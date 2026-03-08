Inicio / Periodismo Alternativo y de Misterio / Despotismo oriental

Despotismo oriental

Por
No hay comentarios
marzo 8, 2026 9:08 pm

Miski Liu Suria

Cuanto más complejo se vuelve esto, más cerca estamos del final de estos días oscuros.

Despotismo oriental

  • Guiso de orcos
  • Tiranía asiática
  • Control invasivo
  • Principio del miedo
  • Concentración del poder
  • Sistemas de partido único
  • JFK Jr. se ocultó en una isla griega

Se dice que Europa nació el día en el que el ejército ateniense derrotó al persa en la pequeña llanura de Maratón. Si hubiese sido lo contrario, Grecia habría pasado a ser una provincia persa, y se habría frustrado el nacimiento de Occidente. Este argumento no pretende justificar ninguna guerra.

https://www.elcorreogallego.es/opinion/2021/09/04/despotismo-oriental-banalidad-occidental-109558492.html

El despotismo es un conjunto de actitudes y prácticas de quien abusa de su superioridad o poder en el trato con los demás. Un déspota es una persona que trata con dureza a sus subordinados y abusa de su poder o autoridad.

El despotismo oriental es una forma de gobierno en la que una sola persona concentra todo el poder, gobierna sin leyes que lo limiten y mantiene el orden mediante el miedo, según Montesquieu en “El espíritu de las leyes”. Se caracteriza por el poder absoluto y arbitrario del déspota, la ausencia de división de poderes y la obediencia total de los súbditos.

Montesquieu describe el despotismo oriental como un tipo extremo de gobierno en el que se concentra el poder absoluto en una sola persona, sin límites ni contrapesos. Lo presenta como contrapunto al régimen político occidental y como aviso de lo que podría suceder si se debilita la libertad civil.

Según él, en muchos imperios de Asia, el poder era absoluto y arbitrario, y se facilitaba el despotismo por la ausencia de cuerpos intermedios como leyes y parlamentos. Más tarde, se usó este concepto para describir a estados asiáticos centralizados, con un aparato burocrático muy concentrado, pero la matriz histórica del término es la oposición greco‑europea entre un Oriente despótico y un Occidente amante de la libertad.

TEMOR

Montesquieu define el miedo como el principio del despotismo: los súbditos obedecen por temor al castigo, no por respeto a la ley o a la comunidad. En los regímenes orientales, donde están muy ligados la religión y el poder, habla de una doble presión de miedo religioso y terror político.

En este sistema, el déspota acumula todo el poder, sin leyes estables ni reglas fijas: gobierna sin ley y sin norma, según su voluntad y sus caprichos. No existen instituciones que limiten su autoridad ni cuerpos intermedios que puedan mediar entre el príncipe y los súbditos.

Los súbditos son tratados como esclavos o siervos: el modelo clásico es la relación de dominio entre amo y esclavo, proyectado al plano político. Predomina la servidumbre generalizada, la ausencia de libertades civiles y la inseguridad de la propiedad privada, ya que todo depende del arbitrio del gobernante.

EJEMPLOS

Hoy en día se habla de despotismo oriental cuando se describe a estados autoritarios muy centralizados, de larga tradición monárquica y con fuerte control sobre la sociedad. Algunos ejemplos que se han descrito como despotismo oriental son:

  • Corea del Norte, por su monarquía hereditaria, control total del partido, ejército enorme, policía política omnipresente y aislamiento casi completo de la población.
  • China, debido a la centralización extrema del poder en el PCCh, la burocracia estatal gigantesca y el control invasivo sobre la información y las conductas sociales.
  • También se mencionan las monarquías absolutas del Golfo como ejemplos de gobiernos donde se concentra el poder en una familia dinástica, con fuerte control sobre la religión, los medios y la movilidad social.
  • El régimen iraní de los ayatolás difiere del despotismo oriental clásico en su base ideológica moderna y estructura híbrida, aunque ambos comparten rasgos de autoritarismo como el poder centralizado absoluto y la represión.

NOTICIAS DEL RESETEO

  • Un guiso de orcos es una mezcla caótica de cosas, un plato que tiene mala pinta o ingredientes raros, o una comida propia de criaturas monstruosas. Describe comida mala, revuelta o poco apetecible, preparada por cocineros ineptos. Así es la geopolítica.
  • Según Juan O Savin, las operaciones llevan décadas en marcha para acabar con el lado oscuro en todo el mundo. Dice que los mundialistas ya habían puesto en marcha movimientos y operaciones comprometidas que debían ser desmontadas antes de atacar a Irán. En otras palabras, los sombreros blancos, había planeado con antelación todas las consecuencias posibles. Hablamos de décadas de preparación.
  • El asesinato de JFK fue el detonante para que se pusieran en marcha los sombreros blancos. Según Kerry CassidyJFK Jr. está vivo y los sombreros blancos organizaron su falsa muerte para sacarlo del peligro a él, a su esposa y a su hermana desde el principio porque estaban planeando su muerte. Con la ayuda de Onassis, fue escondido en una de sus islas griegas para vivir el resto de sus días.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=265875

ECONOMÍA

ORIENTE MEDIO

EUROPA

ESPAÑA

AMÉRICAS

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Miski Liu Suria

Related Posts

Al rojo vivo
marzo 6, 2026
¿Falta mucho?
marzo 5, 2026
Alerta Amarilla
marzo 4, 2026

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *