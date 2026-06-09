El PSOE insiste en que el Ayuntamiento de Almería no puede construir viviendas que los almerienses no pueden pagar

Lleva a Pleno una moción para reclamar que Almería XXI construya pisos para quienes cobran hasta 2.000 euros al mes

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, ha reclamado a la alcaldesa, María Vázquez “que se tome en serio de una vez el problema de la vivienda en nuestra ciudad y ponga en marcha medidas reales para garantizar que todos los almerienses, especialmente los jóvenes y las familias trabajadoras, puedan acceder a un hogar digno y asequible”.

En este sentido, el PSOE presentará en el próximo Pleno una moción con una serie de propuestas para hacer frente a la situación de emergencia habitacional que viven muchos vecinos y vecinas de Almería.

Entre ellas, destaca la propuesta para que Almería XXI deje de construir viviendas “de precio limitado”, como las de las promociones de Carrefour o las de la Vega de Acá, porque van dirigidas a personas que cobran hasta 5.000 euros al mes, que no representan a la mayoría de los almerienses.

El PSOE reclamará que las viviendas del Ayuntamiento sean “de régimen especial”, es decir, dirigidas a rentas que no superen los 2.000 euros.

“Es imprescindible que el Ayuntamiento asuma su responsabilidad y baje el precio de las viviendas que promueve a través de Almería XXI, para que las personas con rentas normales puedan acceder a una vivienda digna”, ha subrayado Herrera.

La portavoz socialista ha recordado que el acceso a la vivienda “es un derecho fundamental y que, en una ciudad como Almería, donde los precios del mercado están cada vez más alejados de las posibilidades de muchas familias, el Ayuntamiento debe actuar ya”.

“No podemos permitir que nuestros jóvenes tengan que abandonar nuestra ciudad porque no pueden permitirse un alquiler o una hipoteca, ni que las familias trabajadoras vivan asfixiadas por unos precios que no se corresponden con sus salarios”, ha señalado.

Entre las medidas propuestas por el PSOE, también se encuentra el compromiso de que el Ayuntamiento desarrolle todos los suelos urbanos de su propiedad para destinarlos a vivienda pública y protegida.

“Estos suelos deben ser utilizados para garantizar viviendas asequibles y permanentes para los almerienses, ya sea a través de inversiones municipales o en colaboración con otras administraciones públicas”, ha explicado Herrera.

Además, el PSOE propone reforzar la regulación y control de las viviendas de uso turístico, especialmente en aquellas zonas donde su proliferación está limitando el acceso a la vivienda residencial, así como poner en marcha programas de movilización de viviendas vacías hacia el alquiler asequible, ofreciendo incentivos y garantías tanto a propietarios como a inquilinos.

Por otro lado, los socialistas instan a la Junta de Andalucía a garantizar la plena aplicación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, asegurando la cofinanciación necesaria y desarrollando todos los programas previstos. Asimismo, consideran prioritario que la Comunidad Autónoma declare las zonas de mercado residencial tensionado que cumplan los requisitos legales, con el objetivo de activar medidas de contención de precios y facilitar el acceso a la financiación de las familias.

“Desde el PSOE tenemos claro que la vivienda debe ser una prioridad política y social, porque sin un hogar digno no hay futuro. Por eso, instamos al equipo de gobierno a que abandone la pasividad y se sume a este compromiso con Almería y sus ciudadanos”, ha concluido Fátima Herrera.

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