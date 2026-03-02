Inicio / Europa / La presidenta von der Leyen pone en marcha OceanEye y pide una alianza internacional para reforzar la observación y la protección de los océanos a escala mundial

marzo 2, 2026 10:13 pm

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido hoy la creación de una alianza internacional para reforzar y ampliar la vigilancia y la observación de los océanos. Esta alianza apoyará OceanEye, la iniciativa europea de observación de los océanos, para consolidar los esfuerzos y la colaboración en la observación de los océanos a escala mundial. 

La presidenta von der Leyen también ha anunciado una contribución de la UE a la alianza internacional con cincuenta millones de euros procedentes del programa Horizonte Europa para el período 2026-2027.

La iniciativa europea de observación de los océanos fue anunciada por primera vez por la presidenta von der Leyen, junto con el comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano de 2025.

En su intervención en la ceremonia inaugural de las Jornadas Europeas del Océano, la presidenta Ursula von der Leyen declaró lo siguiente: «Hoy hemos presentado OceanEye, una importante iniciativa destinada a reforzar el liderazgo de la UE en la observación de los océanos y a aprovechar todo el potencial de nuestro océano. Promoveremos los conocimientos científicos, impulsaremos la competitividad de la economía azul, mejoraremos la seguridad marítima y aportaremos una protección fundamental al océano. Junto con los socios internacionales, reforzaremos un sistema mundial de observación del océano sostenible y resiliente».

Puede leerse el comunicado de prensa en línea.

