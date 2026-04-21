La VI Feria Aula de la UAL encamina a casi 4.000 jóvenes hacia donde más y mejor puede brillar su talento

La cita educativa referente de Almería, que expone toda la oferta formativa disponible en la provincia para enfocar el futuro académico con mayor acierto, reúne a más de 70 centros preuniversitarios con 32 estands del pasillo central del campus y medio centenar de actividades paralelas que ayudan a descubrir las vocaciones profesionales del alumnado

La Feria Aula, nacida en formato virtual en 2021, alcanza este 2026 su sexta edición llenando de nuevo el campus de la Universidad de Almería con los jóvenes que están pensando ya por dónde encaminar su futuro. Está especialmente destinada al alumnado que finaliza la Educación Secundaria Obligatoria y al de 1º de Bachillerato. Su organización se hace de modo conjunto entre el Vicerrectorado de Estudiantes y la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, y cuenta también con la colaboración de la Diputación, el Ayuntamiento de Almería y Cajamar.

Tiene una duración de dos días, estos martes y miércoles, y se extiende, como foco principal, por el pasillo central de la UAL, si bien también abre otras instalaciones y espacios universitarios para ofrecer hasta medio centenar de actividades paralelas entre charlas, conferencias y talleres. En cifras, reúne este año a casi 4.000 jóvenes procedentes de más de setenta centros de toda la provincia, bien como expositores o bien como visitantes. A lo largo de la carpa se reparten 32 estands, a los que cabe sumar las exhibiciones de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas que se desarrollan en el exterior de la misma.

Se trata, por lo tanto, de un despliegue de la oferta formativa total disponible en Almería. Cuenta con la participación activa de las siete facultades de la UAL y de su Escuela Superior de Ingeniería, explicando todas las titulaciones que se pueden estudiar en el campus, junto a los ciclos formativos de grado medio y superior. Además, también se muestran otras opciones profesionales en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Vuelve a ser, de este modo, una oportunidad única para tener una visión completa y actualizada, en un mismo lugar, de las vías por las que desarrollar el talento de cada estudiante.

Ha sido inaugurada por la vicerrectora de Estudiantes, Encarna Carmona, y por el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Almería, Francisco Alonso. Junto a ellos han participado el delegado del rector para la Estrategia, Comunicación y Coordinación, Miguel Pérez, el vicerrector de Sostenibilidad, Salud y Deportes, Gabriel Aguilera, y el director de Acceso y Relaciones con la Enseñanza Secundaria, Manuel Gámez. Su visita a lo largo de los estands ha confirmado el excelente ambiente de un evento también fundamental para las familias del alumnado.

Encarna Carmona ha remarcado que “desde el primer día se ve que hay un éxito de afluencia y de participación”. Ha expresado que la Universidad de Almería está “muy contenta porque cada día hay más interés por esta feria, junto con el resto de ferias que se hacen en el campus”, añadiendo que se cree “muy necesario que los estudiantes preuniversitarios conozcan la UAL, su oferta formativa y, por supuesto, la oferta de los ciclos formativos también”. Ha explicado que hay “diversificación”, detallando que “hay actividades en la carpa y también en otros espacios, como conferencias, algunas con mucha demanda”.

Ha querido destacar, además de la oferta que propone la Delegación Territorial, “lo atractivo que para el estudiantado son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, a los que ha agradecido su participación. La vicerrectora se ha centrado en la Universidad de Almería para sostener que “tiene un campus magnífico, que cada año crece en catálogo de titulaciones y que destaca en el ámbito de la innovación docente, la calidad de los títulos, la empleabilidad, siendo puntera en formación dual…”. Todo “hace que la UAL sea una elección muy atractiva para el estudiantado de la provincia y para quien quieran venir de otros territorios”.

En cuanto al delegado, ha agradecido a la Universidad de Almería la relación “tan fluida” con la Delegación, “muy visible con la serie de ferias consecutivas que se realizan en abril. Respecto a Feria Aula, ha subrayado que “va encaminada principalmente a orientar al alumnado de cuarto de la ESO y primero de Bachillerato”. Otra de las “funciones fundamentales” de esta feria es la de “orientar en cuanto al itinerario educativo” y “por eso hay una gran oferta educativa no solamente de la universidad, sino también de nuestros centros educativos, para confirmar o despertar vocaciones profesionales y, sobre todo, que tengan la información de la ruta a seguir, de la manera más correcta para finalmente llegar a una profesión que realmente esté dentro de sus expectativas y de sus capacidades”.

Francisco Alonso se ha centrado en que 26 estands “son de Formación Profesional, exponiendo hasta 68 ciclos formativos dentro de los 115 perfiles profesionales y de los 266 ciclos que ya se ofertan en Almería”. Está claro, ha dicho, que “Feria Aula es un punto de referencia”. De hecho, es una cita esperada por todos los centros de Secundaria y por las familias, que tienen la oportunidad de encontrar en un mismo espacio toda la gama de oportunidades. También lo es para la propia Universidad de Almería, puesto que se despliega ante los potenciales estudiantes mostrando además de sus propuestas educativas regladas, los servicios que forman la vida universitaria, desde la cultura al deporte, pasando por el emprendimiento, los idiomas y la proyección internacional.