El Distrito Almería da la bienvenida a 19 nuevos residentes de Atención Familiar y Comunitaria

La oferta formativa ha aumentado un 58% desde 2019, pasando de 12 a 19 plazas entre Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria

El Distrito Sanitario Almería, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha celebrado el acto de acogida de los nuevos especialistas internos residentes que inician su formación en Medicina Familiar y Comunitaria y Enfermería Familiar y Comunitaria. En total, 19 profesionales -15 Médicos Internos Residentes (MIR) y 4 Enfermeros Internos Residentes (EIR)- se incorporan este año a los centros de Atención Primaria del distrito.

El acto ha contado con la asistencia del delegado territorial de la Consejería de Sanidad en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, acompañado por el equipo directivo del Distrito Sanitario Almería, responsables de la Unidad Docente Multiprofesional, tutores y profesionales sanitarios.

Durante su intervención, Juan de la Cruz Belmonte ha destacado que “la Atención Primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario y uno de los pilares fundamentales de la sanidad pública andaluza. La incorporación de estos nuevos residentes supone una inversión en talento, conocimiento y futuro para seguir ofreciendo una atención cercana, resolutiva y de calidad a la ciudadanía”.

El delegado territorial ha subrayado además el esfuerzo realizado para incrementar la capacidad formativa de los centros sanitarios de la provincia. “Hemos pasado de 12 plazas acreditadas en el Distrito Sanitario Almería en 2019 a las 19 plazas actuales, lo que representa un incremento cercano al 58%. Este crecimiento refleja el compromiso de la Junta de Andalucía con el fortalecimiento de la Atención Primaria y con la formación de los profesionales que liderarán la sanidad de los próximos años”, ha señalado.

La evolución de las plazas ofertadas pone de manifiesto esta apuesta por la formación sanitaria especializada. Tras las 12 plazas existentes en 2019, la oferta pasó a 13 residentes en 2020, 14 en 2021, 14 en 2022 y 14 en 2023. A partir de 2024 se produjo un importante aumento hasta alcanzar las 19 plazas actuales, cifra que se ha mantenido en las convocatorias de 2025 y 2026.

Por su parte, el equipo directivo del Distrito Sanitario Almería ha dado la bienvenida a los nuevos residentes y ha destacado la calidad docente de los centros acreditados y de los profesionales que participan en su formación. Los nuevos MIR y EIR desarrollarán su aprendizaje en distintos centros de salud y dispositivos docentes, combinando actividad asistencial, formación, investigación y participación en proyectos comunitarios.

Con esta nueva incorporación, el Distrito Sanitario Almería refuerza su compromiso con la excelencia docente y asistencial, contribuyendo a garantizar el relevo generacional y la disponibilidad futura de especialistas en Atención Familiar y Comunitaria dentro del sistema sanitario público andaluz.

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