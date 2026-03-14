La Casa del Cine acometerá la adecuación del jardín y zona exterior con una subvención de la Fundación Unicaja

El objetivo es hacer un ecosistema activo, revalorizar el espacio como recurso turístico y fomentar la implicación ciudadana en su conservación y desarrollo

El jardín de la Casa del Cine es un entorno con gran potencial educativo, ecológico y turístico gracias a una vegetación diversa, caminos bien definidos y estructuras arquitectónicas de estilo clásico, argumentos más que suficientes como para convertirse en un ejemplo de sostenibilidad urbana y divulgación medioambiental.

Con este objetivo, en el marco del convenio que el Ayuntamiento de Almería tiene con la Fundación Unicaja, se va a proceder a su adecuación y mejora para, con una inversión de algo más de 3.000 euros, hacer de él un ecosistema activo; proporcionar información sobre la flora y su historia; revalorizar el espacio como recurso turístico y fomentar la implicación en su conservación.

Gracias a una subvención de la Fundación Unicaja se realizarán distintas actuaciones. Por un lado, la instalación de placas identificativas en árboles y plantas, con el nombre común, nombre científico, origen y usos culturales. También se instalarán pequeños puntos de agua y comederos para aves y habrá cajas nido diseñadas con materiales naturales y ubicadas estratégicamente.

Este jardín no solo forma parte del entorno paisajístico de la Casa del Cine, sino que puede ser un espacio de conexión con la naturaleza, en coherencia con la función cultural y educativa del lugar. La incorporación de estos elementos enriquecerá la experiencia del visitante y ampliará el perfil del público interesado: desde escolares hasta turistas especializados en naturaleza y patrimonio.

El Proyecto de Adecuación del Jardín de la Casa del Cine cuenta con la colaboración de diversas entidades, coordinadas por AC LaOficina, que aportan su experiencia y recursos para garantizar el éxito de la iniciativa. Los colaboradores del proyecto son ‘CECOUAL’ (Pabellón de Historia Natural de la Universidad de Almería; la Fundación Unicaja Almería y las áreas de Zonas Verdes y de Promoción de la Ciudad del propio Ayuntamiento de Almería.

El concejal de Promoción de la Ciudad, responsable de la Red Municipal de Museos, Joaquín Pérez de la Blanca, ha indicado que “de la mano de Unicaja vamos a poner en valor una zona de jardín tan importante como es esta de la Casa del Cine, donde se vienen celebrando multitud de actividades tanto en verano como en invierno”. Además, ha argumentado el edil, “servirá para impulsar el espacio como recurso turístico”.