El alumnado de Almería convierte la tradición oral en imagen con la exposición final del proyecto ‘La poesía está en todas partes’

El Programa Andaluz de Arte y Educación ha impulsado esta experiencia en los centros de El Sabinar de Roquetas y El Argar de Almería

Los alumnos de Bachillerato de los IES El Sabinar de Roquetas y El Argar de Almería presentan la exposición de fanzines realizados en los últimos meses bajo la dirección de la artista plástica Raquel Campillos, autora del proyecto ‘La poesía está en todas partes’. Esta iniciativa, perteneciente al Programa Andaluz de Arte y Educación, de las consejerías de Cultura y Deporte y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, durante este curso escolar se ha implementado en 37 centros escolares de toda Andalucía, para favorecer el acceso al arte y la cultura de su alumnado.

Durante varias semanas, medio centenar de alumnos y alumnas de primero y segundo de Bachiller de ambos centros han participado en un proceso creativo basado en la investigación y escucha activa en el entorno familiar, en el que han recopilado piezas musicales transmitidas de generación en generación, ausentes en algunos casos en cancioneros impresos, para reinterpretarlas visualmente mediante la ilustración y la autoedición en formato fanzine, dando forma visual a sus versos y fortaleciendo los vínculos entre el arte, la memoria y la comunidad.

Los fanzines han sido creados en distintos formatos en los que han ilustrado y reinterpretado las piezas recopiladas a partir de la tradición oral. Recogen canciones infantiles y juegos, nanas, retahílas o refranes en varios idiomas. La variedad de procedencia del alumnado ha enriquecido el proyecto con piezas tradicionales rumanas o marroquís. “Ha aparecido alguna pieza curiosa que no estaba recogida en ningún cancionero de tradición popular”, ha comentado Raquel Campillos, que ha dirigido y coordinado el proyecto. En total, se han creado 19 fanzines, en cuya elaboración han participado también el profesorado de ambos institutos. Si bien los estudiantes del IES Sabinar han trabajado individualmente; en el IES El Argar se ha planteado el trabajo en equipo.

El proyecto ‘La poesía está en todas partes’ también incorpora la perspectiva de género al reconocer el papel de las niñas y las mujeres como transmisoras de la cultura oral y como portadoras de memoria colectiva, fortalece la identidad cultural del alumnado y su vínculo con el territorio, el patrimonio rural inmaterial y desarrolla competencias comunicativas, visuales y sociales. Durante el proceso, se ha potenciado el trabajo colaborativo, la reflexión crítica y la autonomía creativa y genera materiales culturales tangibles (fanzines) que puedan integrarse en bibliotecas escolares, fanzinotecas y redes de difusión cultural.

En el acto de cierre que se celebraba hoy en la Delegación de Educación de Almería se ha entregado un estuche a cada participante con un ejemplar de cada uno de los estudiantes que ha participado en el proyecto. “La colaboración de las dos profesoras del IES Sabinar y del profesor del IES El Argar ha sido fundamental para sacar adelante el proyecto”, ha destacado Raquel Campillos, autora del proyecto para el que ha contado también con la ilustradora Ramona Corder.

Programa Andaluz de Arte y Educación

El Programa Andaluz de Arte y Educación es una iniciativa impulsada por las consejerías de Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Su objetivo es promover la integración de las artes en el entorno escolar para fomentar en el alumnado la creatividad, el pensamiento crítico, la inclusión, la participación activa y el conocimiento de las prácticas culturales contemporáneas.

En esta primera edición se han seleccionado un total de 22 proyectos artísticos que se desarrollarán durante 2026 en 37 centros educativos públicos de toda Andalucía, incluyendo actuaciones en centros de zonas rurales, áreas especialmente vulnerables y centros de Educación Especial.

Las propuestas seleccionadas abarcan una amplia diversidad artística y metodológica, desde el flamenco hasta las artes digitales, las artes en vivo, la poesía y creación literaria, la creación audiovisual, la memoria oral o proyectos interdisciplinares. La asignación de los proyectos a los centros educativos se ha realizado en coordinación con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

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