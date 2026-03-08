Miski Liu Suria

Se dice que Europa nació el día en el que el ejército ateniense derrotó al persa en la pequeña llanura de Maratón. Si hubiese sido lo contrario, Grecia habría pasado a ser una provincia persa, y se habría frustrado el nacimiento de Occidente. Este argumento no pretende justificar ninguna guerra.

https://www.elcorreogallego.es/opinion/2021/09/04/despotismo-oriental-banalidad-occidental-109558492.html

El despotismo es un conjunto de actitudes y prácticas de quien abusa de su superioridad o poder en el trato con los demás. Un déspota es una persona que trata con dureza a sus subordinados y abusa de su poder o autoridad.

El despotismo oriental es una forma de gobierno en la que una sola persona concentra todo el poder, gobierna sin leyes que lo limiten y mantiene el orden mediante el miedo, según Montesquieu en “El espíritu de las leyes”. Se caracteriza por el poder absoluto y arbitrario del déspota, la ausencia de división de poderes y la obediencia total de los súbditos.

Montesquieu describe el despotismo oriental como un tipo extremo de gobierno en el que se concentra el poder absoluto en una sola persona, sin límites ni contrapesos. Lo presenta como contrapunto al régimen político occidental y como aviso de lo que podría suceder si se debilita la libertad civil.

Según él, en muchos imperios de Asia, el poder era absoluto y arbitrario, y se facilitaba el despotismo por la ausencia de cuerpos intermedios como leyes y parlamentos. Más tarde, se usó este concepto para describir a estados asiáticos centralizados, con un aparato burocrático muy concentrado, pero la matriz histórica del término es la oposición greco‑europea entre un Oriente despótico y un Occidente amante de la libertad.

TEMOR

Montesquieu define el miedo como el principio del despotismo: los súbditos obedecen por temor al castigo, no por respeto a la ley o a la comunidad. En los regímenes orientales, donde están muy ligados la religión y el poder, habla de una doble presión de miedo religioso y terror político.

En este sistema, el déspota acumula todo el poder, sin leyes estables ni reglas fijas: gobierna sin ley y sin norma, según su voluntad y sus caprichos. No existen instituciones que limiten su autoridad ni cuerpos intermedios que puedan mediar entre el príncipe y los súbditos.

Los súbditos son tratados como esclavos o siervos: el modelo clásico es la relación de dominio entre amo y esclavo, proyectado al plano político. Predomina la servidumbre generalizada, la ausencia de libertades civiles y la inseguridad de la propiedad privada, ya que todo depende del arbitrio del gobernante.

EJEMPLOS

Hoy en día se habla de despotismo oriental cuando se describe a estados autoritarios muy centralizados, de larga tradición monárquica y con fuerte control sobre la sociedad. Algunos ejemplos que se han descrito como despotismo oriental son:

Corea del Norte , por su monarquía hereditaria, control total del partido, ejército enorme, policía política omnipresente y aislamiento casi completo de la población.

, por su monarquía hereditaria, control total del partido, ejército enorme, policía política omnipresente y aislamiento casi completo de la población. China , debido a la centralización extrema del poder en el PCCh, la burocracia estatal gigantesca y el control invasivo sobre la información y las conductas sociales.

, debido a la centralización extrema del poder en el PCCh, la burocracia estatal gigantesca y el control invasivo sobre la información y las conductas sociales. También se mencionan las monarquías absolutas del Golfo como ejemplos de gobiernos donde se concentra el poder en una familia dinástica, con fuerte control sobre la religión, los medios y la movilidad social.

como ejemplos de gobiernos donde se concentra el poder en una familia dinástica, con fuerte control sobre la religión, los medios y la movilidad social. El régimen iraní de los ayatolás difiere del despotismo oriental clásico en su base ideológica moderna y estructura híbrida, aunque ambos comparten rasgos de autoritarismo como el poder centralizado absoluto y la represión.

NOTICIAS DEL RESETEO

Un guiso de orcos es una mezcla caótica de cosas, un plato que tiene mala pinta o ingredientes raros, o una comida propia de criaturas monstruosas. Describe comida mala, revuelta o poco apetecible, preparada por cocineros ineptos. Así es la geopolítica.

es una mezcla caótica de cosas, un plato que tiene mala pinta o ingredientes raros, o una comida propia de criaturas monstruosas. Describe comida mala, revuelta o poco apetecible, preparada por cocineros ineptos. Así es la geopolítica. Según Juan O Savin , las operaciones llevan décadas en marcha para acabar con el lado oscuro en todo el mundo. Dice que los mundialistas ya habían puesto en marcha movimientos y operaciones comprometidas que debían ser desmontadas antes de atacar a Irán . En otras palabras, los sombreros blancos, había planeado con antelación todas las consecuencias posibles. Hablamos de décadas de preparación.

, las operaciones llevan décadas en marcha para acabar con el lado oscuro en todo el mundo. Dice que los mundialistas ya habían puesto en marcha movimientos y operaciones comprometidas que debían ser desmontadas antes de atacar a . En otras palabras, los sombreros blancos, había planeado con antelación todas las consecuencias posibles. Hablamos de décadas de preparación. El asesinato de JFK fue el detonante para que se pusieran en marcha los sombreros blancos. Según Kerry Cassidy, JFK Jr. está vivo y los sombreros blancos organizaron su falsa muerte para sacarlo del peligro a él, a su esposa y a su hermana desde el principio porque estaban planeando su muerte. Con la ayuda de Onassis, fue escondido en una de sus islas griegas para vivir el resto de sus días.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=265875

ECONOMÍA

El Dow Jones vive su peor semana desde abril, y el petróleo alcanza casi los 150 dólares.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/06/economia/dow-jones-petroleo-empleo-eeuu-trax

alcanza casi los 150 dólares.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/06/economia/dow-jones-petroleo-empleo-eeuu-trax Emiratos está a punto de congelar miles de millones de dólares en activos iraníes tras un ataque contra ellos.https://dinarchronicles.com/2026/03/06/massive-pivot-coffee-with-markz-and-mr-cottrell-intel-stream-highlights-3-6-25/

está a punto de congelar miles de millones de dólares en activos tras un ataque contra ellos.https://dinarchronicles.com/2026/03/06/massive-pivot-coffee-with-markz-and-mr-cottrell-intel-stream-highlights-3-6-25/ El conflicto de Irán altera el flujo mundial del petróleo, poniendo a prueba la seguridad energética de los BRICS. Un aumento repentino del precio mundial de la energía, impulsado por tensiones geopolíticas, aumenta los riesgos de inflación y la volatilidad del mercado financiero, lo que podría retrasar los recortes de tasas de los bancos centrales y remodelar el sistema financiero mundial.https://dinarchronicles.com/2026/03/06/fri-am-pm-seeds-of-wisdom-news-updates-3-6-26/

ORIENTE MEDIO

EEUU destruye a un porta-drones iraní no tripulado en el estrecho de Ormuz .https://es.euronews.com/2026/03/07/eeuu-destruye-un-portaaviones-no-tripulado-irani-en-el-estrecho-de-ormuz

no tripulado en el estrecho de .https://es.euronews.com/2026/03/07/eeuu-destruye-un-portaaviones-no-tripulado-irani-en-el-estrecho-de-ormuz Irán afirma haber atacado a un petrolero estadounidense.https://esrt.press/actualidad/591380-iran-afirma-haber-atacado-petrolero-estadounidense

afirma haber atacado a un petrolero estadounidense.https://esrt.press/actualidad/591380-iran-afirma-haber-atacado-petrolero-estadounidense Irán dice que dejará de atacar a países vecinos y avisa que no se rendirá.https://efe.com/mundo/2026-03-07/pezeshkian-iran-eeuu-guerra/

dice que dejará de atacar a países vecinos y avisa que no se rendirá.https://efe.com/mundo/2026-03-07/pezeshkian-iran-eeuu-guerra/ Ataques aéreos golpean a los vecinos del golfo tras la disculpa del presidente iraní.https://cnnespanol.cnn.com/mundo/live-news/eeuu-israel-iran-guerra-ataques-medio-oriente-en-vivo-trax

Trump sobre el ataque contra una escuela iraní: «Creemos que lo hizo Irán «.https://esrt.press/actualidad/591448-trump-ataque-escuela-irani-creemos-hizo-iran

sobre el ataque contra una escuela iraní: «Creemos que lo hizo «.https://esrt.press/actualidad/591448-trump-ataque-escuela-irani-creemos-hizo-iran La crisis del petróleo golpea a Asia con su mayor desplome bursátil.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13811012/03/26/la-crisis-del-petroleo-golpea-a-asia-con-su-mayor-desplome-bursatil-desde-el-covid19.html

EUROPA

El BCE avisa que el 80% de la banca depende de Microsoft.https://www.expansion.com/empresas/banca/2026/03/06/69aa161d468aeb4b568b4582.html

Francia no se implicará en esta guerra contra Irán .https://efe.com/mundo/2026-03-06/francia-no-vinculacion-guerra-iran/

no se implicará en esta guerra contra .https://efe.com/mundo/2026-03-06/francia-no-vinculacion-guerra-iran/ Histórico vuelco laboral en Europa: el Reino Unido supera a Italia en desempleo.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13810924/03/26/historico-vuelco-laboral-en-europa-reino-unido-supera-a-italia-en-desempleo.html

supera a en desempleo.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13810924/03/26/historico-vuelco-laboral-en-europa-reino-unido-supera-a-italia-en-desempleo.html Jóvenes en Níger lanzan una campaña por la soberanía nacional ante Francia .https://www.hispantv.com/noticias/africa/640837/jovenes-niger-campana-soberania-nacional-francia

lanzan una campaña por la soberanía nacional ante .https://www.hispantv.com/noticias/africa/640837/jovenes-niger-campana-soberania-nacional-francia Grecia despliega misiles Patriot y cazas F-16 como escudo para Bulgaria .https://es.euronews.com/2026/03/06/grecia-refuerza-defensa-norte-escudo-para-bulgaria

despliega misiles Patriot y cazas F-16 como escudo para .https://es.euronews.com/2026/03/06/grecia-refuerza-defensa-norte-escudo-para-bulgaria La Otan reafirma sus defensas ante los misiles balísticos tras derribar uno de Irán dirigido contra Turquía .https://efe.com/mundo/otan-reafirma-defensas-misiles-balisticos/

dirigido contra .https://efe.com/mundo/otan-reafirma-defensas-misiles-balisticos/ Europol alerta de un mayor riesgo de terrorismo en la UE por el conflicto.https://efe.com/euro-efe/2026-03-05/europol-alerta-mayor-riesgo-terrorismo-ue-por-conflicto-oriente-medio/

El precio del petróleo y del gas se dispara en Europa.https://noticiaslatam.lat/20260306/europa-se-tambalea-precios-del-petroleo-y-del-gas-se-disparan-en-plena-crisis-de-oriente-medio-1172160980.html

Bruselas ve manejable el impacto energético del conflicto y descarta riesgos de suministro.https://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-bruselas-ve-manejable-impacto-energetico-conflicto-oriente-medio-descarta-riesgos-suministro-20260306073429.html

ve manejable el impacto energético del conflicto y descarta riesgos de suministro.https://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-bruselas-ve-manejable-impacto-energetico-conflicto-oriente-medio-descarta-riesgos-suministro-20260306073429.html Suecia advierte a Bruselas de que la política energética de la UE puede provocar precios irrazonables.https://www.europapress.es/eseuropa/noticia-bruselas-suecia-advierte-bruselas-politica-energetica-ue-puede-provocar-precios-irrazonables-20260306180035.html

advierte a de que la política energética de la UE puede provocar precios irrazonables.https://www.europapress.es/eseuropa/noticia-bruselas-suecia-advierte-bruselas-politica-energetica-ue-puede-provocar-precios-irrazonables-20260306180035.html Ucrania acusa a Hungría de confiscar un convoy bancario que transportaba oro y dinero en efectivo.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/06/ucrania-acusa-hungria-de-confiscar-un-convoy-bancario-oro-dinero-personal

ESPAÑA

Llegaron otros 229 españoles de los cuatro mil evacuados de Oriente Medio en un vuelo militar desde Omán .https://www.europapress.es/eseuropa/noticia-ue-llegan-otros-229-espanoles-4000-evacuados-oriente-proximo-vuelo-militar-oman-20260306211035.html

.https://www.europapress.es/eseuropa/noticia-ue-llegan-otros-229-espanoles-4000-evacuados-oriente-proximo-vuelo-militar-oman-20260306211035.html El Ibex perdió un 7% en la primera semana de guerra en Irán .https://www.expansion.com/mercados/cronica-bolsa/2026/03/06/69aa7a52468aebd7348b4574.html

.https://www.expansion.com/mercados/cronica-bolsa/2026/03/06/69aa7a52468aebd7348b4574.html La amenaza de Trump sobre España es imposible de ejecutar y contraproducente para EEUU, según analistas.https://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-amenaza-trump-espana-imposible-ejecutar-contraproducente-eeuu-analistas-20260306130634.html

sobre es imposible de ejecutar y contraproducente para EEUU, según analistas.https://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-amenaza-trump-espana-imposible-ejecutar-contraproducente-eeuu-analistas-20260306130634.html España podría necesitar gas de EEUU o de Nigeria para suplir el cerrojazo ruso .https://www.eleconomista.es/energia/noticias/13809813/03/26/espana-podria-necesitar-gas-de-estados-unidos-o-nigeria-para-suplir-el-cerrojazo-ruso.html

podría necesitar de EEUU o de para suplir el cerrojazo .https://www.eleconomista.es/energia/noticias/13809813/03/26/espana-podria-necesitar-gas-de-estados-unidos-o-nigeria-para-suplir-el-cerrojazo-ruso.html Ayuso viajó a EEUU en busca de inversores para Madrid en plena crisis diplomática.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13811592/03/26/ayuso-viaja-a-eeuu-en-busca-de-inversores-para-madrid-en-plena-crisis-diplomatica-de-sanchez-y-trump.html

viajó a EEUU en busca de inversores para en plena crisis diplomática.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13811592/03/26/ayuso-viaja-a-eeuu-en-busca-de-inversores-para-madrid-en-plena-crisis-diplomatica-de-sanchez-y-trump.html Portugal apunta a una conexión de alta velocidad entre Madrid y Lisboa .https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/13811563/03/26/portugal-apunta-a-una-conexion-de-alta-velocidad-entre-madrid-y-lisboa-en-2034.html

apunta a una conexión de alta velocidad entre y .https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/13811563/03/26/portugal-apunta-a-una-conexion-de-alta-velocidad-entre-madrid-y-lisboa-en-2034.html Hacienda usa la IA para controlar a los ciudadanos mientras hacen la renta.https://www.eleconomista.es/legal/noticias/13809713/03/26/hacienda-usa-la-ia-para-controlar-a-los-ciudadanos-mientras-hacen-la-renta.html

Ortega Smith ,expulsado por sus críticas a Abascal y a su ejecutiva.https://www.europapress.es/nacional/noticia-ortega-smith-fundador-vox-afiliado-numero-ser-expulsado-criticas-abascal-ejecutiva-20260306143113.html

,expulsado por sus críticas a y a su ejecutiva.https://www.europapress.es/nacional/noticia-ortega-smith-fundador-vox-afiliado-numero-ser-expulsado-criticas-abascal-ejecutiva-20260306143113.html Los del Río lamentan que Donald Trump use ‘La Macarena’ en un vídeo que muestra ataques contra Irán : «La canción es para alegrar la vida».http://eleconomista.es/informalia/famosos/noticias/13810744/03/26/los-del-rio-lamentan-que-donald-trump-use-la-macarena-en-un-video-que-muestra-ataques-contra-iran-la-cancion-es-para-alegrar-la-vida.html

use ‘La Macarena’ en un vídeo que muestra ataques contra : «La canción es para alegrar la vida».http://eleconomista.es/informalia/famosos/noticias/13810744/03/26/los-del-rio-lamentan-que-donald-trump-use-la-macarena-en-un-video-que-muestra-ataques-contra-iran-la-cancion-es-para-alegrar-la-vida.html Juan Carlos I posa en Abu Dabi con Froilán y confirma que no viene a las regatas por la guerra de Irán.https://www.eleconomista.es/informalia/casas-reales/noticias/13812223/03/26/juan-carlos-i-posa-en-abu-dabi-con-froilan-y-confirma-que-no-viene-a-las-regatas-por-la-guerra-de-iran.html

AMÉRICAS

EEUU alivia parcialmente las sanciones sobre el oro de Venezuela .https://esrt.press/actualidad/591242-eeuu-aliviar-sanciones-oro-venezuela

de .https://esrt.press/actualidad/591242-eeuu-aliviar-sanciones-oro-venezuela EEUU y Ecuador lanzan operaciones militares conjuntas contra los cárteles.https://www.naturalnews.com/2026-03-05-us-ecuador-joint-military-ops-narco-terrorist-cartels.html

lanzan operaciones militares conjuntas contra los cárteles.https://www.naturalnews.com/2026-03-05-us-ecuador-joint-military-ops-narco-terrorist-cartels.html Trump anuncia una nueva coalición contra los cárteles.https://efe.com/mundo/2026-03-07/cumbre-trump-presidentes-latinoamericanos-derechas-miami/

anuncia una nueva coalición contra los cárteles.https://efe.com/mundo/2026-03-07/cumbre-trump-presidentes-latinoamericanos-derechas-miami/ Cuba anunció el cierre de su embajada en Ecuador .https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/06/latinoamerica/cuba-cierra-embajada-ecuador-tensiones-orix

anunció el cierre de su embajada en .https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/06/latinoamerica/cuba-cierra-embajada-ecuador-tensiones-orix Cuba sufrió su peor apagón desde que comenzó la crisis del combustible.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/05/latinoamerica/video/cuba-apagon-4-marzo-crisis-combustible

sufrió su peor desde que comenzó la crisis del combustible.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/05/latinoamerica/video/cuba-apagon-4-marzo-crisis-combustible Crisis por la ruptura de un gasoducto en Perú .https://noticiaslatam.lat/20260307/crisis-por-ruptura-de-un-gasoducto-en-peru-muestra-que-el-pais-debe-buscar-la-seguridad-energetica-1172215850.html

.https://noticiaslatam.lat/20260307/crisis-por-ruptura-de-un-gasoducto-en-peru-muestra-que-el-pais-debe-buscar-la-seguridad-energetica-1172215850.html Perú suspende las exportaciones de gas ante una emergencia energética.https://noticiaslatam.lat/20260306/1172193706.html

suspende las exportaciones de ante una emergencia energética.https://noticiaslatam.lat/20260306/1172193706.html Perú no va a la cumbre de Trump , pero cada vez hace más equilibrio entre China y EEUU.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/05/latinoamerica/peru-delicado-balance-potencias-estados-unidos-china-orix

no va a la cumbre de , pero cada vez hace más equilibrio entre y EEUU.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/05/latinoamerica/peru-delicado-balance-potencias-estados-unidos-china-orix Bolivia recibirá $500 millones del BID para reforzar su sistema de protección social.https://noticiaslatam.lat/20260306/bolivia-recibira-500-millones-del-bid-para-reforzar-su-sistema-de-proteccion-social-1172161540.html

recibirá $500 millones del BID para reforzar su sistema de protección social.https://noticiaslatam.lat/20260306/bolivia-recibira-500-millones-del-bid-para-reforzar-su-sistema-de-proteccion-social-1172161540.html Escala la tensión entre Chile y EEUU por sanciones a funcionarios.https://www.hispantv.com/noticias/chile/641235/tension-chile-eeuu-sancio-funcionariosnes

y EEUU por sanciones a funcionarios.https://www.hispantv.com/noticias/chile/641235/tension-chile-eeuu-sancio-funcionariosnes La soja , un producto clave que acerca a Argentina a China pese al alineamiento con EE.UU.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/06/argentina/video/argentina-china-soja-eeuu-redaccion-buenos-aires-tv

, un producto clave que acerca a a pese al alineamiento con EE.UU.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/06/argentina/video/argentina-china-soja-eeuu-redaccion-buenos-aires-tv Archivos de Epstein mencionan a Macri en documentos oficiales.https://www.hispantv.com/noticias/argentina/641434/archivo-epstein-marcri

