La Junta de Gobierno Local aprueba la licitación de las obras de mejora integral de los Refugios de la Guerra Civil con una inversión de 382.800 euros

El proyecto, impulsado por las áreas de Urbanismo y Turismo, permitirá modernizar las instalaciones, reforzar la seguridad y mejorar la accesibilidad de uno de los espacios museísticos más importantes y visitados de la ciudad

El modificado incluye nuevas salidas de emergencia a través de los quioscos de las plazas Urrutia y Marqués de Heredia para reforzar la evacuación de los Refugios

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería ha aprobado el expediente de contratación de las obras correspondientes al proyecto modificado para la adecuación de instalaciones y mejora integral de los Refugios de la Guerra Civil Española, actuación ahora en licitación con un presupuesto base de 382.800,04 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Se trata de una actuación impulsada de forma coordinada por el Área de Urbanismo y la Concejalía de Turismo, que da continuidad al trabajo conjunto desarrollado durante la remodelación del Paseo de Almería con el objetivo de modernizar este espacio patrimonial y turístico, reforzar su seguridad y garantizar unas instalaciones adaptadas a las necesidades actuales.

El objeto del proyecto es la adecuación de las instalaciones existentes para acometer una mejora integral de los Refugios de la Guerra Civil Española y asegurar su correcta utilización pública, garantizando la seguridad de las personas que los visitan y mejorando las condiciones de conservación de este singular conjunto patrimonial.

Uno de los ejes fundamentales de la intervención se centra en la mejora de las condiciones de evacuación del recinto. Para ello, el proyecto incorpora una redefinición integral de los recorridos y salidas de emergencia, habilitando nuevos itinerarios de evacuación que incrementarán las garantías de seguridad para el uso público de las instalaciones.

En este sentido, se prevé la creación de una nueva vía de evacuación integrada en la remodelación del Paseo de Almería, a través de la plaza del Educador, actuación que podrá ahora ejecutarse completado el traslado del centro de transformación actualmente existente en ese ámbito.

Salidas a través de los quioscos

Del mismo modo, el proyecto contempla la habilitación también como salidas de emergencia los quioscos de las Plazas Marqués de Heredia y Urrutia, mejorando significativamente la capacidad de evacuación del conjunto. Recupera así en parte también el Ayuntamiento el objeto prinicipal del diseño de estos elementos, anunciada y prevista también su rehabilitación a través del área de Urbanismo.

Además de estas actuaciones, el proyecto modificado incorpora las determinaciones técnicas necesarias para adaptar el recinto a la normativa vigente mediante la renovación integral de las instalaciones de ventilación, alumbrado, protección contra incendios, comunicaciones, megafonía de emergencia y red wifi, así como diversas actuaciones de reparación y mejora en distintos puntos del recorrido museístico.

Esta planificación coordinada entre Urbanismo y Turismo ha permitido compatibilizar las necesidades técnicas de los Refugios con las obras de remodelación del Paseo de Almería, integrando las nuevas infraestructuras y minimizando el impacto sobre el entorno urbano, al tiempo que se garantiza una mejor experiencia para los visitantes y un mayor nivel de seguridad.

La concejal de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, ha destacado que «la aprobación de este expediente supone un paso decisivo para seguir avanzando en la conservación y puesta en valor de uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de Almería».

Por su parte, el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha subrayado que «esta actuación demuestra la coordinación entre ambas áreas municipales para seguir mejorando uno de los principales recursos turísticos de la ciudad, incorporando instalaciones más modernas y reforzando la seguridad de un espacio que recibe miles de visitantes cada año».

Con la aprobación del expediente de contratación se inicia ahora el procedimiento de licitación de unas obras que permitirán consolidar los Refugios de la Guerra Civil Española como uno de los principales atractivos culturales y turísticos de la capital, mejorando sus condiciones de uso, conservación, accesibilidad y seguridad para seguir ofreciendo una experiencia de máxima calidad.

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