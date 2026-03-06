Huércal-Overa presenta su Plan Local de Salud 2026-2030 bajo el lema «Muévete, participa y cuídate»

Patricia López Rojas

El documento, aprobado en Pleno el pasado 30 de enero, establece las prioridades en salud pública para los próximos cuatro años

El acto ha contado con la participación del Dr. Bernardo Pérez, psiquiatra de la Unidad de Salud Mental Comunitaria, y la proyección de un vídeo protagonizado por vecinos del municipio

El Ayuntamiento de Huércal-Overa ha presentado oficialmente el Plan Local de Salud 2026-2030, una herramienta estratégica que definirá las políticas de promoción y protección de la salud pública en el municipio durante los próximos cuatro años. El plan es el resultado de un exhaustivo proceso participativo en el que han colaborado profesionales de los ámbitos sanitario, educativo y social. Bajo el lema «Muévete, participa y cuídate», esta hoja de ruta prioriza la prevención y el fomento de hábitos de vida saludables.

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha reafirmado el compromiso del equipo de gobierno con el bienestar integral de la población, “este Plan Local de Salud no es solo un documento administrativo, es un compromiso real de este Ayuntamiento con el futuro de nuestros vecinos. Queremos que Huércal-Overa sea un referente en prevención y calidad de vida, facilitando recursos y espacios donde el autocuidado sea una realidad cotidiana”.

Fernández ha tenido palabras de especial agradecimiento para el Grupo Motor, el equipo multidisciplinar encargado de coordinar y ejecutar las acciones del plan. Este grupo está integrado por profesionales sanitarios, técnicos municipales, docentes, asociaciones y representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “gracias al trabajo del Grupo Motor y a la implicación de toda la sociedad, hoy contamos con una estrategia clara para que nuestros vecinos no solo vivan más años, sino que los vivan con la mejor salud posible”.

Durante el acto, la concejal de Salud, María José Viudez, destacó que “este plan nace de la convicción de que la salud es una responsabilidad compartida que empieza en los hogares y en las decisiones diarias de cada ciudadano”.

El evento incluyó una ponencia del Dr. Bernardo Pérez Ramírez, psiquiatra de la Unidad de Salud Mental Comunitaria, quien profundizó en la importancia del equilibrio emocional. Además, se proyectó un vídeo rodado en las calles y espacios deportivos del municipio, donde vecinos de todas las edades muestran hábitos cotidianos de alimentación, deporte e higiene demostrando que la salud se construye con pequeños gestos diarios .

El Plan Local de Salud se articula en torno a los siguientes ejes clave: Hábitos saludables con el fomento de la actividad física y la alimentación equilibrada; Bienestar emocional impulsando la salud mental y detección temprana; Y Trabajo en red con la cooperación constante con asociaciones y profesionales mediante la participación ciudadana.