El Ayuntamiento destina más de un millón de euros para mejorar los accesos a la Alcazaba dentro del PAI ‘Almería Ciudad Abierta’

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, presenta este proyecto que, con un plazo de ejecución de siete meses, mejorará el acceso sur al Conjunto Monumental entre la calle Ramón Castilla Pérez y el Mesón Gitano

La actuación, incluida en el Plan de Actuación Integrado ‘Almería Ciudad Abierta y de Encuentro 2030’, transformará el acceso sur al monumento para hacerlo más accesible, seguro y atractivo

La alcaldesa de Almería ha presentado hoy, acompañada por las concejalas de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera; y de Presidencia, Planificación y Proyectos Europeos, Amalia Martín; y la arquitecta Laila Guerrero, el primero de los proyectos incluidos en los Planes de Actuación Integrados (PAI) que desarrollará el Ayuntamiento de Almería en el marco de la estrategia ‘Almería Ciudad Abierta y de Encuentro 2030’.

Se trata de la adecuación y mejora de los accesos a la Alcazaba, una actuación que cuenta con una inversión superior a los 1,1 millones de euros y cuya licitación se producirá de forma inminente, como así ha anunciado la alcaldesa. La intervención está cofinanciada en un 85 por ciento por fondos europeos EDIL-FEDER y dispone de un plazo de ejecución previsto de siete meses.

Durante su intervención, Vázquez ha destacado la importancia de este proyecto dentro de la estrategia municipal de recuperación y puesta en valor del Casco Histórico, subrayando que la Alcazaba constituye “un elemento fundamental de la identidad de Almería” y uno de los principales referentes patrimoniales de Andalucía y España.

En este sentido, ha recordado las importantes actuaciones desarrolladas en los últimos años en el entorno del conjunto monumental, entre ellas los Jardines Mediterráneos de La Hoya, el Centro de Interpretación del Barrio Andalusí, la remodelación de Plaza Vieja, la rehabilitación de las Casas Consistoriales, la recuperación ambiental del Cerro de San Cristóbal y los trabajos de restauración ejecutados en la propia Alcazaba.

La alcaldesa ha explicado que esta nueva actuación se integra en el Plan de Actuación Integrado ‘Almería Ciudad Abierta y de Encuentro 2030’, una estrategia que movilizará más de 14 millones de euros hasta 2029 con el objetivo de avanzar en la regeneración urbana, la sostenibilidad, la mejora de la calidad de vida y la valorización del patrimonio histórico como motor de cohesión social y desarrollo económico.

El proyecto tiene como principal objetivo mejorar la experiencia de acceso al monumento, haciendo el recorrido más cómodo, seguro y atractivo tanto para residentes como para visitantes. Para ello, se ampliarán los espacios destinados al peatón, se eliminarán barreras arquitectónicas, se reorganizarán los recorridos y se reforzará la seguridad y la conexión entre la Alcazaba y la trama urbana.

Asimismo, la actuación incorporará criterios de sostenibilidad y mejora ambiental mediante la creación de nuevas zonas ajardinadas, espacios de estancia y sombra, una iluminación más eficiente y una cuidada integración paisajística en una de las laderas más visibles de la ciudad, respetando en todo momento los valores históricos y ambientales del enclave.

La regidora ha señalado que esta actuación “va más allá de una simple mejora de accesos”, ya que contribuirá a reforzar la conexión entre los barrios históricos del entorno, recuperar espacios degradados y avanzar en la construcción de una ciudad más accesible, cohesionada y amable.

Integración urbana, sostenibilidad y puesta en valor del patrimonio

La intervención pondrá el acento en la mejora paisajística y ambiental de la ladera sur, la más visible para ciudadanos y visitantes, actuando en un espacio condicionado por la compleja orografía del terreno y por la posición periférica del monumento respecto al entramado urbano.

El proyecto, como ha explicado su redactora, la arquitecta Laila Guerrero, incorpora criterios de sostenibilidad y resiliencia, tanto en la elección de especies vegetales como en el diseño de las infraestructuras, garantizando la integración de materiales y soluciones constructivas en coherencia con actuaciones ya desarrolladas en el entorno, como el parque de La Hoya, el Centro de Interpretación del Barrio Andalusí, la remodelación de Plaza Vieja o el Cerro de San Cristóbal.

Además de mejorar la accesibilidad física, la actuación persigue reforzar el carácter interactivo y la experiencia del visitante, consolidando la Alcazaba como nodo cultural y turístico de referencia, reforzando la conexión entreel monumento, el casco histórico y la trama urbana de la capital.

Guerrero ha destacado que la propuesta ha sido diseñada “desde el máximo respeto al valor patrimonial y paisajístico del entorno”, apostando por una actuación “coherente, accesible y sostenible” que contribuya a poner en valor uno de los principales referentes culturales, turísticos y patrimoniales de Almería.

Las actuaciones previstas, que abarcan una superficie total de más de 2.000 metros cuadrados, se estructuran en cuatro ámbitos fundamentales. En primer lugar, se llevará a cabo la renovación del pavimento (piedra natural) para mejorar las condiciones del tránsito peatonal y garantizar una mayor continuidad de los itinerarios existentes. Asimismo, se actuará sobre el mobiliario urbano, incorporando nuevos elementos de estancia y apoyo al visitante que mejoren la funcionalidad del espacio y su integración paisajística.

El proyecto contempla además una importante mejora del arbolado y de las zonas verdes mediante la implantación de un nuevo sistema de riego y la incorporación de especies adaptadas a las condiciones climáticas de Almería. Estas actuaciones permitirán incrementar las áreas de sombra y mejorar el confort ambiental de quienes acceden al monumento.

Otra de las actuaciones destacadas será la renovación integral del alumbrado público mediante luminarias más eficientes y respetuosas con el entorno patrimonial. La nueva iluminación contribuirá a reforzar la seguridad, mejorar la percepción del espacio urbano y poner en valor los recorridos de acceso durante las horas nocturnas.



Según ha explicado Laila Guerrero, el alcance de la actuación trasciende la mera renovación de una calle o una plaza. “No estamos actuando únicamente sobre una calle o una plaza; estamos mejorando el acceso a la puerta de entrada de la Alcazaba, reforzando la conexión entre el monumento, el casco histórico y la ciudad, con criterios de accesibilidad, sostenibilidad, mejora paisajística y respeto al patrimonio”.

La arquitecta ha concluido afirmando que el proyecto permitirá transformar la imagen de este acceso al conjunto monumental, mejorando la calidad urbana del entorno y fortaleciendo la integración de la Alcazaba en la vida cotidiana de la ciudad.

Una actuación alineada con el PAI y la Estrategia 2030

La mejora de los accesos se integra en el eje estratégico ‘Almería con talento para la inclusión’, uno de los tres pilares del Plan de Actuación Integrado. Este eje utiliza la cultura y el patrimonio como herramientas de integración social y regeneración urbana, contemplando también la digitalización del patrimonio mediante señalética inteligente y la mejora de la conexión entre barrios históricos como Pescadería, La Chanca y la Almedina.

El PAI ‘Almería Ciudad Abierta y de Encuentro 2030’, seleccionado entre los siete mejores proyectos de España de entre 380 propuestas presentadas, permitirá desarrollar hasta 2029 un conjunto de actuaciones que combinan revitalización urbana, transición verde y digitalización, con una inversión global superior a los 14 millones de euros.

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