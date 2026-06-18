Éxito de la primera edición de las jornadas empresariales ‘Making Almería’, con aforo completo en sus tres sesiones

Bajo el lema ‘Jóvenes que lideran’, más de 180 personas se han reunido en estas citas para compartir experiencias y construir una red de emprendimiento en la ciudad

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha participado en la tercera y última sesión de las jornadas de líderes empresariales ‘Making Almería’, una iniciativa pionera en la ciudad puesta en marcha por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Almería para fomentar la cultura emprendedora, visibilizar referentes empresariales de éxito y generar espacios de inspiración y aprendizaje para las nuevas generaciones.

Un ciclo de encuentros que, bajo el lema ‘Jóvenes que lideran’, ha conseguido reunir a más de 180 personas en sus tres sesiones “para compartir experiencias y construir una red de emprendimiento en nuestra ciudad”, como ha trasladado Vázquez.

En la tercera y última jornada la protagonista ha sido Pilar Martínez-Cosentino, CEO de Cosentino, una de las empresarias más influyentes del panorama nacional e internacional y referente del tejido empresarial almeriense.

Previo a su ponencia, la alcaldesa ha trasladado que este ciclo de ponencias, en las que en jornadas anteriores participaron Loreto Martínez, diseñadora y CEO de Loreto Martínez Sal de Coco, y María Zamora, consejera delegada de Vellsam, “ha sido un espacio único donde empresas consolidadas y jóvenes emprendedores han podido intercambiar sus historias, aciertos y aprendizajes”.

“Desde el Ayuntamiento, estamos comprometidos con los jóvenes. Buscamos generar oportunidades, ofrecer espacios y, sobre todo, escuchar vuestras necesidades. Contar con gente valiente, como vosotros, es un orgullo y una suerte, porque vuestra capacidad de emprender es el motor que impulsa Almería”, ha dicho la alcaldesa.

En sus palabras, Vázquez ha incidido en que “el emprendimiento y el atrevimiento son valores fundamentales para construir una sociedad de progreso”. Por ello, la alcaldesa ha trasladado su “enhorabuena” a “todos los jóvenes que, como vosotros, se arriesgan, que salen de su zona de confort y que enfrentan el futuro con valentía”.

Grupo Cosentino es una empresa familiar almeriense con presencia global, que produce y distribuye superficies innovadoras y sostenibles de alto valor para el mundo de la arquitectura y el diseño. Su máxima responsable, ha querido aportar su “granito de arena para que cada vez más almerienses se animen a emprender, se animen a contribuir a generar riqueza en nuestra tierra, a creer en sus valores y en su capacidad para hacer productos y servicios que aporten valor”, ha señalado Pilar Martínez-Cosentino.



Igualmente, ha destacado la importancia de que “Almería mire al futuro y pise fuerte con ilusión y con ganas para que todos los jóvenes hagan su sueño realidad, porque al final emprender tiene mucho de sueño, tiene mucho de trabajo y de constancia, pero merece la pena”.

‘Making Almería. Jornadas de Emprendimiento Joven, Empresas y Liderazgo’ se ha celebrado durante el mes de junio en el Centro de Interpretación Patrimonial (CIP), ubicado en la Plaza de la Constitución, convirtiéndose en un nuevo punto de encuentro para el talento, la innovación y el liderazgo empresarial en Almería.

La programación de esta primera edición de ‘Making Almería’ ha contado con la participación de tres destacadas empresarias y directivas que han compartido sus trayectorias profesionales, los retos a los que se han enfrentado y las claves que les han permitido liderar proyectos de referencia en distintos sectores.

El ciclo ha sido organizado por el Ayuntamiento de Almería y ha contado con la colaboración de diferentes entidades y empresas comprometidas con el desarrollo económico y social de la ciudad, entre ellas Juventud Almería, IKEA, Flowers y Heineken.

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