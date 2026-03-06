La alcaldesa traslada el “compromiso municipal de seguir mejorando un servicio vital” como los Bomberos

María del Mar Vázquez recuerda, durante la celebración del Patrón San Juan de Dios, la próxima incorporación de una autoescalera con brazo articulado de 32 metros

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha trasladado a los Bomberos de Almería “el compromiso municipal de seguir trabajando para dotaros de los mejores medios y recursos” al tiempo que les ha agradecido su “compromiso con la sociedad desde el respeto y la humanidad, siendo siempre una referencia de seguridad y orgullo como hemos podido comprobar toda la ciudad en las últimas semanas durante el tren de borrascas que hemos sufrido”.

Así se lo ha manifestado este viernes en el acto institucional celebrado en el Parque de Bomberos de Almería con motivo de la celebración de su Patrón, San Juan de Dios. Una celebración que, junto a la alcaldesa, han presidido la concejala de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias, María del Mar García Lorca, y el coordinador de la Jefatura Técnica Organizativa de los Bomberos de Almería, David Usero.

En su intervención, en la que Vázquez ha alabado “la extraordinaria labor y el compromiso inquebrantable que mantiene cada uno de los bomberos con los almerienses, garantizando su seguridad en todo momento”, la alcaldesa también ha enumerado algunas de las acciones llevadas a cabo en los últimos meses para mejorar las condiciones laborales “de un colectivo esencial”.

Así, a las inversiones superiores a los 700.000 euros realizadas en 2025 para remodelar el gimnasio, asfaltar el entorno del parque, mejorar los vestuarios y la sala de comunicación, y sustitución de las calderas con un sistema de mayor eficiencia, la regidora ha recordado la inversión comprometida de 2 millones de euros para este 2026 para la adquisición de una nueva autobomba nodriza, material técnico y ropa de protección, además de la adquisición de vehículos ligeros y una autoescalera con brazo articulado de 32 metros.

A ello se le añade la incorporación de 19 bomberos, consolidando una plantilla cercana a los 100 profesionales y la implementación del solape de 15 minutos “para mejorar el relevo de guardia”, la licitación, por más de 350.000 euros, de contratos para equipos de protección individual (EPIs) y un sistema integral para la gestión de avisos y geoposicionamiento en tiempo real, así como la creación de Brigadas de Especialización en Incendios, Accidentes de Tráfico, Terremotos, Inundaciones y Rescate en Altura.

Durante el acto, la alcaldesa ha hecho entrega de reconocimientos a la promoción que cumple 25 años de servicio así como a los bomberos que participaron en el dispositivo de intervención desplegado por la DANA de Valencia.

Por su parte, el coordinador de la Jefatura Técnica Organizativa de los Bomberos de Almería, David Usero, ha asegurado que “ser bombero no es únicamente un trabajo, sino que es una vocación que exige preparación constante, sacrificio y disponibilidad permanente. Significa estar cuando otros no pueden, entrar cuando otros salen y asumir riesgos para que la ciudadanía pueda sentirse segura”.

Igualmente, ha enumerado alguna de las 1.169 intervenciones “de toda índole” que han realizado los Bomberos de Almería en el último año, entre las que se encuentran incendios en viviendas y locales comerciales, en contenedores, vegetación o vehículos, rescates en accidentes de tráfico, asistencias técnicas, rescates de animales o intervenciones por inundaciones, preventivas y de apoyo en eventos.

“Cada una de esas salidas supone preparación, coordinación y una respuesta inmediata, muchas veces en situaciones de riesgo, pero siempre con un único objetivo: proteger y salvar vidas”, ha concluido Usero.