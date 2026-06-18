La audición de la escuela de música da el pistoletazo de salida a la programación de verano de Benahadux

Macarena González

Durante los meses de junio y julio se van a llevar a cabo numerosas actividades deportivas y de ocio para disfrutar de la temporada estival

El Ayuntamiento de Benahadux ha dado comienzo a la programación de actividades de verano con la Audición de la Escuela de Música, que se llevó a cabo el pasado 15 de junio a las 20:00 horas en el centro cultural del municipio, y que fue el pistoletazo de salida a una amplia oferta de ocio que se desarrollará durante los meses estivales.

Este mes de junio, el programa continúa el día 23 a las 20:00 horas con la celebración de la Noche de San Juan en la Piscina Municipal, donde a partir de las 22:00 horas se podrá disfrutar de la actuación de Dj Lax Sound Music. El 24 de junio, será la apertura oficial de la piscina con entrada gratuita y dará comienzo la Escuela de Verano en el CEIP Padre Manjón.

A final de esa semana, el viernes 26 a las 21:00 horas, el Parque Central acogerá la muestra de las escuelas municipales de baile flamenco, moderno y gimnasia rítmica, un mercadillo artesanal e infantil y la actuación de DJ Cuper. El 27 de junio, se realizará una visita al parque acuático Mariopark, a un precio de 15,50 euros por persona y previa inscripción antes del próximo 25 de junio en el Ayuntamiento.

El mes de julio arrancará el día 1 con el inicio de los cursos de natación a las 10:00 horas, y a las 20:00 horas de los cursos de aquagym. Además, del 3 al 11 de julio se celebrará la semana deportiva, cuyos partidos se anunciarán próximamente. El 4 de julio, será el turno de la procesión de la Virgen del Carmen por las calles del municipio, organizada por la Asociación Juvenil.

La siguiente semana estará enfocada a actividades culturales. El 13 de junio a las 22:00 horas el Parque Central acogerá el acuario teatro ‘¿Quién dijo cuento?’. El 15 de julio, a las 21:00 horas, en el mismo espacio, habrá cuentos de público familiar ‘El patio de mi casa’, con Paula Mandarina, ambos en colaboración con la Diputación Provincial. Además, ese mismo día a las 21:30 horas será la misa en honor a la Virgen del Carmen, en la plaza de su mismo nombre. El 16 de julio, seguirán las actividades a las 22:00 horas con el Show de Alex Navarro.

El 21 y 22 de julio, habrá cine de verano a las 22:00 horas en el Parque Central. El primer día será el turno de la película ‘Padre no hay más que uno 5’, incluida en el circuito de cine bajo las estrellas de la Diputación, mientras que en la segunda sesión se proyectará ‘Futbolísticos 2’ con la colaboración de la Mancomunidad del Bajo Andarax. El 24 de julio, será el concierto de verano de la ACE Benahadux-Bayyana a las 21:00 horas en la plaza del Residencial Azahar. Por último, ese domingo, se realizará una segunda visita al Mariopark a un precio de 15,50 euros por persona y previa inscripción antes del próximo 25 de julio en el Ayuntamiento.

La programación continuará la siguiente semana con el teatro LightHouse Espectáculos ‘fuego’ el día 29 de julio a las 22:00 horas en el Parque Central. Para finalizar el mes, es 31 de julio se celebrará una convivencia de bandas juveniles, que contará con la AUM Benahadux y la Banda de Bédar, quienes visitarán el centro de interpretación, disfrutarán de la piscina y compartirán una audición a las 20:00 horas en el Espacio Cultural Gabriel Morales de Mata.

Relacionado