Obras en la autovía A-7

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que está prevista la realización de obras o trabajos de mantenimiento:

Entre los PPKK 805+500 y 806+300 (T.M. Vícar), en sentido creciente se realizará el cierre del carril derecho.

Las actuaciones se llevarán a cabo, salvo causas de fuerza mayor, desde las 09:30h. del 9 de marzo hasta las 13:00h. del 13 de marzo.

Entre los PPKK 808+600 y 813+600 (T.M. El Ejido), en sentido creciente se realizará circulación alterna.

Las actuaciones se llevarán a cabo, salvo causas de fuerza mayor, del 9 al 19 de marzo en horario de lunes a jueves de 07:00h. a 19:30h. y los viernes de 07:00h. a 13:00h.

Entre los PPKK 824+300 y 825+500 (T.M. El Ejido):

(T.M. El Ejido): En sentido creciente se realizará el cierre de todos los carriles con transfer, salvo causas de fuerza mayor, desde las 03:30h. del 9 de marzo hasta las 13:00h. del 13 de marzo.

En sentido decreciente se realizará el cierre de todos los carriles con transfer, salvo causas de fuerza mayor, desde las 03:30h. del 16 de marzo hasta las 13:00h. del 20 de marzo.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/