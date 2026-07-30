La Asociación Española Contra el Cáncer apoya con una beca de prácticas el acceso a la investigación de un alumno de la UAL

David Muñoz es estudiante de 4º curso del grado CC. de la Actividad Física y el Deporte y el beneficiario de la ayuda de prácticas de verano en laboratorio de la AECC

La presidenta de la Asociación, Magdalena Cantero, afirma que “seguimos potenciando la investigación contra el cáncer en Almería con cuatro becas predoctorales, dos proyectos UAL-Transfiere y ahora una ayuda de prácticas de verano”

El reto de la Asociación Española Contra el Cáncer es salvar la vida a 7 de cada 10 pacientes en el año 2030, y este camino pasa por potenciar la investigación. Es una declaración de principios que la Asociación desarrolla tanto financiando proyectos científicos como favoreciendo el talento joven.

La Asociación Española Contra el Cáncer en Almería está muy implicada y ya destina 400.00 euros a investigar el cáncer a través de cuatro becas predoctorales, a las que se suma dos Proyectos UAL-Transfiere de la Universidad de Almería, A estas acciones ha sumado una Beca de Prácticas de Verano en Laboratorio de un estudiante de la UAL, que está aprendiendo cómo iniciarse en la investigación.

La presidenta de la Asociación, Magdalena Cantero, ha recibido, en la sede de la Asociación, al becario, David Muñoz, estudiante de cuarto del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, acompañado por sus profesores de la Universidad de Almería Carmen Rodríguez García y Javier Morales Rojas. También ha asistido el vicepresidente de la Asociación, Diego Valera.

Magdalena Cantero afirma que “este año hay 60 estudiantes adjudicatarios de la Ayuda Programa Prácticas Laboratorio Verano AECC 2026, realizando sus prácticas durante los meses de verano en 18 provincias, entre ellas Almeria. Por tanto, seguimos potenciando la investigación contra el cáncer en Almería y ayudando a retener el talento almeriense”.

La profesora Carmen Rodríguez afirma que “esta beca de prácticas permite a los alumnos en su último año ver las posibilidades y atractivos de la investigación, y les anima a abrir esta línea como salida profesional. Este es el primer paso para ponerse en contacto con la ciencia”.

David Muñoz explica que “en estos dos meses de prácticas estoy conociendo cómo se hacen la toma de muestras de laboratorio, el manejo de diversas plataformas de análisis de datos y manejo de los mismos. Durante el tiempo de prácticas además estoy conociendo de primera mano cómo se organiza el proyecto y la forma de implementar los protocolos tanto a nivel de recolecta de muestras como de realización de test para conocer la aptitud física de los participantes”.

El estudiante en prácticas añade que “desde que llegué a segundo de carrera la investigación ya me llamaba la atención y es una rama que tengo prevista para mi futuro. Me motiva poder ayudar a la comunidad a indagar en la mejora de las personas con cáncer”.

Sobre la Asociación Española Contra el Cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde hace 70 años. El cáncer no solo afecta a quien lo padece, sino que impacta en su familia, su entorno y en toda la sociedad. Afrontarlo exige una respuesta colectiva basada en el compromiso, la acción sostenida y la investigación centrada en las personas. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas de mejora y poner en marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas.

En su ADN está estar al lado de las personas por lo que su trabajo también se orienta a ayudarlas a prevenir el cáncer; estar con ellas y sus familias durante todo el proceso de la enfermedad, si se lo diagnostican; y mejorar su futuro con el impulso a la investigación oncológica. En este sentido, a través de su Fundación Científica, la Asociación aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, financiando por concurso público programas de investigación científica oncológica de calidad. La Asociación impulsa la mayor red de investigación en cáncer en España con más de 3.000 investigadores, distribuidos en 160 centros de investigación en 38 provincias. Hoy en día, es la entidad social y privada que más fondos destina a investigar el cáncer: 157 millones de euros en 792 proyectos.

La Asociación integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Estructurada en 52 Sedes Provinciales, y presente en más de 2.000 localidades españolas, cuenta con más de 37.000 personas voluntarias, más de 764.000 socios y 1.355 profesionales.

Durante el 2025, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a más de 177.000 personas con sus servicios de atención profesionalizada.

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