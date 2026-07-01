La oficina principal de Correos de Huelva acoge una exposición dedicada al poeta José Manuel de Lara

La muestra rinde homenaje a la trayectoria literaria de este autor, nacido en Motril (Granada) y estrechamente vinculado a Huelva, y reúne documentos y piezas relacionadas con su obra

La iniciativa incluye la puesta en circulación de un sello personalizado con la imagen del poeta

La oficina principal de Correos de Huelva, situada en la Avenida de Italia nº 10, acoge una exposición dedicada al poeta José Manuel de Lara, figura destacada del panorama literario vinculado a la ciudad.

La muestra, inaugurada en la propia oficina postal, podrá visitarse hasta el 31 de julio y reúne una selección de documentos, correspondencia y material relacionado con la trayectoria del autor, incluyendo intercambios con reconocidos poetas españoles.

Esta iniciativa se complementa con la presentación de un sello personalizado de tarifa A con la imagen de José Manuel de Lara, realizada por el pintor Juan Manuel Seisdedos, como homenaje a su legado cultural. El sello ha sido creado a través de TUSELLO , el producto de Correos que permite transformar imágenes en sellos con todos los signos identificativos oficiales.

José Manuel de Lara, nacido en Motril (Granada) en 1929 y vinculado a Huelva, donde residió desde 1944 hasta su fallecimiento en 2025, desarrolló una extensa trayectoria literaria reconocida tanto en España como en Iberoamérica. Su obra poética, definida por su sensibilidad y musicalidad, fue destacada por autores como Gerardo Diego y recogida en numerosas publicaciones y antologías.

A lo largo de su carrera, recibió diversos reconocimientos, como el Premio Pedro de Mendoza de Buenos Aires, el Premio “Carabela” de Puerto Rico o el Premio “Ciudad de Huelva”. Asimismo, formó parte de distintas academias culturales y fue impulsor de proyectos literarios como los grupos poéticos “La Rueda” y “Celacanto” o la revista “La Niña”.

El reconocimiento institucional a su figura incluyó también la dedicatoria de una calle en Huelva, su nombramiento como Hijo Adoptivo de la ciudad y la instalación de elementos conmemorativos en espacios públicos.

Con esta exposición, Correos refuerza su compromiso con la divulgación cultural mediante la cesión de sus espacios para la celebración de iniciativas abiertas a la ciudadanía.

La oficina principal de Huelva se convierte así de nuevo en un espacio cercano que combina la promoción de actividades culturales con la prestación de servicios como envíos nacionales e internacionales y venta de embalajes, así como la gestión de trámites con la DGT, el envío de documentación mediante ORVE, el pago de tributos a través de Correos Pay y la comercialización de seguros AXA y loterías de Cruz Roja y ONCE.

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