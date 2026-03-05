La consejera Catalina García ha inaugurado este jueves la remodelación del Centro de Visitantes de Laujar de Andarax

La Junta amplía las posibilidades interpretativas del Centro de Visitantes de Laujar de Andarax, en Almería, tras su mejora funcional

Catalina García inaugura la primera fase de la remodelación del centro, con una inversión de 565.000 euros, mientras ya se ejecuta una segunda actuación en materia de eficiencia energética

La consejera ve prioritario, entre los objetivos de esta actuación, “acercar el Espacio Natural de Sierra Nevada a la ciudadanía”

La intervención prevé el incremento del número de visitantes, mediante el fomento de nuevas actividades como reclamo turístico

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha inaugurado este jueves la remodelación del Centro de Visitantes de Laujar de Andarax, en Almería, tras la ejecución del proyecto de mejora funcional y dotación interpretativa que se ha llevado a cabo en el marco de las actuaciones destinadas a la mejora de los equipamientos de uso público del Espacio Natural de Sierra Nevada.

La Consejería, que ha ejecutado esta intervención con un presupuesto de 565.029,15 euros, financiados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), desarrolla paralelamente una segunda actuación, en materia de eficiencia energética, por la que se van a instalar plantas de autoconsumo de energía solar fotovoltaica y puntos de recarga para vehículos eléctricos, con una inversión de 30.620 euros, de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

En palabras de Catalina García, “la remodelación del Centro de Visitantes de Laujar de Andarax es un ejemplo de la apuesta decidida de la Junta de Andalucía por ir un paso más allá y no sólo reformar este tipo de equipamientos públicos que encontramos en nuestros espacios naturales, sino también darles un valor añadido, optimizándolos, fomentando mayor atractivo para el visitante, generando un nuevo reclamo turístico, y, como en este caso, incrementando su oferta de servicios, mediante la dotación de recursos y herramientas como centro interpretativo”.

En esta línea, se ha referido a la mejora de la accesibilidad y la eficiencia como “un compromiso de la Administración ambiental hacia los usuarios y con el propio entorno natural”. Por ello, ha destacado “la mejora del confort climático del edificio, que, al mismo tiempo, va a ser más accesible en todas sus estancias; medidas que avanzan en el camino de la innovación y la sostenibilidad, que es el empeño que, desde la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, estamos poniendo en la gestión de nuestros espacios naturales».

El proyecto ejecutado busca mejorar el funcionamiento del Centro de Visitantes de Laujar de Andarax, incrementar su número de visitantes, potenciar su atractivo turístico y facilitar el desarrollo de actividades formativas y educativas relacionadas con Sierra Nevada. Las actuaciones se han dividido en dos ámbitos: la mejora del edificio tras el análisis de sus patologías y la intervención destinada a mejorar su funcionalidad.

Mediante esta intervención, se ha conseguido la flexibilización de espacios del edificio para diferentes usos, como proyecciones, la celebración de talleres, exposiciones, además de la posibilidad de extender actividades educativas al exterior. En el caso concreto de las actuaciones que se han realizado para la dotación interpretativa del centro se encuentra la ubicación de paneles, recursos multimedia y maquetas.

Por otro lado, y en lo relativo a la mejora del de las instalaciones, se han construido soleras de hormigón para facilitar el acceso de autobuses, se han colocado nuevas barandillas de madera tratada y se han realizado diversas reparaciones estructurales y de revestimientos. Y todo ello, se ha complementado en el ámbito del confort climático y la accesibilidad, con la sustitución de equipos de aire acondicionado y del lucernario; a través de la construcción de rampas y la instalación de un inodoro adaptado; mediante trabajos de pintura interior y exterior; con la incorporación de un graderío y una pérgola en el exterior, y con la dotación de un nuevo mobiliario adaptado. Del mismo modo, se ha instalado una rampa de pavi césped para el acceso a la planta sótano y se ha sustituido el sistema de iluminación de las estancias por uno nuevo de pantallas LED.

La consejera ha asegurado que, con estas actuaciones, “el Centro de Visitantes de Laujar de Andarax se sitúa a la vanguardia de la interpretación del patrimonio natural en Andalucía, reforzando su papel como puerta de entrada a un espacio único en el mundo”. Además, ha afirmado que “nuestra prioridad es acercar el Espacio Natural de Sierra Nevada a la ciudadanía, fomentar un turismo responsable y garantizar que estos equipamientos puedan seguir prestando un servicio de calidad durante muchos años”.

Un centro para poner en valor los recursos hídricos de Sierra Nevada

El Centro de Visitantes de Laujar de Andarax, ubicado en plena Alpujarra almeriense, junto al río que le da nombre, dedica buena parte de su exposición a la importancia de los recursos hídricos en Sierra Nevada. En este territorio nace una extensa red hidrográfica alimentada por el deshielo estival, que divide la cuenca del Guadalquivir en dos vertientes, norte y sur. La abundancia de aguas subterráneas, que emergen en manantiales y fuentes, permitió el desarrollo de sistemas tradicionales de riego a través de acequias y cultivos en bancales, uno de los legados más significativos de la cultura árabe, junto con los arraigados valores culturales alpujarreños.

La exposición, dividida en diez paneles, pone en valor los principales elementos naturales y culturales del Espacio Natural de Sierra Nevada, ofreciendo recursos para organizar la visita y descubrir rincones, paisajes y vestigios históricos. En ella se aborda la historia geológica de la sierra, como cordillera de origen marino, los distintos paisajes en función de su altitud o latitud, la riqueza del agua y sus ciclos, donde se destaca la importancia de las acequias de careo, la riqueza mineral fomentando los primeros asentamientos, las adaptaciones de la biodiversidad, con especial protagonismo de los endemismos, los distintos servicios ecosistémicos que ofrece, el fomento del turismo responsable a través de la Carta Europea de Turismo Sostenible o la animada vida nocturna, entre otros recursos.

Un enclave emblemático

Sierra Nevada constituye uno de los enclaves naturales más emblemáticos de Andalucía, representativo de los ecosistemas mediterráneos de montaña y alta montaña. Con 172.238 hectáreas, repartidas entre las provincias de Almería y Granada y próximas a la costa mediterránea, este espacio alberga un valioso patrimonio histórico y cultural donde confluyen vestigios tartesos, romanos y visigodos, especialmente visibles en la vertiente alpujarreña. En sus cumbres se elevan los dos picos más altos de la península ibérica, el Mulhacén y el Veleta, y su relieve muestra numerosas huellas glaciares, como valles en U, circos y lagunas de alta montaña. Su biodiversidad es extraordinaria, con más de 2.000 especies vegetales —66 de ellas endémicas — y una rica fauna ligada especialmente a los hábitats de alta montaña, donde la cabra montés destaca como especie representativa.

La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía cuenta en Sierra Nevada con numerosas infraestructuras de uso público que contribuyen al ocio, el esparcimiento y la educación ambiental, a la vez que ayudan a conservar el entorno absorbiendo los impactos derivados de la actividad humana y previniendo riesgos ambientales como incendios, erosión o pisoteo. Entre estas instalaciones, los centros de visitantes juegan un papel clave al proporcionar información personalizada, orientar al público en su visita, promover actividades y servicios, desarrollar programas educativos y difundir los valores de la RENPA.

La consejera ha estado acompañada en su visita por la alcaldesa de Laujar de Andarax, Almudena Morales; el viceconsejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Sergio Arjona; la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aranzazu Martín; el delegado territorial en Almería, Manuel de la Torre; el director del Espacio Natural de Sierra Nevada, Francisco de Asís Muñoz; el gerente, Miguel Fernández; el coordinador provincial de AMAYA, Raúl Urdiales; el gerente provincial de TRAGSA, Miguel Ángel Merchán; el director facultativo del Proyecto, Juan Carlos Parra, y el gerente de Al-Mhiras, gestora del centro, entre otros asistentes.