la potencia instalada en torno a un 55 %. Además de aumentar la eficiencia energética, las nuevas luminarias exteriores han sido seleccionadas para minimizar la contaminación lumínica y mejorar la integración ambiental de las instalaciones.

“Además, en la gestión de estos edificios contamos con una novedad, pionera a nivel nacional, y es que los técnicos municipales van a poder regular la iluminación y adaptarse a las condiciones que requiera el uso de los edificios en cualquier momento a través de una tablet”, ha añadido el concejal. Y es que, a las mejoras anteriormente mencionadas, se suma la implantación de un avanzado sistema de telegestión que permite controlar de forma remota el funcionamiento de la iluminación en las diferentes dependencias y espacios deportivos.

“Gracias a esta tecnología es posible programar distintos escenarios de uso, regular la intensidad lumínica según las necesidades de cada zona y adaptar automáticamente el funcionamiento de la instalación en función de la ocupación de los espacios o de las condiciones de luminosidad exterior. El sistema incorpora igualmente herramientas de monitorización que permiten supervisar el consumo energético y optimizar continuamente la gestión de las instalaciones”, ha incidido Antonio Urdiales.

“Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Almería refuerza su compromiso con la transición energética, la sostenibilidad de las infraestructuras públicas y la mejora de la calidad de los servicios vinculados a uno de los principales destinos turísticos de la ciudad como es El Toyo”, ha finalizado el concejal.

Por su parte, Fulgencio Ros, promotor técnico de ‘Philips Iluminación’ en la región de Murcia y en la provincia de Almería, ha explicado “que el reto planteado en esta actuación era iluminar y controlar la iluminación instalando el menor cableado posible”. “Toda la iluminación se comunica entre ella en el Palacio de Congresos vía ‘Zigbee’ mientras que en la parte del Pabellón de Deportes se ha instalado un sistema de radiofrecuencia, una actuación que es novedosa a nivel nacional”, ha detallado.

Por último, Ana Fernández, ingeniera de la empresa de instalación eléctrica, ha querido destacar “la coordinación de los trabajos entre todo el personal, sin molestar a los usuarios que durante todos estos meses han estado utilizando ambas instalaciones sin apenas notar que se estaba ejecutando esta actuación”.

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