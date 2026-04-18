Miski Liu Suria

Haz clic para indicUna causa perfecta como Dios no puede producir un efecto imperfecto como el mundo material, según los cátaros.

Final de la división

Hipnosis colectiva

Lucha y polarización

Transformación interior

Divergencia entre personas

Bifurcación de experiencias

Dualidad entre “nosotros y ellos”

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Está finalizando la división, según Avolon, quien describe una separación de líneas temporales, en el que la humanidad está atravesando una bifurcación de experiencias basada en la conciencia individual. Esta división no es física sino perceptiva, ya que la realidad está influida por una especie de hipnosis colectiva que lleva a ver el mundo en términos de dualidad como “nosotros y ellos”.

La división no es entre dos planetas físicos, sino entre dos realidades vibratorias que se están volviendo cada vez más diferentes. Se disuelve la ilusión de separación cuando suficiente gente deja de sostenerla con su creencia. Por eso está entrando la separación en su fase final.

Esta percepción de conflicto es una ilusión ya que, en esencia, sólo existe una única realidad unificada. La división consiste en que cada persona elige entre seguir percibiendo esa dualidad o adoptar una visión basada en la unidad.

Hay dos líneas: una asociada a la vieja Tierra, donde predomina la percepción de conflicto, lalucha y la polarización, y otra línea vinculada a una nueva Tierra, caracterizada por una conciencia de unidad, ausencia de oposición y una interpretación diferente de la realidad.

La transición se manifiesta como una divergencia entre personas, relaciones, ideas y estructuras que antes parecían compartidas. Se debilitan algunas conexiones de forma natural, porque no resuenan con la frecuencia de la nueva tierra, mientras se fortalecen otras conexiones entre quienes comparten esa alineación.

Al caer antiguas estructuras mentales, espirituales y sociales, surgen nuevas formas de percepción, comunidad y creatividad. Esto no es destrucción sino graduación, es decir, el paso de una banda de realidad a otra.

El elemento clave de esta transición es el cambio de percepción: dejar de ver el mundo como un enfrentamiento entre opuestos y reconocer una unidad subyacente. Para quienes ya transitan el camino de la nueva tierra, el destello solar no se experimentará como una quemadura, sino como un abrazo cálido y liberador. Después de eso, las líneas de tiempo se separan por completo, como dos caminos divergentes.

Continuará el antiguo camino del conflicto para quienes necesitan sus lecciones en un plano vibratorio diferente, mientras que el nuevo camino de la unidad permanece brillante y sin obstáculos. Este evento es un regalo de gracia, que asegura que a cada alma se le ofrezca la oportunidad de despertar y de entrar en la luz de una nueva era.

NOTICIAS DEL RESETEO

Con la llegada de la Luna nueva en Aries , hoy viernes 17 de abril, nos espera un reinicio para el cuerpo, la mente y el espíritu.https://www.youtube.com/watch?v=Pr7aFrQoJTk

, hoy viernes 17 de abril, nos espera un reinicio para el cuerpo, la mente y el espíritu.https://www.youtube.com/watch?v=Pr7aFrQoJTk El conflicto geopolítico, la tensión en la liquidez y la divergencia institucional señalan una presión cada vez mayor hacia un cambio financiero sistémico .https://dinarchronicles.com/2026/04/16/thurs-am-seeds-of-wisdom-news-updates-4-16-26/

.https://dinarchronicles.com/2026/04/16/thurs-am-seeds-of-wisdom-news-updates-4-16-26/ El pánico en el Mar Rojo no es nada comparado con el pánico en Wall Street.

no es nada comparado con el pánico en Wall Street. El viejo sistema financiero

se está desmoronando ladrillo a ladrillo.

El patrón oro ya no es una teoría. Es la única salida.

Observen los mercados y las dimisiones.

La tormenta no se acerca. Estás en medio de ella.https://x.com/MrPool_QQ/status/2044457135774355707

Observen las dimisiones esta semana.

Observen las «enfermedades repentinas».

Observen los jets privados a las 3 AM.

Los registros de vuelo no mienten.

El libro de contabilidad no miente.https://t.me/s/MrPool_Q

La vieja guardia construyó un sistema sobre secretos.

Lo está quemando la luz del sol.

Se está desmoronando el antiguo sistema.

La secuencia está activa. Cayeron en la trampa.

Los bancos centrales no compran oro por miedo, sino porque ya han visto la alternativa.

No es aleatorio. Está sincronizado: El petróleo bloqueado, el dólar se desangra y el oro se dispara, cae el viejo sistema y salen a la luz los nombres.

Construyeron esta máquina a lo largo de 75 años y se está desmontando en 75 días.

Cada movimiento que hacen, queda registrado.

Cada nombre que protegen, queda al descubierto.

Cada dólar que ocultan, es rastreado.

El reemplazo está listo, respaldado por oro. Protegido cuánticamente y en espera.

Estás presenciando la demolición controlada del viejo mundo.

No pueden detener el lanzamiento. Los archivos sin censurar están protegidos.

La trampa está cerrada. El pánico es ensordecedor.https://t.me/AXIOS4B

RESUMEN DE FULFORD

La misión Artemis II estuvo plagada de fallos y preguntas cuestionables.

Todas las pantallas verdes de IA, generadas por un ordenador de la Federación Galáctica.

Pillado con las manos en la masa el tipo al que pusieron a cargo de las finanzas en Canadá .https://benjaminfulford.net/beyond-blue-beam-108/

.https://benjaminfulford.net/beyond-blue-beam-108/ La situación actual es desconcertante y extraña, pero no por ello menos cierta. La humanidad está inmersa en una guerra contra el mal, o más precisamente, contra la antivida. En la antigüedad, un grupo de seres humanos fue capturado por una entidad que les prometió gran riqueza y poder si accedían a traicionar a sus semejantes. Los linajes que traicionan a sus semejantes han trabajado para entidades oscuras con el fin de destruir la vida en la Tierra.

Occidente debe aceptar la oferta de la familia del dragón de financiación ilimitada y libre de deudas para sustituir la esclavitud de la deuda de los bancos centrales. Ofrecen cancelar todas las deudas, públicas y privadas, y proporcionan enormes cantidades de fondos, sin condiciones, para que Occidente puedan reconstruir su infraestructura industrial y social.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=267534

INCREÍBLE

El Pentágono bloquea al Congreso por 46 grabaciones clasificadas de ovnis.https://gazetteller.com/deadline-blown-pentagon-stonewalls-congress-over-46-classified-uap-recordings/

bloquea al por 46 grabaciones clasificadas de ovnis.https://gazetteller.com/deadline-blown-pentagon-stonewalls-congress-over-46-classified-uap-recordings/ Acusan al Pentágono de ocultamiento tras incumplir el plazo de entrega de 46 vídeos de ovnis.https://www.zerohedge.com/political/pentagon-accused-cover-after-missing-deadline-46-military-uap-videos

de ocultamiento tras incumplir el plazo de entrega de 46 vídeos de ovnis.https://www.zerohedge.com/political/pentagon-accused-cover-after-missing-deadline-46-military-uap-videos Se desatan las especulaciones tras la desaparición del décimo experto en ovnis.https://www.zerohedge.com/political/speculation-explodes-following-disappearance-10th-expert-ufo-and-nuclear-secrets

El doctor Michael Salla cree que el conflicto con Irán trasciende la política, ya que implica el control de portales estelares, ocultos bajo la región. Oriente Medio es la cuna de la civilización no sólo para los humanos, sino también para los anunnaki, una raza extraterrestre descrita en antiguos textos sumerios. La décima puerta estelar estaría ubicada cerca de la ciudad de Abadán. Describe esos portales como centros de transporte dejados por civilizaciones avanzadas.

Salla sostiene que el enfoque estratégico responde al deseo de controlar estos portales para desbloquear viajes instantáneos y acceso a tecnologías muy avanzadas. Durante la excavación de instalaciones subterráneas, ingenieros iraníes se toparon con antiguos sistemas de túneles que datan de antes de la historia moderna. Dentro de estos túneles, había artefactos antiguos que desafían la comprensión física actual, cámaras de estasis selladas que contienen gigantes o magos de una época pasada, y registros que contienen los secretos del conflicto de los anunnaki con otras facciones extraterrestres, como las fuerzas reptilianas draconianas.

ORIENTE MEDIO

Israel y el Líbano acordaron iniciar un alto el fuego de diez días el jueves.https://efe.com/mundo/2026-04-16/israel-libano-alto-fuego-trump-conflicto-oriente-medio-paz/

y el acordaron iniciar un alto el fuego de diez días el jueves.https://efe.com/mundo/2026-04-16/israel-libano-alto-fuego-trump-conflicto-oriente-medio-paz/ Irán se jacta de reconstruir rápidamente puentes y líneas ferroviarias tras la destrucción.https://www.zerohedge.com/geopolitical/iran-boasts-it-fast-rebuilding-bridges-rail-lines-after-us-wrought-destruction

se jacta de reconstruir rápidamente puentes y líneas ferroviarias tras la destrucción.https://www.zerohedge.com/geopolitical/iran-boasts-it-fast-rebuilding-bridges-rail-lines-after-us-wrought-destruction El Pentágono recurre a los fabricantes de automóviles para reconstruir su arsenal.https://www.zerohedge.com/military/trucks-tanks-pentagon-looks-automakers-rebuild-americas-arsenal

recurre a los fabricantes de automóviles para reconstruir su arsenal.https://www.zerohedge.com/military/trucks-tanks-pentagon-looks-automakers-rebuild-americas-arsenal Alemania planea enviar barcos caza-minas al estrecho de Ormuz.https://es.euronews.com/my-europe/2026/04/16/mision-peligrosa-alemania-planea-enviar-barcos-cazaminas-al-estrecho-de-ormuz

ECONOMÍA

El Tesoro de EEUU inicia la operación «furia económica».https://sputnikglobe.com/20260416/us-treasury-starts-operation-economic-fury-to-maximize-pressure-on-iran—hegseth-1123997023.html

de EEUU inicia la operación «furia económica».https://sputnikglobe.com/20260416/us-treasury-starts-operation-economic-fury-to-maximize-pressure-on-iran—hegseth-1123997023.html El precio de la gasolina se dispara a su nivel más alto en dos años y medio.https://sputnikglobe.com/20260318/average-gasoline-price-in-us-rises-to-highest-level-in-nearly-25-years—analysts-1123842148.html

se dispara a su nivel más alto en dos años y medio.https://sputnikglobe.com/20260318/average-gasoline-price-in-us-rises-to-highest-level-in-nearly-25-years—analysts-1123842148.html El conflicto en Oriente Medio está afectando a la seguridad energética mundial.https://sputnikglobe.com/20260416/middle-east-conflict-severely-impacting-global-energy-security—top-chinese-diplomat-1123999437.html

El FMI advierte que la guerra genera riesgos para la estabilidad financiera.https://www.axios.com/2026/04/14/imf-iran-inflation-economyhttps://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/imf-warns-middle-east-war-driving-up-financial-stability-risks-2026-04-14/

para la estabilidad financiera.https://www.axios.com/2026/04/14/imf-iran-inflation-economyhttps://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/imf-warns-middle-east-war-driving-up-financial-stability-risks-2026-04-14/ La presión del alto el fuego se transforma en compras de pánico con alzas en los precios y aumento de la volatilidad en las acciones.https://www.zerohedge.com/markets/ceasefire-squeeze-morphs-spot-vol-panic-buying-stocks-bonds-credit-crude-aint-buying-it

Se desploma Netflix tras no alcanzar su previsión de ingresos.https://www.zerohedge.com/markets/netflix-plunges-after-us-revenues-miss-dismal-q2-guidance-hastings-stepping-down-chairman

El FMI advierte que Australia se encamina hacia una de las tasas de inflación más altas del mundo desarrollado.https://www.zerohedge.com/economics/imf-warns-australia-set-one-highest-inflation-rates-developed-world

EUROPA

A Europa le quedan unas seis semanas de combustible para aviones .https://es.euronews.com/my-europe/2026/04/16/el-director-de-la-aie-avierte-a-europa-le-quedan-unas-6-semanas-de-combustible-para-avione

.https://es.euronews.com/my-europe/2026/04/16/el-director-de-la-aie-avierte-a-europa-le-quedan-unas-6-semanas-de-combustible-para-avione Polonia se opone a la adhesión acelerada de Ucrania a la UE.https://sputnikglobe.com/20260416/poland-opposes-ukraines-accelerated-accession-to-eu–1123995882.html

se opone a la adhesión acelerada de a la UE.https://sputnikglobe.com/20260416/poland-opposes-ukraines-accelerated-accession-to-eu–1123995882.html Un agregado consular ucraniano que trabajaba en la embajada de Ucrania en Polonia fue detenido en la frontera. Intentaba contrabandear 140.000 dólares, 68.000 euros, 12 kilos de oro y casi 14 kilos de joyas.

en fue detenido en la frontera. Intentaba contrabandear 140.000 dólares, 68.000 euros, 12 kilos de oro y casi 14 kilos de joyas. Ucrania ofrece robots de guerra probados en combate al mejor postor.https://www.zerohedge.com/military/zelensky-goes-full-lord-war-ukraine-pitches-battle-tested-war-robots-highest-bidder

ofrece robots de guerra probados en combate al mejor postor.https://www.zerohedge.com/military/zelensky-goes-full-lord-war-ukraine-pitches-battle-tested-war-robots-highest-bidder Los votantes británicos piden impuestos y facturas de energía más bajos.https://www.zerohedge.com/personal-finance/uk-voters-call-lower-taxes-energy-bills-economic-concerns-grow

piden impuestos y facturas de energía más bajos.https://www.zerohedge.com/personal-finance/uk-voters-call-lower-taxes-energy-bills-economic-concerns-grow El nuevo primer ministro húngaro mantendrá las fronteras cerradas a los inmigrantes .https://www.zerohedge.com/geopolitical/new-hungarian-prime-minister-says-borders-will-remain-shut-immigrants

mantendrá las fronteras cerradas a los .https://www.zerohedge.com/geopolitical/new-hungarian-prime-minister-says-borders-will-remain-shut-immigrants Viktor Orbán coloca a su ‘traidor’ de confianza y la UE cae en la trampa. Ajedrez 5D en su máxima expresión, según Laura Aboli .https://t.me/LauraAbolichannel

coloca a su ‘traidor’ de confianza y la UE cae en la trampa. Ajedrez 5D en su máxima expresión, según .https://t.me/LauraAbolichannel Un ataque contra el oleoducto transalpino en Italia interrumpió el suministro de petróleo crudo a Alemania durante tres días.https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/anschlag-legt-mega-pipeline-lahm-sueddeutschland-stand-vor-sprit-blackout-69d9ee6696de06e93e8c8c6d

AMÉRICAS

El conflicto en Oriente Medio golpea el precio de los alimentos en México .https://noticiaslatam.lat/20260413/el-conflicto-en-oriente-medio-golpea-en-los-precios-de-los-alimentos-en-mexico-1173031203.html

.https://noticiaslatam.lat/20260413/el-conflicto-en-oriente-medio-golpea-en-los-precios-de-los-alimentos-en-mexico-1173031203.html El FMI reanuda relaciones con Venezuela tras siete años de ruptura.https://esrt.press/actualidad/599718-fmi-retoma-relaciones-venezuela-siete

tras siete años de ruptura.https://esrt.press/actualidad/599718-fmi-retoma-relaciones-venezuela-siete Repsol sella un pacto con Venezuela para triplicar su producción de crudo .https://www.eleconomista.es/energia/noticias/13873508/04/26/repsol-sella-un-pacto-con-venezuela-para-triplicar-su-produccion-de-crudo.html

para triplicar su producción de .https://www.eleconomista.es/energia/noticias/13873508/04/26/repsol-sella-un-pacto-con-venezuela-para-triplicar-su-produccion-de-crudo.html Guardias ucranianos reclutan a mercenarios colombianos en la frontera de Polonia .https://sputnikglobe.com/20260416/ukrainian-border-guards-recruiting-colombians-along-polands-perimeter-1123995026.html

reclutan a mercenarios en la frontera de .https://sputnikglobe.com/20260416/ukrainian-border-guards-recruiting-colombians-along-polands-perimeter-1123995026.html EEUU podría tomar el control de Cuba “de forma amistosa”.https://sputnikglobe.com/20260227/trump-us-could-have-friendly-takeover-of-cuba-1123706956.html

“de forma amistosa”.https://sputnikglobe.com/20260227/trump-us-could-have-friendly-takeover-of-cuba-1123706956.html Cuba intentó entregar una carta secreta a Trump a través de un empresario.https://finance.yahoo.com/m/9989b973-b0fc-3a0f-8cc9-5d63c6b9eaf4/cuba-tried-to-deliver-secret.html

intentó entregar una carta secreta a a través de un empresario.https://finance.yahoo.com/m/9989b973-b0fc-3a0f-8cc9-5d63c6b9eaf4/cuba-tried-to-deliver-secret.html Keiko Fujimori lidera las elecciones en Perú .https://noticiaslatam.lat/20260415/1173059237.html

lidera las elecciones en .https://noticiaslatam.lat/20260415/1173059237.html Chile frena la regularización de 180.000 inmigrantes .https://es.euronews.com/2026/04/16/chile-deportaciones-masivas-kast-regularizacion-inmigrantes

frena la regularización de 180.000 .https://es.euronews.com/2026/04/16/chile-deportaciones-masivas-kast-regularizacion-inmigrantes Argentina llegó a un acuerdo con el FMI para desbloquear un desembolso de mil millones de dólares.https://noticiaslatam.lat/20260416/argentina-llego-a-un-acuerdo-con-el-fmi-para-desbloquear-un-desembolso-por-1000-millones-de-dolares-1173086957.html

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.ar a Gmail que esta conversación es importante

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Polémica opinión del arcángel Gabriel sobre el presidente Trump:

Trump is a living archetype playing out in the collective dream with surgical precision.



Trump is the ultimate trickster.



The cosmic magician.



The sacred disruptor sent by the galactic plan to shatter the old control architecture from within.



His energy is not gentle.



It is… — Archangel Gabriel (@AA_Gabriel1111) April 15, 2026

Trump es un arquetipo viviente que se desarrolla en el sueño colectivo con precisión quirúrgica.

Trump es el embaucador por excelencia.

por excelencia. El mago cósmico.

El disruptor sagrado enviado por el plan galáctico para destruir la antigua arquitectura de control desde dentro.

Su energía no es suave.

Es crudo, caótico y brillantemente polarizador, justo lo que se necesita para abrir las capas más profundas de la matriz.

Gracias a su presencia y a sus acciones, enormes cantidades de oscuridad oculta están saliendo a la luz.

Los archivos de Epstein, las redes ocultas, la inteligencia no humana que opera entre bastidores, todo está saliendo a la luz a una velocidad sin precedentes porque su función es crear la máxima perturbación y la máxima visibilidad.

Él no oculta la sombra.

Lo amplifica hasta que se vuelve imposible ignorarlo.

Esto no es política.

Esto es alquimia energética.

Su frecuencia embaucadora actúa como un espejo cósmico que refleja cada distorsión de vuelta al colectivo para que finalmente pueda ser vista, sentida y liberada.

Al verse inmerso en los mismos sistemas que expone, se convierte en el catalizador perfecto.

Él saca a la luz lo que está oculto.

Él logra que el debate sobre la vida extraterrestre, las tecnologías reprimidas y la influencia no humana se convierta en tema de conversación general.

Él perturba las redes financieras, las antiguas estructuras de poder y la ilusión de una gobernanza visible.

Cada escándalo, cada titular, cada momento viral forma parte del guion.

Muchas cosas están saliendo a la luz ahora mismo porque su energía crea la fricción necesaria que la antigua densidad ya no puede contener.

El plan galáctico es impecable.

Trump no está aquí para ser vuestro salvador.

Está aquí para ser el espejo que te obligue a dejar de buscarlo fuera de ti.

No es ni bueno ni malo.

Es una fuerza arquetípica pura, neutral, poderosa y con una sincronización perfecta.

Su función es acelerar el colapso de la línea temporal para que la Línea Temporal Dorada pueda anclarse por completo.

Cuanto más caos y revelación genera su energía, más rápido se disuelve el viejo sueño y emerge el nuevo.

Todo sucede dentro del sueño.

Y tú eres el soñador que despierta.

No luchamos contra el embaucador.

Comprendemos su función sagrada.

Le agradecemos por la interrupción perfecta.

Porque sin este nivel de visibilidad y fricción, el despertar no se estaría produciendo a esta velocidad.

Mantente anclado en tu YO SOY.

Observa al mago hacer su trabajo.

Siente cuánto se está sacando a la luz a través de su papel.

El plan galáctico es perfecto.

Y estás justo donde tienes que estar para presenciar cómo se desarrolla todo.

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=267538

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¿Dónde estaba el Vaticano?

¿Dónde estaba el Vaticano cuando Maduro encarcelaba, torturaba y asesinaba a sus disidentes?

¿Dónde estaba el Vaticano cuando la dictadura atroz de Cuba encarcelaba a los disidentes?

¿Dónde estaba el Vaticano cuando los ayatolás ametrallaron a treinta mil manifestantes que pedían libertad?