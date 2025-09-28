El PSOE-A volverá a retratar esta semana al PP de Moreno Bonilla respecto a Gaza y le exigirá que no patrocine eventos con representación israelí

Mario Jiménez advierte de “la hipocresía, doblez y cinismo” del presidente de la Junta, a quien reta a aclarar si está financiando a lobbys sionistas

El portavoz de Presidencia del PSOE-A, Mario Jiménez, ha expresado que esta semana el PSOE-A volverá a retratar al PP de Moreno Bonilla respecto a su postura frente a Gaza y le exigirá que no patrocine eventos con representación israelí.

Así lo ha explicado el portavoz en relación a una Proposición no de Ley (PNL) que los socialistas presentarán para su debate en la Comisión de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa del próximo jueves en el Parlamento andaluz.

La PNL socialista pide, en primer término, instar al Gobierno andaluz a “suspender y no formalizar ningún patrocinio, subvención o colaboración institucional de la Junta de Andalucía para eventos deportivos, culturales, empresariales o de cualquier tipo en los que participen entidades, empresas, artistas, deportistas o equipos que representen al Estado de Israel o empresas israelíes”.

Y, en segundo lugar, “cancelar de inmediato los patrocinios o las colaboraciones ya concedidas, en aplicación de la obligación internacional de no contribuir, directa o indirectamente, al sostenimiento de crímenes de genocidio”.

Jiménez ha advertido que la “hipocresía, doblez y cinismo” del presidente de la Junta de Andalucía que se pudo ver en el último pleno, donde se vio “arrastrado por la presión de la opinión pública andaluza” y pronunció la palabra genocidio”, quedará en evidencia ante esta propuesta de los socialistas.

El portavoz ha puesto sobre aviso a Moreno Bonilla sobre esta iniciativa: “No queremos que ni un céntimo de los andaluces sirva para financiar al Estado de Israel que está cometiendo ese genocidio, esa matanza en Gaza”, ha apostillado.

De este modo, el socialista ha explicado que “puede darse la situación de que dinero de los presupuestos de Andalucía estén sirviendo precisamente para financiar esos lobbys sionistas que están detrás del Estado de Israel y financiando la campaña internacional para intentar tapar en todo el mundo la matanza indiscriminada que Israel está perpetrando en este momento con más de 65.000 palestinos asesinados en Gaza”, ha finalizado.