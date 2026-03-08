Javier Ropero se proclama campeón nacional en la final de la Liga de Cortadores de Jamón celebrada en Almería

El Parque de las Almadrabillas acoge por primera vez la gran final, con los ocho mejores cortadores del país y tres representantes almerienses. El almeriense

Antonio Ortuño, segundo clasificado, participará en la final mundial del Concurso de Cortadores de Jamón.

Almería ha vivido este domingo una jornada gastronómica de primer nivel con la celebración, por primera vez en la ciudad, de la gran final del IX Campeonato Nacional de la Liga de Cortadores de Jamón. El Parque de las Almadrabillas se ha convertido en un escenario único donde los ocho mejores cortadores de España han competido por el título, en un evento que ha reunido a numeroso público y que ha tenido un marcado carácter solidario.

La concejala de Empleo, Comercio e Impulso del Talento del Ayuntamiento de Almería, Ana Trigueros, ha asistido al campeonato junto al diputado de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez, y el presidente de la Liga Nacional de Cortadores de Jamón, Domingo Ponce.

Trigueros ha destacado que “es un orgullo acoger por primera vez esta final en Almería, con tres cortadores locales entre los ocho mejores del país, un reflejo del excelente momento que vive nuestra hostelería y de la calidad de nuestros profesionales y productos”. La edil ha agradecido igualmente la presencia de público animando a los participantes de “una jornada para disfrutar en familia”, acompañada en este caso también de actividades paralelas que se han organizado para todas las edades.

Por su parte, el diputado provincial Carlos Sánchez ha subrayado que la elección de Almería como sede “reconoce el potencial gastronómico y agroalimentario de la provincia”. Además, ha puesto en valor que en la final se hayan utilizado jamones de la marca gourmet Sabores Almería, “productos que representan la excelencia de nuestra industria”. Sánchez ha definido el corte de jamón como “un arte que combina técnica, precisión y respeto por una tradición que forma parte de nuestra identidad”.

El presidente de la Liga Nacional, Domingo Ponce, ha agradecido la acogida de la ciudad y ha señalado que Almería fue elegida “por su presentación, su hospitalidad y, cómo no, por su clima”, destacando la gran respuesta del público.

Un podio muy reñido

Tras más de dos horas de competición y una puntuación muy ajustada, Javier Ropero se ha alzado con el título de campeón nacional. El almeriense Antonio Ortuño ha logrado la segunda posición y representará a España en la final del Campeonato Mundial de Cortadores de Jamón, ya que Ropero contaba con la clasificación previa. El tercer puesto ha sido para Fernando López.

También han participado los cortadores locales Daniel López y Fran Franco, junto a Pilar Alba, Alejandro Guissasola y Pedro Luis Linero.

El evento ha tenido un fin solidario: los beneficios obtenidos por la venta de platos de jamón se destinarán a la Asociación Arenas de Mónsul, centro de rehabilitación infantil especializado en parálisis cerebral.

Actividades previas en el Mercado Central

Como antesala a la final, el sábado se celebró en el Mercado Central una jornada de bienvenida a los cortadores y sus familias, con dos masterclass: una sobre afilado de cuchillos y uso de la chaira, y otra dedicada al corte de jamón impartida por campeones de España. La programación incluyó además una formación para futuros jurados profesionales, la Asamblea General de la Asociación en el Hotel Elba y una cena de gala para cerrar la jornada.