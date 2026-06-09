La Comisión Provincial de Patrimonio aprueba la modificación del PGOU de Purchena para cambiar el suelo urbanizable a rústico común

La actuación permitirá recuperar el uso agropecuario de más de 56 hectáreas de terreno, garantizando al mismo tiempo la protección del patrimonio arqueológico existente

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Almería, presidida por el delegado territorial de Cultura y Deporte, Juan José Alonso, ha informado favorablemente la aprobación inicial de la Modificación Puntual del PGOU-AP de Purchena, cambio de categoría de suelo urbanizable sectorizado a suelo rústico común, promovida por el Ayuntamiento de la localidad.

Alonso ha destacado que “esta modificación urbanística permitirá adaptar la ordenación del municipio a las necesidades actuales de Purchena, favoreciendo la recuperación de terrenos para usos agropecuarios y garantizando, al mismo tiempo, la adecuada protección del patrimonio histórico y arqueológico existente en la zona”.

La innovación urbanística plantea el cambio de clasificación del denominado Sector I-1 del PGOU-AP de Purchena, que pasará de su actual condición de suelo urbanizable sectorizado a suelo rústico común. Esta modificación se enmarca en las determinaciones previstas por la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y tiene como objetivo facilitar el aprovechamiento agrícola y ganadero de unos terrenos cuya situación urbanística actual limita su desarrollo y explotación.

El ámbito afectado por esta modificación comprende 43 parcelas catastrales con una superficie total de 565.682 metros cuadrados, equivalentes a más de 56 hectáreas.

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Almería ha analizado la incidencia de esta actuación sobre los bienes integrantes del patrimonio histórico presentes en la zona. En el ámbito del Sector I-1 se localiza el denominado “Yacimiento 17”, protegido por el planeamiento urbanístico municipal con nivel de protección cautelar, así como diversos enclaves arqueológicos de interés vinculados a épocas romana y medieval.

Entre ellos figuran los yacimientos de Llano de la Cuesta Blanca, Jorges, Las Olivillas, Las Retamas y Pago Jorges Oeste, todos ellos incluidos en los registros de patrimonio arqueológico de Andalucía y representativos de la ocupación histórica del territorio desde época romana hasta la Edad Media.

Asimismo, la Comisión ha constatado que la zona norte del sector ha sido objeto de anteriores prospecciones arqueológicas relacionadas con infraestructuras de interés público, como la carretera autonómica A-334 y la conexión con el pantano del Negratín.

El informe favorable emitido incorpora una serie de observaciones destinadas a garantizar la conservación del patrimonio arqueológico. En este sentido, cualquier actuación futura que se desarrolle en el ámbito afectado deberá contar previamente con el correspondiente informe de la Delegación Territorial de Cultura para determinar, en su caso, las cautelas arqueológicas necesarias.

Igualmente, deberán respetarse las previsiones establecidas en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía respecto a la comunicación y protección de posibles hallazgos arqueológicos casuales que pudieran aparecer durante la ejecución de cualquier actuación sobre estos terrenos.

Con este pronunciamiento favorable, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico contribuye a compatibilizar la adaptación urbanística impulsada por el Ayuntamiento de Purchena con la preservación de los valores arqueológicos e históricos presentes en el municipio, garantizando un desarrollo territorial respetuoso con el patrimonio cultural andaluz.

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