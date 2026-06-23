La alcaldesa visita la nueva sede de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Almería-Argar

María del Mar Vázquez agradece “a todos los almerienses” su contribución “para hacer realidad este nuevo espacio” con su aportación voluntaria en los abanicos de Feria 2025

El Ayuntamiento donó a Argar los más de 27.000 euros recaudados en esta iniciativa solidaria que, en esta ocasión, ha servido para mejorar la atención de los pacientes diagnosticados con cáncer infantil

La red de solidaridad de la ciudad de Almería no tiene límites. Gracias a la colaboración de todos los almerienses que decidieron contribuir con la causa de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Almería-Argar al comprar su abanico de Feria en 2025, hoy su nueva sede con más medios materiales y humanos para atender a los pacientes es una realidad en un lugar muy céntrico de la capital como es la calle Altamira.

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha visitado hoy las instalaciones junto al concejal de Integración Social, Participación, Distritos, Programas y Juventud, Óscar Bleda, y junto a la presidenta de Argar, Rosa María Onieva, y parte de su junta directiva. “Gracias a todos los almerienses que adquirieron sus abanicos de Feria desde el Ayuntamiento conseguimos donar más de 27.000 euros, todo lo recaudado, para ayudar a Argar a equipar esta nueva sede que se inauguró en febrero”, ha trasladado la alcaldesa, quien ha destacado la labor “inconmensurable” que realiza esta asociación para atender a más de 600 familias cada año.

“Desde Argar hacen una labor fundamental para que todas esa familias tengan apoyo y tengan un sitio al que acudir en ese momento en el que te dan un diagnóstico tan duro y te encuentras totalmente perdidos y desesperado. Aquí tutorizan a las familias, las acompañan y junto con los sanitarios, lógicamente, le dan esperanza para su futuro”, ha añadido la alcaldesa.

Por último, ha hecho “un llamamiento” a todos los almerienses “para que sigan ayudando, sigan donando y sigan colaborando con acciones sociales tan importantes como la que desarrolla Argar en Almería”.

Esta nueva sede dispone de espacios adaptados para ofrecer una atención integral tanto a los menores con diagnóstico de cáncer como a sus familias en el entorno extrahospitalario. El gran objetivo del nuevo espacio reside en cubrir las demandas diarias que surgen durante las fases de la enfermedad. Para ello cuenta con oficina y sala de trabajo; salas especializadas: atención psicosocial, estimulación sensorial y fisioterapia; área de almacenaje y aseos (incluyendo uno totalmente adaptado para personas con movilidad reducida) y espacios para el desarrollo de áreas socioasistenciales, neuropsicológicas y de voluntariado.

En esta línea, la presidenta de Argar, Rosa María Onieva, ha asegurado que estas instalaciones “han supuesto un antes y un después” para la asociación. “Hemos conseguido dar respuesta a las necesidades que tienen las familias que nosotros atendemos y ahora tenemos unos servicios que antes no podíamos darle”, ha añadido la presidenta quien ha finalizado destacando que “hemos conseguido que sea una sede muy activa y con mucha vida y lo fundamental es que satisface a las familias”.

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