CSIF reclama la presencia de un logopeda en cada centro de salud

· El sindicato critica la carencia de estos profesionales en el sistema sanitario público, un problema especialmente acuciante en la Atención Primaria

· Lamenta también la falta de transparencia en la contratación de una categoría que cuenta con Bolsa de Empleo desde hace menos de un año

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, primera fuerza sindical multiprofesional en la Mesa Sectorial del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha reclamado la presencia de un logopeda en cada centro de salud de Andalucía.

Con motivo de la celebración este viernes del Día Europeo de la Logopedia, el sector de Sanidad de CSIF ha señalado que “es necesario apostar por esta especialidad en un contexto marcado por el envejecimiento poblacional, el aumento de patologías neurológicas, los trastornos del neurodesarrollo y las secuelas funcionales derivadas de múltiples procesos clínicos”.

La Central Sindical ha recordado que los y las logopedas “son fundamentales” para poder garantizar la recuperación funcional, la continuidad asistencial y la calidad de vida de la ciudadanía andaluza. En este sentido, el sector de Sanidad ha explicado que “se trata de profesionales cuyas intervenciones son muy relevantes a lo largo de todo el ciclo de la vida, desde las primeras etapas hasta las fases finales en la prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la voz, la audición y la deglución”. Por ello, el sindicato demanda la existencia de al menos un profesional de la Logopedia en cada centro de salud a fin de paliar esta carencia histórica.

CSIF lleva años mostrando su apoyo a un colectivo que ha sido históricamente maltratado desde la Administración Pública. “Hasta finales de mayo de 2025 no comenzó a funcionar la Bolsa de Empleo de Logopedia en el SAS”, ha remarcado CSIF. “Valoramos ese primer paso, pero queremos dejar claro que estamos muy lejos de los mínimos niveles de cobertura que la población merece, pues la presencia de logopedas en el sistema continúa siendo muy escasa y, a todas luces, insuficiente en lo que a la dotación de plantillas y la accesibilidad a la prestación dentro del sistema público se refiere”, ha agregado.

Las principales carencias del sistema en cuanto a la Logopedia siguen estando en la Atención Primaria. Tanto es así que, en una situación inimaginable en la inmensa mayoría de categorías, no existe contratación de logopedas a través de los distritos sanitarios, sino que la misma se lleva a cabo desde los centros hospitalarios. Esto es así porque, a día de hoy, las personas aspirantes a trabajar en la sanidad andaluza en esta categoría ni siquiera pueden solicitar hacerlo en centros de salud a través de la Ventanilla Electrónica del Candidato (VEC) del SAS.

“Desde CSIF llevamos tiempo reclamando acabar con esa anomalía, pero de momento la Administración sigue sin resolver un problema que no puede dilatarse más en el tiempo”, ha lamentado Girela. En esa misma línea, el dirigente sindical ha criticado la “falta de transparencia” en la contratación, pues “actualmente la página web del SAS no actualiza en tiempo y forma los últimos contratos ofertados en esta categoría, generando incertidumbre entre las personas candidatas a acceder a trabajar en el sistema sanitario público”, ha concluido.

Finalmente, en este 6 de marzo, CSIF ha reclamado también un redimensionamiento general de la plantilla de Logopedas, también a nivel hospitalario, a fin de garantizar tiempos de atención adecuados y reducir las listas de espera, así como la integración efectiva de estos profesionales en los equipos multidisciplinares, especialmente en áreas como atención temprana, rehabilitación, neurología, oncología y cuidados sociosanitarios.