El técnico almeriense Raúl Fernández clasifica a la Selección Española 3×3 para el Europeo de Amberes

Bajo la dirección del entrenador almeriense, el combinado nacional masculino firma un torneo impecable en Bucarest con un pleno de cuatro victorias.

España supera a rivales de la talla de Grecia, Rumanía y Austria para regresar a la máxima cita continental tras la ausencia del año pasado.

El baloncesto almeriense vuelve a brillar en el panorama internacional. La selección española masculina de baloncesto 3×3, dirigida por el técnico almeriense Raúl Fernández, ha sellado de forma brillante su clasificación para el próximo Campeonato de Europa, que se disputará en Amberes (Bélgica) del 11 al 13 de septiembre.

El conjunto español compuesto por Guim Expósito, Iván Aurecochea, Diego De Blas y el debutante Jaume Zanca logró el billete continental en el torneo PreEuropeo celebrado los días 16 y 17 de junio en Bucarest (Rumanía), una cita que reunió a 11 selecciones del continente.

El camino hacia la clasificación ha sido impecable, firmando una hoja de ruta perfecta con cuatro victorias en cuatro partidos. Los pupilos del seleccionador Pedro Melendez y del entrenador almeriense demostraron una enorme solidez y autoridad en la pista, superando de forma sucesiva a Dinamarca, Grecia, la anfitriona Rumanía y a la todopoderosa Austria. Este impecable rendimiento sin fisuras otorga a España el pasaporte directo para pelear por las medallas en tierras belgas.

Tras confirmarse el éxito en Bucarest, Raúl Fernández no ocultó su satisfacción por el objetivo cumplido y el rendimiento del grupo, destacando el valor de devolver a España a la élite europea:

«Es un orgullo que la Federación Española cuente conmigo. Este verano estoy muy feliz por el trabajo que estamos desarrollando y por los resultados que estamos obteniendo, ya que España no había clasificado el año anterior».

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