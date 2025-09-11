La Comisión anuncia una asignación provisional de 150 000 millones de euros en el marco de SAFE para impulsar la preparación en materia de defensa

La Comisión Europea ha adoptado hoy la asignación provisional de 150 000 millones de euros en asistencia financiera para reforzar la preparación en materia de defensa en toda la Unión. Este importante paso, adoptado en el marco del Programa de Acción por la Seguridad de Europa (SAFE), tiene por objeto reforzar las capacidades de defensa de la UE y ayudar a los Estados miembros a abordar las carencias críticas, así como adquirir conjuntamente productos de defensa.

La asignación provisional por Estado miembro está disponible aquí.

Tras su adopción por el Consejo en mayo de 2025, el programa SAFE ha suscitado un gran interés, y 19 Estados miembros han manifestado su intención de participar y solicitar apoyo más allá del presupuesto disponible.

SAFE proporcionará préstamos a largo plazo y de bajo coste para ayudar a los Estados miembros a adquirir los equipos de defensa que necesitan con urgencia. Además, SAFE permitirá que la UE siga apoyando a Ucrania, al vincular la industria de defensa del país al instrumento desde el principio. El programa incluye un período de gracia de diez años para el reembolso de préstamos, tipos de interés competitivos y opciones para acuerdos bilaterales con terceros países a fin de ampliar la admisibilidad.

Los Estados miembros pueden elaborar ahora sus planes nacionales de inversión, en los que se describa el uso de la posible asistencia financiera, que deberán presentar antes de finales de noviembre de 2025. A continuación, la Comisión evaluará estos planes nacionales con el objetivo de efectuar los primeros desembolsos a principios de 2026.

Contexto

El Reglamento SAFE se adoptó el 27 de mayo de 2025, como parte de Preparación 2030, un ambicioso paquete de defensa que ayuda a los Estados miembros de la UE a obtener la financiación necesaria para impulsar un fuerte aumento de la inversión en capacidades de defensa.

El instrumento SAFE permitirá a los Estados miembros aumentar de forma inmediata y masiva sus inversiones en defensa mediante la adquisición conjunta en el sector europeo de defensa, centrada en las capacidades prioritarias. Esto contribuirá a garantizar la interoperabilidad y la previsibilidad, y a disminuir los costes de cara a la creación de una sólida base industrial de defensa europea. Ucrania y los países de la AELC/EEE podrán participar en la adquisición conjunta, y será posible comprar producción de sus industrias.

SAFE también permitirá a los países adherentes, los países candidatos, los candidatos potenciales y los países que hayan firmado asociaciones en materia de seguridad y defensa con la UE adherirse a la adquisición conjunta y contribuir a la demanda agregada. También podrán negociar acuerdos específicos y mutuamente beneficiosos sobre la participación de sus respectivas industrias en tal adquisición.