El Área de Ciudad Activa instala tótems para el entrenamiento de personas mayores en 12 parques

GabinetedePrensa junio 23, 2026 0
Antonio Casimiro en Entrena en tu parque (2)

El concejal Antonio Casimiro ha asistido hoy a una de las 15 sesiones que se están realizando para las personas mayores en el mes de junio

El Ayuntamiento de Almería ha instalado tótems en doce parques de la ciudad, que, mediante la lectura de un QR con el teléfono móvil, permiten acceder a un programa de entrenamiento, con vídeos explicativos, que se puede realizar en estos espacios públicos. Los tótems incluyen tres QR con ejercicios con autocargas, con bandas elásticas y con los aparatos de los parques saludables. Con esta medida se quiere fomentar la práctica deportiva de las personas mayores, fundamental para su autonomía y un envejecimiento activo.

La instalación de estos medios tecnológicos va acompañada por el programa denominado ‘Aprende a entrenar en tu parque’, con quien sesiones repartidas en estos doce parques, donde un profesional de la actividad física les explica las pautas de entrenamiento recogidas en estos QR.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro, ha asistido a la sesión celebrada esta mañana en la Plaza de España, en el barrio de Ciudad Jardín, les ha explicado el proyecto a los usuarios y ha afirmado que “queremos que nuestros mayores tengan autonomía e independencia, y para eso es fundamental el ejercicio, especialmente de fuerza. En las sesiones les explicamos cómo realizarlo sin riesgo de lesión y luego podrán continuar en nuestros parques solos o con sus amigos siguiendo las pautas recogidas en los vídeos de los tótems”.

De esta manera, el programa ‘Aprende a entrenar en tu parque’ enseñar el uso correcto, seguro y progresivo de los aparatos saludables; combina recursos pedagógicos digitales (vídeos, QR, YouTube) con sesiones presenciales guiadas; y promociona hábitos de vida activa en espacios públicos accesibles. Al respecto, el Área de Ciudad Activa reparte en cada sesión bandas elásticas para que las usen las personas mayores en sus entrenamientos posteriores.

El funcionamiento del programa es el siguiente: el Área de Ciudad Activa ha instalado unos tótems de forma permanente en estos parques con vídeos de ejercicios con autocargas, bandas elásticas y aparatos. Para realizar un uso correcto de los mismos, durante el mes de junio un monitor cualificado está ejecutando una sesión en cada parque donde se ha instalado un tótem para enseñar a sacar partido a los parques y repartir bandas elásticas a los asistentes.

Las sesiones comenzaron el pasado 17 de junio, y han continuado en el parque Nicolás Salmerón, La Cañada, el Anfiteatro y la Avenida Vilches. Hoy han entrenado en Ciudad Jardín, y seguirá el jueves, 25 de junio, en el Delta a las 9 de la mañana y en el Parque del Andarax, a las 10:30 h. Viernes, 26 de junio, en Villablanca, a las 9 de la mañana. Lunes, 29 de junio, en Retamar a las 9 horas y en Venta Gaspar a las 10:30 horas. Martes, 30 de junio, en El Alquián, a las 9 de la mañana. Más información se proporciona en los siguientes emails del PMD: jmavalos@aytoalmeria.es / mmcampra@aytoalmeria.es

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