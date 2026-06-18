DONTE GROUP y Cáritas renuevan su colaboración, ampliando el acceso a la salud bucodental de personas en situación de vulnerabilidad

DONTE GROUP, primer grupo español de salud bucodental, y Cáritas han renovado su acuerdo de colaboración para continuar impulsando el acceso a la salud bucodental de personas en situación de vulnerabilidad, consolidando así un proyecto que, durante su primer año, ha demostrado un impacto positivo muy significativo en la mejora de la salud oral de las personas atendidas. La renovación del acuerdo, firmada el 16 de junio, da continuidad a una iniciativa que ha superado ampliamente las previsiones fijadas para su primera fase. Durante el lanzamiento de la alianza se contempló atender a alrededor de 30 personas; Sin embargo, durante este primer año de colaboración un total de 65 personas en situación de vulnerabilidad han sido derivadas a las clínicas Vitaldent. Además, los datos reflejan la diversidad de los perfiles atendidos. Los adultos representan cerca del 51% de los beneficiarios, seguidos de los niños (25,5%), mientras que el 15,7% corresponde a jóvenes y el 7,8%, tan sólo a personas jubiladas. Si atendemos a su condición de género, cerca del 63% de las personas atendidas han sido mujeres y el 37% hombres. Tras una primera fase de implementación, el programa entra ahora en una etapa de mayor presencia territorial, manteniéndose las Cáritas inicialmente participantes, Cáritas Diocesana de Madrid -ampliándose también a la Viaria II- y Cáritas Diocesana de Alcalá de Henares, e incorporándose nuevas Cáritas a la red de colaboración: Cáritas Diocesana de Sigüenza-Guadalajara y Cáritas Diocesana de Albacete, reforzando la capilaridad del proyecto y mejorando la capacidad de respuesta asistencial en distintas comunidades. “Desde DONTE GROUP trabajamos diariamente con el objetivo de hacer más accesible la salud bucodental y generar un impacto positivo y sostenido en la sociedad. Esta colaboración con Cáritas nos permite avanzar en esa dirección, integrando junto a nuestra actividad asistencial, la contribución directa a la mejora del bienestar de colectivos en situación de vulnerabilidad”, explicaJavier Martín Ocaña, CEO de DONTE GROUP. Consolidación de un modelo de atención social sanitariaDurante este segundo año, el programa evoluciona hacia un modelo más robusto de gestión, con mejoras en los sistemas de registro, seguimiento de pacientes y coordinación entre entidades, con el objetivo de facilitar la continuidad asistencial y la evaluación del impacto social y sanitario del proyecto. Este enfoque permite avanzar hacia una intervención más estructurada, orientada no solo a la atención puntual, sino también a la mejora sostenida de la salud bucodental de las personas atendidas. En este sentido, Javier Martín Ocaña, CEO de DONTE GROUP, señala que “este segundo año marca un punto de madurez del proyecto. Hemos pasado de una fase de puesta en marcha a un modelo más consolidado, con mayor coordinación entre equipos y una capacidad de respuesta más eficiente. El aprendizaje previo nos permitirá optimizar procesos y reforzar el impacto real de la iniciativa en el día a día de las personas atendidas”. Por su parte, María González Dyne, secretaria general de Cáritas Española, explica que “la continuidad de este acuerdo nos permite seguir acompañando a personas y familias en situación de vulnerabilidad en un ámbito tan esencial como la salud bucodental. La colaboración con DONTE GROUP ha demostrado ser una herramienta eficaz de apoyo social, y esta nueva etapa nos ayudará a reforzar su impacto y alcance territorial”. La renovación de este acuerdo consolida la alianza entre ambas entidades como un ejemplo de colaboración entre el ámbito social y el sector sanitario privado, orientada a reducir barreras de acceso a la salud y mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad. DONTE GROUP y Cáritas reafirman así su compromiso conjunto con un modelo de atención que combina impacto social, calidad asistencial y trabajo en red, con el objetivo de seguir ampliando su alcance en los próximos años.