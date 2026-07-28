La Junta destina 11 millones para formar y contratar a 470 personas desempleadas en Almería

Las entidades, públicas y sin ánimo de lucro, pueden presentar hasta el 11 de septiembre sus solicitudes al programa Empleo y Formación

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, ha informado hoy sobre la convocatoria de una nueva edición del programa Empleo y Formación, que en la provincia de Almería contará con 11.053.146 euros, una dotación presupuestaria con la que se prevé apoyar 32 proyectos y aportar formación y experiencia laboral a unas 470 personas desempleadas. A partir de mañana y hasta el 11 de septiembre, las entidades públicas y sin ánimo de lucro podrán presentar sus solicitudes.

Amós García ha puesto de manifiesto que el Programa Empleo y Formación «aporta a las personas desempleadas competencias profesionales en ocupaciones con alta demanda en nuestro mercado laboral así como experiencia laboral durante un año, aumentando notablemente sus posibilidades de inserción laboral». Además, ha destacado «que esta iniciativa es posible gracias a la colaboración con los ayuntamientos, mancomunidades, consorcios y diputaciones, como administraciones más cercadas a la ciudadanía e impulsoras del desarrollo local, así como la participación de entidades sin ánimo de lucro, que en muchos casos ponen el foco en colectivos con más dificultades para encontrar empleo».

Asimismo, ha recordado que «están actualmente en marcha 31 proyectos de Empleo y Formación en los que están formándose y trabajando 447 personas desempleadas en especialidades relacionadas con los sectores más dinámicos de la provincia, como la construcción, las actividades de jardinería y agricultura, la gestión administrativa, la atención sociosanitaria, la promoción turística, la gestión de residuos o el montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión, entre otras.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado la resolución de la convocatoria (https://lajunta.es/6f0sf ) que recoge que serán objeto de subvención proyectos del Programa Empleo y Formación, en modalidad presencial, dirigidos a mejorar las posibilidades de inserción laboral de las personas inscritas como demandantes de empleo en situación laboral de no ocupadas que participen a través de su cualificación en alternancia con la práctica profesional. Las solicitudes se resolverán en régimen de concurrencia competitiva.

Diseñado en 2021 con el objetivo de mejorar el funcionamiento y los resultados del antiguo programa de Escuelas Taller y Talleres de Empleo, el programa Empleo y Formación contempla que las personas participantes sean contratadas desde el primer día y por un plazo de 12 meses por las entidades, que son además las encargadas de definir y presentar sus propios proyectos. Las personas beneficiarias percibirán el salario correspondiente al trabajo efectivo realizado.

Las entidades públicas pueden presentar solicitudes en función de su tamaño poblacional. Así, se establece una horquilla que va desde poblaciones de menos de 8.000 habitantes, que podrán presentar máximo dos solicitudes, a las de mayor peso poblacional, de más de 50.000 habitantes, que no podrán presentar más de seis. En el caso de entidades locales que agrupen varios municipios, el tamaño poblacional estará constituido por la suma de la población de cada uno de ellos.

De los más de 108 millones de euros del programa, la convocatoria destina más de 103,6 millones a la ejecución de proyectos presentados por entidades públicas de Andalucía, mientras que los restantes 4,4 millones financiarán las propuestas que presenten las entidades privadas sin ánimo de lucro con sede en Andalucía, contempladas en ambos casos en la Orden de 13 de septiembre de 2021.

Los proyectos, de un año de duración, tendrán carácter presencial y tendrán como objetivo fundamental mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas a través de actividades de utilidad pública o de interés general y social. En cualquier caso, el periodo de tiempo dedicado a la actividad formativa no podrá ser inferior a un 35% del total de las horas de cada contrato, ni tampoco superior al 50%, tomando como referencia 1.920 horas.

Las entidades que resulten beneficiarias asumen la responsabilidad de la ejecución total del proyecto subvencionado, que tendrá como punto de partida las necesidades de cualificación del mercado laboral del territorio en el que se desarrollen. Del mismo modo, deben ajustarse a la oferta formativa establecida en el Anexo IV de la convocatoria, en el que se especifican las especialidades contempladas en el Fichero Andaluz de Especialidades Formativas.

El plan de formación de cada proyecto deberá recoger, como mínimo, el contenido necesario para obtener un certificado de profesionalidad, al que se deberán añadir acciones de orientación, asesoramiento para la búsqueda de empleo, información laboral y profesional o formación en emprendimiento del alumnado. El número mínimo de alumnado participante será de diez.

Los formularios y anexos estarán disponibles en el Catálogo de Procedimientos y Servicios, accesible a través de la Sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía (https://lajunta.es/6f0ce ), y la presentación de los formularios se realizará en el Catálogo de Procedimientos y Servicios, accesible a través de la Sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía, mediante el aplicativo informático Plataforma de Formación para el Empleo de Andalucía, PROFEUS+A.

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