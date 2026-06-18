Action abre una tienda en Pulianas (Granada)

Esta apertura supone el vigésimo segundo establecimiento de Action en Andalucía y la tercera tienda en la provincia de Granada

Con esta nueva inauguración, Action suma 116 establecimientos en España

Action, la cadena de descuentos no alimentarios, sigue dando la bienvenida a más clientes en España, y abre hoy, 18 de junio, un nuevo establecimiento en Pulianas (Granada).

A partir de hoy, los residentes de este municipio, y alrededores, podrán disfrutar de la fórmula Action: una selección de 6.000 productos de buena calidad y cada vez más sostenibles, repartidos en 14 categorías de productos (desde juguetes y manualidades hasta productos para el hogar, pasando por jardinería, bricolaje y alimentación) al precio más bajo. Action introduce 150 productos nuevos cada semana, lo que garantiza un surtido relevante que responde a necesidades y preferencias variadas. Además, más de dos tercios de todos los productos cuestan menos de 2 euros.

«Estamos muy contentos de abrir esta nueva tienda en Pulianas, cuatro años después de inaugurar nuestro primer establecimiento en España. Los clientes nos han acogido con entusiasmo y estamos contentos de poder acercarles la fórmula Action. Nuestro éxito se basa en nuestra sólida fórmula y en el compromiso y la implicación de nuestros equipos, de los que estamos muy orgullosos. Quiero dar las gracias a todos los que han contribuido a este logro», dice Francisco Nuñez Aparicio, General Manager de Action España.

Action invierte continuamente en la calidad y sostenibilidad de sus productos, reduce activamente las emisiones de gases de efecto invernadero de sus propias operaciones mediante iniciativas como la eliminación de las conexiones de gas de nuestras tiendas para finales de 2024 y disminuye el uso en todas ellas de iluminación LED. Mantenemos normas claras sobre proveedores y abastecimiento. Los productos se mejoran reduciendo su huella de carbono y aumentando su circularidad. Algunos ejemplos son todos los productos de algodón de la marca Action y de marca blanca, que se obtienen de forma sostenible: el 99% en el marco del programa Better Cotton y el 1% restante como algodón orgánico. El 100% de la madera utilizada en nuestros productos procede de bosques gestionados de forma sostenible, ya sea en el marco del FSC® o del PEFC. Todo el cacao utilizado en los productos de la marca Action es de Comercio Justo desde 2022.

Espaciosa y de fácil acceso, esta nueva tienda mide alrededor de 896 metros cuadrados, y Action contrató a un equipo de 9 trabajadores para gestionarla. Situada en Calle Cartujilla, s/n, esta tienda estará abierta de lunes a sábado de 9h a 21:30h.

Sobre Action

Action, el minorista de descuento no alimentario, da la bienvenida cada semana a millones de clientes en más de 3.300 tiendas, repartidas entre 15 países europeos. A los clientes les gusta Action por su amplia gama de 6.000 productos dividida hasta en 14 categorías de diferentes, que incluyen desde artículos esenciales del día a día hasta productos que hacen la vida más fácil o agradable – siempre al precio más bajo. Cada semana, introducimos 150 productos nuevos para mantener nuestra oferta actualizada. A través de nuestro Programa de Sostenibilidad de Action (ASP), invertimos continuamente en mejorar la calidad y la sostenibilidad en cuatro áreas: Personas, Producto, Planeta y Alianzas. Nuestra promesa: precios bajos, grandes sonrisas.

Sitio web: https://company.action.com

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