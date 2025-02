Agitación inevitable

Esto no es la Atlántida

Alerta de tormenta solar

Se avecina un día extraño

Éste es el tiempo de la profecía

Potente terremoto en el Caribe

Sonaron las sirenas en Puerto Rico

Miski Liu Suria

La frase «esto es un circo» se utiliza para describir una situación que se considera escandalosa. Al igual que un circo parece un lugar lleno de actividad frenética, el debate político se ha convertido en un circo mediático, y está en pleno apogeo la crisis económica causada por la torpeza de los políticos. Esto implica que la situación es humillante o vergonzosa para los implicados en la corrupción.

Cuando intento entender lo que está haciendo el presidente Trump y sus asesores, me quedo con una confusión y con espacios vacíos en blanco que no soy capaz de llenar. No sé qué está pasando con los jugadores del tablero de juego. Tengo una idea general de lo que está pasando con Aquel que se sienta en ambos lados del tablero. Que se haga su Voluntad así en la Tierra como en el Cielo, dice Perro Poeta.

http://www.visibleorigami.com/2025/02/i-have-no-judgments-to-pass-on-anyone.html

No se puede juzgar por las apariencias, pero no es tan fiero el león como lo pintan. Es difícil adivinar las cartas de un jugador de póquer cuando se está tirando un farol, pero seguro que esconde más de un as en la manga, porque tiene un respaldo superior que es el plan divino, pero podría desviarse de ese plan si se deja tentar por el lado oscuro.

Según Saint Germain a través de James McConnell, el presidente Trump no sólo quiere hacer que vuelva a ser grande EEUU, sino hacer que la Tierra vuelva a ser grande, hacer que el mundo vuelva a ser grande, hacer que todo se una como debe ser, como estaba destinado a ser, ya que ustedes son los que, en toda la galaxia, han venido aquí para formar parte de esto y para hacer avanzar esta expresión, pero no sólo de nuevo la expresión aquí en este planeta, sino de la expresión en todo el sistema solar y la galaxia. La ascensión de toda la galaxia está en proceso de inicio ahora debido a lo que ustedes están haciendo aquí en este planeta, a lo que vinieron a hacer aquí.

Saint Germain explica a Rob Loveland por qué no caeremos en la trampa de la Atlántida.- Aunque no lo parezca por las apariencias externas, la energía de luz que posee la gran mayoría de la humanidad es más alta ahora de lo que fue desde mucho antes del hundimiento de la Atlántida. La gran mayoría de la humanidad quiere el cambio, pero lo que pasa con el cambio es que siempre se siente como una agitación, una turbulencia en el proceso de ese cambio. El Plan Divino de la Madre es que esto suceda ahora. Éste es el tiempo de la profecía. Éste es el comienzo de esa transición, conocida bíblicamente como los mil años de paz. Está sucediendo. Sucederá, y ustedes lo verán surgir.

NOTICIAS

Alerta de tormenta solar: posibilidad de tormentas de clase G-1 el 10 y 11 de febrero.https://spaceweather.com/

Trump dice que se reunirá con Zelensky la próxima semana.

dice que se reunirá con la próxima semana. Trump obligará a Zelenski a acordar un alto el fuego antes de Pascua .https://www.zerohedge.com/geopolitical/trump-force-zelensky-agree-ceasefire-easter-according-alleged-leaked-peace-plan

obligará a a acordar un alto el fuego antes de .https://www.zerohedge.com/geopolitical/trump-force-zelensky-agree-ceasefire-easter-according-alleged-leaked-peace-plan El Departamento de Justicia pone fin al grupo de trabajo destinado a confiscar activos de Rusia .https://www.zerohedge.com/political/doj-issues-directive-ending-biden-era-task-force-aimed-seizing-assets-russian-oligarchs

.https://www.zerohedge.com/political/doj-issues-directive-ending-biden-era-task-force-aimed-seizing-assets-russian-oligarchs Trump exige toda la información de quienes intentaron asesinarlo.https://actualidad-rt.com/actualidad/539684-tiempo-trump-exige-informacion-asesinos

exige toda la información de quienes intentaron asesinarlo.https://actualidad-rt.com/actualidad/539684-tiempo-trump-exige-informacion-asesinos Bill Gates predice que un evento de cisne negro despoblaría al 94% de la población.https://thepeoplesvoice.tv/bill-gates-predicts-black-swan-event-will-depopulate-94-of-global-population/

predice que un evento de cisne negro despoblaría al 94% de la población.https://thepeoplesvoice.tv/bill-gates-predicts-black-swan-event-will-depopulate-94-of-global-population/ Tom Homan da a los inmigrantes ilegales la oportunidad de regresar a casa voluntariamente.https://youtu.be/Cz1c8ZjbZPA

da a los inmigrantes ilegales la oportunidad de regresar a casa voluntariamente.https://youtu.be/Cz1c8ZjbZPA El gobernador de California aprueba 50 millones de dólares para ayudar a los inmigrantes y reforzar la defensa legal.https://www.zerohedge.com/political/newsom-approves-50-million-help-migrants-boost-californias-legal-defense

aprueba 50 millones de dólares para ayudar a los inmigrantes y reforzar la defensa legal.https://www.zerohedge.com/political/newsom-approves-50-million-help-migrants-boost-californias-legal-defense El Departamento de Justicia demanda a Chicago , al estado de Illinois y a funcionarios locales por las leyes de «ciudades santuario».https://www.zerohedge.com/political/doj-sues-chicago-entire-state-illinois-and-local-officials-over-sanctuary-city-laws

demanda a , al estado de y a funcionarios locales por las leyes de «ciudades santuario».https://www.zerohedge.com/political/doj-sues-chicago-entire-state-illinois-and-local-officials-over-sanctuary-city-laws Trump revoca la autorización de seguridad de Biden y no habrá más reuniones informativas de inteligencia. Declaró que «no se puede confiar en Biden con información sensible».https://www.zerohedge.com/political/youre-fired-trump-revokes-bidens-security-clearances-intel-briefings-over-poor-memory

revoca la autorización de seguridad de y no habrá más reuniones informativas de inteligencia. Declaró que «no se puede confiar en con información sensible».https://www.zerohedge.com/political/youre-fired-trump-revokes-bidens-security-clearances-intel-briefings-over-poor-memory El Washington Post reveló el viernes que los agentes de Elon Musk han obtenido acceso a los datos sensibles sobre desastres de FEMA, que contienen información sobre decenas de miles de víctimas de desastres.https://www.thegatewaypundit.com/2025/02/elon-musks-doge-agents-gain-access-femas-SENSITIVE/

han obtenido acceso a los datos sensibles sobre desastres de FEMA, que contienen información sobre decenas de miles de víctimas de desastres.https://www.thegatewaypundit.com/2025/02/elon-musks-doge-agents-gain-access-femas-SENSITIVE/ Steve Bannon se lanza contra Wall Street y los oligarcas, pero la palabra ‘banquero’ no sale de sus labios.https://www.youtube.com/watch?v=BrSLe3-OGBU

se lanza contra Wall Street y los oligarcas, pero la palabra ‘banquero’ no sale de sus labios.https://www.youtube.com/watch?v=BrSLe3-OGBU Predice que muchos demócratas acabarán en prisión por su uso de la guerra jurídica. También describe a Elon Musk como un globalista, aunque reconoce su papel en ayudar a la elección de Trump .https://www.youtube.com/watch?v=g3bS1ekLzCw

como un globalista, aunque reconoce su papel en ayudar a la elección de .https://www.youtube.com/watch?v=g3bS1ekLzCw Informe X-22.- Trump está usando las armas de Obama contra el lado oscuro. Pronto habrá una auditoría de la Cruz Roja y esto expondría el tráfico humano.https://rumble.com/v6i7czd-ep-3566b-trump-is-using-obamas-weapons-against-the-ds-red-cross-soon-scavin.html?mref=9ceev&mc=ewucg

está usando las armas de contra el lado oscuro. Pronto habrá una auditoría de la y esto expondría el tráfico humano.https://rumble.com/v6i7czd-ep-3566b-trump-is-using-obamas-weapons-against-the-ds-red-cross-soon-scavin.html?mref=9ceev&mc=ewucg Alemania está en problemas porque la estafa verde ha destruido el país. Trump cierra el programa de carga de vehículos eléctricos. La Fed está tendiendo una trampa a Trump .https://rumble.com/v6i7cr1-ep-3566a-cb-set-the-trap-for-trump-boomerang-reciprocal-tariffs-coming.html?mref=9ceev&mc=ewucg

está en problemas porque la estafa verde ha destruido el país. cierra el programa de carga de vehículos eléctricos. La Fed está tendiendo una trampa a .https://rumble.com/v6i7cr1-ep-3566a-cb-set-the-trap-for-trump-boomerang-reciprocal-tariffs-coming.html?mref=9ceev&mc=ewucg Según Steve Beckow , acaban de confiscar más de diez mil camas médicas de los búnkeres del lado oscuro. Se está curando a las menores de la trata y a los héroes de guerra. La batalla está casi terminada, y está en marcha la destrucción final del complejo. Comienza el despliegue público.https://goldenageofgaia.com/2025/02/08/from-darkness-unto-light-8-feb-2025-update/

, acaban de confiscar más de diez mil camas médicas de los búnkeres del lado oscuro. Se está curando a las menores de la trata y a los héroes de guerra. La batalla está casi terminada, y está en marcha la destrucción final del complejo. Comienza el despliegue público.https://goldenageofgaia.com/2025/02/08/from-darkness-unto-light-8-feb-2025-update/ En el año 410, el emperador Honorio ordenó que volvieran a Roma todas las legiones apostadas en Britannia, al sur del muro de Adriano, y sólo quedaron en las islas unos ínfimos destacamentos romanos. En algún momento entre 2025 y 2028 el presidente Trump podría ordenar que vuelvan a casa todas las legiones apostadas en Europa, Oriente Medio, Asia y el Pacífico.https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_American_military_installations

SOBORNOS

Elon Musk acusa al Tesoro de hacer pagos fraudulentos por $50.000 millones anuales.https://noticiaslatam.lat/20250209/musk-acusa-al-tesoro-de-eeuu-de-hacer-pagos-fraudulentos-por-50000-millones-anuales-1161074397.html

acusa al de hacer pagos fraudulentos por $50.000 millones anuales.https://noticiaslatam.lat/20250209/musk-acusa-al-tesoro-de-eeuu-de-hacer-pagos-fraudulentos-por-50000-millones-anuales-1161074397.html El Tesoro pagó más de cien mil millones al año a personas no identificadas.https://actualidad-rt.com/actualidad/539685-tesoro-eeuu-paga-100000-millones-dolares

pagó más de cien mil millones al año a personas no identificadas.https://actualidad-rt.com/actualidad/539685-tesoro-eeuu-paga-100000-millones-dolares Catorce estados presentarán una demanda contra el acceso de DOGE a los sistemas de pago gubernamentales.https://www.zerohedge.com/political/14-states-file-lawsuit-against-doge-access-government-payment-systems

Un juez prohíbe a DOGE acceder a documentos confidenciales del Tesoro.https://es.theepochtimes.com/news/juez-veta-acceso-al-doge-documentos-confidenciales-del-tesoro-1332985.html

Un juez de Obama en pánico emite un fallo que ordena a Elon Musk destruir todas las pruebas de fraude obtenidas por DOGE en las últimas dos semanas.https://x.com/RealAlexJones/status/1888351392185668081https://www.zerohedge.com/political/obama-appointed-judge-blocks-trump-admin-officials-access-sensitive-treasury-records

en pánico emite un fallo que ordena a destruir todas las pruebas de fraude obtenidas por DOGE en las últimas dos semanas.https://x.com/RealAlexJones/status/1888351392185668081https://www.zerohedge.com/political/obama-appointed-judge-blocks-trump-admin-officials-access-sensitive-treasury-records La Agencia para el Desarrollo Internacional USAID financió una plataforma de propaganda que extiende la censura a miles de millones de personas en todo el mundo.https://www.zerohedge.com/political/usaid-funded-massive-global-state-propaganda-news-matrix-nearly-billion-people-reach

Trump anula todos los contratos entre el Gobierno y los principales medios de comunicación tras el escándalo político y despedirá al 97% del personal de USAID.https://www.zerohedge.com/political/trump-nukes-all-govt-msm-contracts-after-politico-firestorm-will-axe-97-usaid-staff

anula todos los contratos entre el Gobierno y los principales medios de comunicación tras el escándalo político y despedirá al 97% del personal de USAID.https://www.zerohedge.com/political/trump-nukes-all-govt-msm-contracts-after-politico-firestorm-will-axe-97-usaid-staff Trump bloquea su ayuda a Sudáfrica por confiscar tierras de los blancos.https://efe.com/mundo/2025-02-08/trump-sudafrica-israel-ayuda-afrikaners/

ECONOMÍA

Sube el oro por sexta semana consecutiva.https://finance.yahoo.com/m/a3f41f38-6dd6-3f23-9eb0-99f292416983/gold-rises-for-sixth-straight.html

por sexta semana consecutiva.https://finance.yahoo.com/m/a3f41f38-6dd6-3f23-9eb0-99f292416983/gold-rises-for-sixth-straight.html Caen las acciones y sube el dólar en medio de las negociaciones arancelarias.https://www.zerohedge.com/markets/stocks-fall-dollar-rises-amid-reciprocal-trump-tariff-talk-newsquawk-us-market-wrap

en medio de las negociaciones arancelarias.https://www.zerohedge.com/markets/stocks-fall-dollar-rises-amid-reciprocal-trump-tariff-talk-newsquawk-us-market-wrap La volatilidad del gas natural alcanza precios récord.https://www.zerohedge.com/commodities/natgas-volatility-blows-out-record-march-futures

alcanza precios récord.https://www.zerohedge.com/commodities/natgas-volatility-blows-out-record-march-futures El precio del crudo se encamina a su tercera caída semanal consecutiva.https://finance.yahoo.com/news/oil-rig-count-rises-crude-205358379.html

se encamina a su tercera caída semanal consecutiva.https://finance.yahoo.com/news/oil-rig-count-rises-crude-205358379.html Se desploma el precio del cacao por debilidad en la demanda.https://www.zerohedge.com/commodities/cocoa-prices-sour-after-hershey-ceo-spots-demand-destruction

por debilidad en la demanda.https://www.zerohedge.com/commodities/cocoa-prices-sour-after-hershey-ceo-spots-demand-destruction Un tercio de los estados de EEUU exploran el bitcóin y las criptos para fondos públicos.https://www.zerohedge.com/crypto/third-all-us-states-now-exploring-bitcoin-crypto-public-funds

El Departamento de Transporte suspende la financiación de infraestructura para la carga de vehículos eléctricos .https://www.zerohedge.com/political/zapped-department-transportation-halts-funding-electric-vehicle-charging-infrastructure

.https://www.zerohedge.com/political/zapped-department-transportation-halts-funding-electric-vehicle-charging-infrastructure Elon Musk dice que no quiere comprar el negocio de TikTok.https://finance.yahoo.com/news/elon-musk-says-doesn-t-172329069.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9maW5hbmNlLnlhaG9vLmNvbS8_X2d1Y19jb25zZW50X3NraXA9MTczOTA3Mjg3NQ&guce_referrer_sig=AQAAAFLzy7tmbzpE2MKUjBCmPh5diNrvX_guaW7s3Bg45YWJAzaOqyp8n5KluzZiwem1dE32xbto1T2RoFwTGR8DFuzSWOOcqAdiCG1c4Oup_rUoSnIfdedKjSkm3xydPGlLXnMzanYo6i_rAKLnFHLSH3ljv_lf70POGEZ5B6QZ1Yxz

dice que no quiere comprar el negocio de TikTok.https://finance.yahoo.com/news/elon-musk-says-doesn-t-172329069.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9maW5hbmNlLnlhaG9vLmNvbS8_X2d1Y19jb25zZW50X3NraXA9MTczOTA3Mjg3NQ&guce_referrer_sig=AQAAAFLzy7tmbzpE2MKUjBCmPh5diNrvX_guaW7s3Bg45YWJAzaOqyp8n5KluzZiwem1dE32xbto1T2RoFwTGR8DFuzSWOOcqAdiCG1c4Oup_rUoSnIfdedKjSkm3xydPGlLXnMzanYo6i_rAKLnFHLSH3ljv_lf70POGEZ5B6QZ1Yxz La deuda estadounidense se acerca al nivel de la segunda guerra mundial.https://sputnikglobe.com/20250117/us-debt-nears-ww2-era-levels-projected-to-reach-118-of-gdp-by-2035-1121451896.html

Los aranceles de Trump amenazan con subir la inflación de EEUU al 4% en un año.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13210843/02/25/los-aranceles-de-trump-amenazan-con-subir-la-inflacion-de-eeuu-al-4-en-un-ano.html

amenazan con subir la inflación de EEUU al 4% en un año.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13210843/02/25/los-aranceles-de-trump-amenazan-con-subir-la-inflacion-de-eeuu-al-4-en-un-ano.html “Se avecina un día extraño”, afirma Chaikin, quien predijo la caída del mercado en 2020. “Una transición nueva, masiva y sorprendente que podría determinar la próxima gran ola de riqueza.”https://go.visionaryprofit.com/strange-day-is-coming/?

ORIENTE MEDIO

Trump le dijo a Fox News que Netanyahu traicionó a EEUU.https://youtu.be/0trQhyv8Mpc

le dijo a Fox News que traicionó a EEUU.https://youtu.be/0trQhyv8Mpc Netanyahu sugiere que los palestinos pueden tener un Estado en Arabia Saudita .https://www.zerohedge.com/geopolitical/netanyahu-suggests-palestinians-can-have-state-saudi-arabia

sugiere que los palestinos pueden tener un Estado en .https://www.zerohedge.com/geopolitical/netanyahu-suggests-palestinians-can-have-state-saudi-arabia Turquía estudia construir bases militares permanentes en Siria .https://www.zerohedge.com/military/turkey-mulling-permanent-military-bases-syria

estudia construir bases militares permanentes en .https://www.zerohedge.com/military/turkey-mulling-permanent-military-bases-syria El primer ministro libanés forma nuevo gobierno que incluye a Hezbolá y rechaza las «líneas rojas» del enviado de Trump .https://www.zerohedge.com/geopolitical/lebanese-pm-forms-new-government-includes-hezbollah-allies-rejecting-trump-envoys-red

y rechaza las «líneas rojas» del enviado de .https://www.zerohedge.com/geopolitical/lebanese-pm-forms-new-government-includes-hezbollah-allies-rejecting-trump-envoys-red Irán inaugura el primer portaaviones de guerra con drones en el Golfo Pérsico.https://www.zerohedge.com/geopolitical/iran-inaugurates-first-ever-drone-carrier-warship-persian-gulf

inaugura el primer de guerra con en el Golfo Pérsico.https://www.zerohedge.com/geopolitical/iran-inaugurates-first-ever-drone-carrier-warship-persian-gulf El ayatolá Ali Khamenei cierra la puerta a la negociación con EEUU después de que Trump restablezca la máxima presión.https://www.zerohedge.com/geopolitical/ayatollah-shuts-door-negotiations-us-after-trump-restores-maximum-pressure

cierra la puerta a la negociación con EEUU después de que restablezca la máxima presión.https://www.zerohedge.com/geopolitical/ayatollah-shuts-door-negotiations-us-after-trump-restores-maximum-pressure La Casa Blanca suaviza el control de Gaza y destaca que no habrá tropas en el terreno.https://www.zerohedge.com/geopolitical/white-house-softens-aspects-gaza-takeover-emphasizes-no-boots-ground

y destaca que no habrá tropas en el terreno.https://www.zerohedge.com/geopolitical/white-house-softens-aspects-gaza-takeover-emphasizes-no-boots-ground La coronel Ann Wright opina que las mujeres de la administración Biden son cómplices del genocidio en Gaza .https://covertactionmagazine.com/2025/01/27/women-in-the-biden-administration-complicit-in-the-israeli-genocide-of-gaza/

opina que las mujeres de la administración son cómplices del genocidio en .https://covertactionmagazine.com/2025/01/27/women-in-the-biden-administration-complicit-in-the-israeli-genocide-of-gaza/ Carta del príncipe Turki Al Faisal al presidente Trump.- “Los palestinos no son inmigrantes ilegales que deban ser deportados a otras tierras. Las tierras son sus tierras y las casas que se destruyeron son sus hogares, y los palestinos las reconstruirán como lo han hecho después de ataques anteriores contra ellos. La mayoría de los habitantes de Gaza son refugiados, expulsados de su hogar.”https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Vm9RtcAxRVwVrGrNCfudqntWkf1nm6ykdfumo5SLFYUQc3pe5ScMrZkq8xMamHcDl&id=717798404

EUROPA

Los países bálticos completan su desconexión de la red eléctrica de Rusia .https://efe.com/economia/2025-02-08/desconexion-red-electrica-paises-balticos-rusia-bielorrusia/

completan su desconexión de la red eléctrica de .https://efe.com/economia/2025-02-08/desconexion-red-electrica-paises-balticos-rusia-bielorrusia/ El ministro de Economía alemán advierte a Trump sobre los aranceles : «usted también tiene algo que perder».

advierte a sobre los : «usted también tiene algo que perder». El gobierno británico ordena a Apple que proporcione todos los datos de sus usuarios.https://www.zerohedge.com/political/apple-ordered-provide-uk-govt-access-all-user-data-cloud

ordena a Apple que proporcione todos los datos de sus usuarios.https://www.zerohedge.com/political/apple-ordered-provide-uk-govt-access-all-user-data-cloud La banca española ganó 31.768 millones en 2024, un 21% más, y batió un nuevo récord.https://efe.com/economia/2025-02-07/gran-banca-espanola-gana-2024-un-21-mas-bate-nuevo-record/

AMÉRICAS

Un potente terremoto sacude el mar Caribe cerca de las islas Caimán .https://www.zerohedge.com/weather/powerful-earthquake-rattles-caribbean-sea-near-cayman-islands

cerca de las islas .https://www.zerohedge.com/weather/powerful-earthquake-rattles-caribbean-sea-near-cayman-islands Sonaron las sirenas en Puerto Rico tras una alerta de tsunami.https://actualidad-rt.com/actualidad/539682-video-suenan-sirenas-puerto-rico

tras una alerta de tsunami.https://actualidad-rt.com/actualidad/539682-video-suenan-sirenas-puerto-rico También se produjo otro terremoto de magnitud 7,5 al norte de Honduras .https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=251332

.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=251332 El sábado se produjo un terremoto de magnitud 7,8 en el mar Caribe . El 8 de febrero de 1843 se registró allí otro terremoto de magnitud 8,0 y fue el terremoto más grande del que se tenga registro. Es una locura que se produzca literalmente el mismo día de febrero, 182 años después.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=251334

. El 8 de febrero de 1843 se registró allí otro terremoto de magnitud 8,0 y fue el terremoto más grande del que se tenga registro. Es una locura que se produzca literalmente el mismo día de febrero, 182 años después.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=251334 Las remesas a México alcanzaron un nuevo récord en 2024.https://noticiaslatam.lat/20250205/las-remesas-a-mexico-alcanzaron-un-nuevo-record-en-2024-1160989617.html

alcanzaron un nuevo récord en 2024.https://noticiaslatam.lat/20250205/las-remesas-a-mexico-alcanzaron-un-nuevo-record-en-2024-1160989617.html El p eso mexicano registra una apreciación del 0,72% al cierre de la semana.https://noticiaslatam.lat/20250208/peso-mexicano-registra-una-apreciacion-del-072-al-cierre-de-la-semana-ante-la-posicion-del-dolar-1161061173.html

mexicano registra una apreciación del 0,72% al cierre de la semana.https://noticiaslatam.lat/20250208/peso-mexicano-registra-una-apreciacion-del-072-al-cierre-de-la-semana-ante-la-posicion-del-dolar-1161061173.html Fuerte enfrentamiento entre sicarios y el Ejército de México .https://actualidad-rt.com/actualidad/539668-posible-enfrentamiento-sicarios-militares-sinaloa

.https://actualidad-rt.com/actualidad/539668-posible-enfrentamiento-sicarios-militares-sinaloa La Guardia Nacional de México decomisa más de media tonelada de drogas.https://es.theepochtimes.com/news/mexico-decomisa-media-tonelada-drogas-cruce-ee-uu-1333034.html

decomisa más de media tonelada de drogas.https://es.theepochtimes.com/news/mexico-decomisa-media-tonelada-drogas-cruce-ee-uu-1333034.html Perú y EE.UU. realizan un gran operativo contra el Tren de Aragua.https://actualidad-rt.com/actualidad/539688-operativo-peru-eeuu-logra-captura-criminal-venezuela

y EE.UU. realizan un gran operativo contra el Tren de Aragua.https://actualidad-rt.com/actualidad/539688-operativo-peru-eeuu-logra-captura-criminal-venezuela Los principales YouTubers opinan que acabar con los cárteles será una operación muy difícil.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=251328

Bolivia tiene el reto de gestionar su prosperidad minera.https://noticiaslatam.lat/20250207/oro-hay-pero-falta-infraestructura-bolivia-tiene-el-reto-de-gestionar-su-prosperidad-minera-1161023754.html

tiene el reto de gestionar su prosperidad minera.https://noticiaslatam.lat/20250207/oro-hay-pero-falta-infraestructura-bolivia-tiene-el-reto-de-gestionar-su-prosperidad-minera-1161023754.html Milei firmó un decreto para privatizar la empresa pública de servicios ferroviarios.https://noticiaslatam.lat/20250209/milei-firma-decreto-para-privatizar-empresa-publica-argentina-de-servicios-ferroviarios-1161073642.html

firmó un decreto para privatizar la empresa pública de servicios ferroviarios.https://noticiaslatam.lat/20250209/milei-firma-decreto-para-privatizar-empresa-publica-argentina-de-servicios-ferroviarios-1161073642.html Los expertos pronostican que el modelo económico de Milei encontrará su límite este año.https://www.expansion.com/latinoamerica/2025/02/08/67a76e34468aeb245d8b4575.html

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/channel/UCb7mK-3blujCXZCEVjnYlnw

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones. Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio.)